為了招募更多年輕人入伍，美國陸軍在Twitch上設置專屬頻道並進行遊戲實況直播，不過近日卻爆出一系列的爭議事件，引發大眾批評。

隨著越來越多青少年愛在Twitch直播平台上看遊戲實況，美軍也在Twitch上開了自己的遊戲實況頻道，並且派出現役軍人玩遊戲給大家看，一邊和觀眾培養感情一邊募兵。然而，最近他們在Twitch聊天室中的一些行為引發了排山倒海而來的批評。

現代募兵法：開遊戲實況

一直以來，亟需兵力的美國陸海空三軍都在想辦法招募更多青少年入伍。過去，美軍會派出招募人員到學校餐廳中和青少年面對面坐下來聊天；現在，他們成立電競遊戲實況直播團隊，精心挑選青少年最愛玩的軍事遊戲，利用在Twitch上直播遊戲實況的機會，在聊天室內募兵。

美軍的遊戲直播長怎樣？

通常，坐在電腦螢幕前的青少年會看到這樣的畫面：

一名大約30多歲、負責招募新血的軍人，舒服地坐在電競椅上打電動，在他身後的牆上掛著一面美國國旗。不久，這名親切的軍人開始玩起了《決勝時刻》（Call of Duty）或是《特戰英豪》（Valorant），然後一邊跟觀眾聊天一邊分享他有多愛待在軍隊，以及軍隊提供他什麼樣的機會。

另一條展開對話的大道

美國陸軍召募司令部負責人穆斯（Frank Muth）少將說：「電競是另一條展開對話的大道，我們走出來並且分享我們對電競的熱情...然後自然而然地與觀眾展開對話。」

鼓勵青少年填寫招募單

對青少年來說，美軍遊戲實況對他們的影響力比《美國狙擊手》（American Sniper）之類的電影更讓他們想當兵，畢竟有一名真的美軍就在直播間內和觀眾聊天，想辦法和青少年培養感情，並且鼓勵他們分享自己的個人資訊，並且填寫招募單。

然而，不是所有人都認為美軍用Twitch直播募兵是個好主意。

「狩獵式」募兵法

在Twitch上擁有超過43萬名追蹤者的直播主皮克（Hasan Piker）直批：「這種開直播的狩獵式募兵法侵犯了使用者的安全。」

「你會發展出一個社群，你會懂那些跟你聊天的每一個人。每一個Twitch頻道可以說都有著自己的生態系。」

隱藏軍旅生活的風險

美國退伍軍人、同時也是大力反對美軍招募方法的和平運動家維吉斯（Hart Viges）表示，美軍召募青少年的話術隱藏了軍旅生活的許多風險，尤其是當他們退伍後要重返社會時會遇到的心理問題。

維吉斯說：「他們不談軍隊中的性騷擾和性侵害，他們不談自殺率，他們大部分只會說：我們可以幫你付大學學費，你可以服務你的國家。」

「每當我問孩子們為什麼他們想要當兵時，他們不是說：『我想要服務我的國家』就是『我想要付大學學費』。我猜想美軍招募人員最能滿足孩子們的這兩種參軍動機。」

以為孩子只是在玩遊戲

紐約市媒體實驗室執行長亨德里克斯（Justin Hendrix）擔心地說：「所有家長都很關心孩子面對螢幕的時間，還有這些事物如何影響他們的孩子。身為一名家長，我認為很多人都沒有發現當我們的孩子在使用網路時，他們可能已經在不同情況下遇上行銷資訊、網紅和業務人員。然而，我們卻以為他們只是在玩遊戲。」

高額獎品，等你來抽？

而在美軍的Twitch頻道中，不只瞄準青少年觀眾大力行銷入伍的好處，還承諾青少年只要參加抽獎活動，就有可能抽到價值高達200美元（約新台幣 5,952元）的Xbox菁英系列二代控制器（Xbox Elite Series 2 controller）。

微軟提供

然而，這根本是一場騙局，當觀眾點入聊天室中的活動連結時，跑出來的是美軍的招募表格，上頭沒有任何有關抽獎活動的資訊、獲獎機率、獲獎人數或是什麼時候開始抽獎。

要是其他頻道這樣做⋯⋯

對於美軍這樣掛羊頭賣狗肉的手法，觀眾、直播主和遊戲開發人員都很生氣，他們說要是其他頻道這麼做早就會面臨處罰，但Twitch卻沒有在第一時間阻止美軍頻道。

美國直播主洛夫（Jayson ManVsGame Love）表示：「在最近有關美軍利用Twitch直播誘騙孩子分享個人訊息上，Twitch保持沉默正好說明了一切。」

「想像一下，要是其他頻道這麼做，難道Twitch會跟他們說，儘管去操控你們的觀眾嗎？」

美國遊戲開發人員迪亞斯（Bruno Dias）對Twitch喊話道：「嘿Twitch，利用你們的平台來詐騙是不是違反了服務條款？還是當美軍在追求孩子們的鮮血而非金錢時，可以算是特殊例外？」

Twitch終於出面，要求美軍移除假抽獎

眼看批評排山倒海而來，Twitch最後終於介入，要求美軍停止在頻道上用假的抽獎活動騙人到募兵頁面上。

Twitch發言人表示：「根據我們的服務條款，在Twitch上要宣傳任何事物都必須符合所有現行法律。美軍這樣的宣傳不符合我們的服務條款，我們已經要求他們移除宣傳。」

美軍：不是假的，只是頁面太陽春

在假抽獎爭議事件爆發後，美國陸軍招募司令部發言人佛格森（Lisa Ferguson）坦言：「Twitch的確有要求我們移除抽獎宣傳，因為這個活動不夠透明，我們也遵守規定了。」

不過，佛格森表示抽獎活動並沒有作假，只是登陸的頁面可能太陽春，容易引起誤會。她提到每一筆贈獎都有專屬的URL以及行銷活動碼，靠著這個能直接將填完資料的人連結到特定獎品，他們去年靠著類似機制，送出了10台遊戲控制器、遊戲主機和電競椅。

現在，佛格森補充道，美國陸軍招募司令部會好好研究怎麼讓抽獎活動更清楚透明，避免大眾的誤會。

我說那個美軍戰爭罪呢？

然而，美軍Twitch頻道引發的爭議不只這一樁，凡是有人在聊天室中問到有關美軍戰爭罪的問題，該名使用者就會被踢出聊天室。

Rod Breslau twitter

形同公共論壇 不能亂踢人

雖然嚴格說起來，Twitch直播主有權管理自己的頻道，並在遇到聊天室中「搗蛋」的使用者時，可以將之踢出聊天室。但有鑑於去年美國聯邦上訴法院對類似事件的判決，對於像美軍這樣的公家單位而言，聊天室的定位和私人頻道不同，而是一個公共論壇的概念。既然是公共論壇，美軍Twitch直播主就要遵守嚴格的言論自由規範，不能隨意排除民眾在公共論壇上發聲的機會。

違反美國憲法第一修正案

騎士第一修正案學院資深律師法羅（Katie Fallow）說：「如果美軍Twitch頻道被視為公共論壇，那麼刪除民眾的留言，或是禁止民眾評論，像是禁止民眾問有關戰爭罪的問題，這些都會違反憲法第一修正案。」

美國公民自由聯盟（ACLU）表示：「譴責美國政府犯下的戰爭罪行不算騷擾，這是對權力說真話。將詢問重要問題的使用者踢出聊天室一點都不『雄壯威武』，而是違憲。」

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責任編輯：林芳如

本文授權轉載自：地球圖輯隊