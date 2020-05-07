六角國際擁有9間餐飲連鎖品牌，以日出茶太最廣為人知，全球分店數逾1,000間。「築高牆、廣積糧」的企業文化讓他們在疫情中站穩，持續往百億營收目標邁進。

還記得去年在日本掀起的「珍珠奶茶之亂」嗎？當時，珍奶風潮席捲日本，市面上出現珍奶軟糖、珍奶布丁，甚至還有珍奶比薩、珍珠納豆等獵奇品項，引發台灣網友熱議。

回頭追溯台灣珍珠奶茶走向國際的過程，六角國際是重要的幕後推手。

2004年，在新竹從La Kaffa（六角咖啡）起家，六角國際董事長王耀輝發現，海外的珍珠奶茶品質不穩，造成消費者印象欠佳，「我們知道這是因為沒有後續的管理和品牌維護。」隔年，六角國際創立「Chatime日出茶太」，瞄準這個市場缺口，著手打造一個國際連鎖茶飲品牌。

受到疫情影響，實體店人潮銳減，但六角國際不減薪、不裁員，董事長王耀輝（左）信誓旦旦對全體員工表示：「六角有足夠實力可以度過這個難關。」 蔡仁譯攝影

從創立初期，六角就積極從麥當勞、肯德基、Subway等美系連鎖餐飲品牌網羅人才，朝「國際品牌授權」的企業邁進。而今，六角國際旗下除了有日出茶太，還有BAKE CODE、仙Q冰菓室等品牌；子公司王座國際餐飲集團旗下也代理和經營包括杏子日式豬排、「段純貞」牛肉麵、大阪王將等餐飲品牌。

其中，光是日出茶太這塊招牌已經插旗橫跨6大洲、45個國家、超過1,000間門市。集團自2015年上櫃以來，更連續4年創下營收成長超過20％的好成績。2019年，六角國際營收49.56億元、營業淨利6億元，雙雙創下歷史新高。

台灣珍珠奶茶在國際舞台上發光發熱，六角國際是重要的幕後推手。 WORKLIFE IN JAPAN

對於亮麗的財務表現，六角國際並不意外。「我們4年前就做好規畫，企業轉型不可能1～2年內就做到。」然而，在2016年日出茶太的國際代理商大會上，當「我們喊出年營收3年達50億、5年百億目標的時候，現場整個哄堂大笑。」執行副總經理王麗玉回憶，那時六角年營收只有16億元，這個目標對代理商來說，簡直是天方夜譚。

六角國際執行副總經理王麗玉（圖左）在疫情首現於中國時，立馬確認集團在毫無收入、不減薪且不裁員的狀況下能撐多久，進一步評估市場回穩後收復業績的狀況，閃電布局後疫情時代。 蔡仁譯攝影

對照3年後，集團在2019年達成了年營收50億的目標，王耀輝表示，「用『以終為始』的概念來看，我們就會知道每個區域、每年要成長多少、需要多少物料和行銷資源，按照步驟去做。」

一路走來，六角的成長也並非順風順水。2017年，六角撤銷與馬來西亞代理商的合作，一口氣收掉165間門市，主因是對方使用了未經授權的物料，犯了連鎖餐飲的大忌。

遭遇挫折，六角坦然以對，「目標一設定，就要往這個數字去走；失去的，就再去其他市場補回來。」隨後在同年，六角就併購中國杭州茶飲集團瑞里，旗下有「黑瀧堂」及「果麥」2個茶飲品牌，共1,600間分店，也為集團2018年的營收大進補，合併營收衝上38.6億元。

布局「後疫情時代」：市場終究會回來，我要反彈得比別人更快

2020年第一季，餐飲市場大受肺炎疫情衝擊，六角國際也同樣受到影響，合併營收較去年同期衰退21％；中國瑞里旗下也預計關閉15％的門市。

不過，放眼全球，六角國際集團旗下的品牌，依然增加近70間門市；在台灣，也還要再加開16～20間日出茶太門市。

為何此時還持續開店？王麗玉說，在中國出現第一個新冠病毒的確診案例時，他們就立刻盤點手上的現金流，估算在不減薪、不裁員、零收入的狀況下，公司還能活多久？答案是中國瑞里60個月、台灣24個月。「有這樣的數字，我們就安心了，更有本事去做災後重建的工作。」她也相當有信心，儘管第一季業績衰退21％，2020年營收依然能與去年持平。

歷經「喊出目標被嘲笑」、「海外展店策略失利」，六角國際不只挺過低潮如期達標，更放大事業格局在2020年昂首向前，預計Q3以前逆勢開出第一家日出茶太智慧商店。 蔡仁譯攝影

「市場終究會回來，我要反彈得比別人更快。」衝擊未過，王耀輝已經在布局「後疫情時代」。

為了協助全球日出茶太做到更加標準化、系統化，六角從去年開始投入智慧商店的開發工作。「過去2～3年，大家投入科技店比較像是品牌示範，但我要它成為商業店。」王麗玉預期，在智慧商店的輔助下，1人就可以完成4人的工作量。目前預期在2020年第三季之前，第一間日出茶太智慧商店就會在台灣開幕。

展望未來，2016年定下的「5年內年營收達百億」的目標，六角國際不僅依舊有信心達標，還在去年底加碼，日出茶太的分店數要在2022年前翻倍，突破2,000間。

責任編輯：張庭銉、林美欣

六角國際（La Kaffa International）

成立： 2004年

負責人： 董事長王耀輝，執行副總王麗玉

核心業務： 茶飲、餐飲連鎖

規模： 1,500 人

成績： 2019年合併營收49.56億元、營業淨利6億元，雙創歷史新高

2019年勝出原因： 「Chatime日出茶太」品牌全球展店規模持續擴張，分店數年成長30％