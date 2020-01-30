遊戲直播平台增長用戶的最好方法，就是擁有熱門的直播主或是舉辦大型的電競賽事，對YouTube來說，它全都要。

Google於美國時間1月24日宣布，與動視暴雪（Activision Blizzard，以下簡稱暴雪）達成複數年的策略性合作。

Google Cloud將成為暴雪的遊戲雲端服務供應商，YouTube將成為暴雪除了中國地區以外的「獨家」直播夥伴。暴雪旗下《鬥陣特攻》、《決勝時刻》以及《爐石戰記》的電競聯賽都將於YouTube直播。

挖角、挖比賽，YouTube來勢洶洶

直播平台想要增長用戶數，最直接的方式就是挖角主播與轉播電競聯賽。

YouTube選擇兩者都要。YouTube一直以來挖角動作不斷，在2020年初YouTube宣布從遊戲直播平台Twitch挖來Valkyrae、LazarBeam、與Muselk，皆是在社群媒體上擁有百萬追隨者的直播主。再加上本次獲得暴雪旗下遊戲獨家轉播，讓YouTube擁有更多與Twitch競爭的本錢。

據傳直播主Ninja以15億台幣天價與微軟的直播平台Mixer簽約。圖為Ninja以直播主的身份，登上2018年10月號的《ESPN》雜誌。 ESPN Magazine

在2014年被亞馬遜以10億美元收購的Twitch，一直以來都是遊戲直播領域的領先者，自然成為眾多競爭者「挖牆腳」的目標。除了YouTube之外，微軟的直播平台Mixer先後挖走了超級巨星Ninja（據傳簽約金額上千萬美元），以及擁有700+萬訂閱用戶的Shroud。

以Twitch目前的市占（以觀看時數計算）來看，影響卻相當有限，根據遊戲市場研調公司StreamElements和ARSENAL發布的報告顯示，2019年Twitch的市占為73%，相較2018年僅下滑2%；YouTube則為21%、Mixer 3%、Facebook Gaming 3%。

雖然Mixer與Facebook Gaming的市占都不滿5%，但以觀看時數的成長來看，兩者皆有顯著成長，Mixer的年度成長率為149%、Facebook Gaming則為210%，但因Twitch基數龐大且保有20%的年度成長率，仍領先群雄。

從另外一個角度來看，YouTube獲得暴雪旗下電競聯賽的獨家轉播權，應該也是所費不貲。根據ESPN於2018年初的報導，當時暴雪與Twitch完成2年，至少9,000萬美元的合約，讓《鬥陣特攻》前兩季的比賽於Twitch上直播。

獲得《鬥陣特攻》、《決勝時刻》以及《爐石戰記》全系列獨家轉播權的YouTube，並沒有公布簽約的金額，但從挖角主播與搶聯賽的大舉投入來看，YouTube的確來勢洶洶。

Google Cloud能為暴雪遊戲帶來更好的體驗？

在雲端方面，在Google的新聞稿中提到：Google Cloud將成為暴雪雲端服務的首選，增強暴雪旗下遊戲的基礎建設，包含更低的延遲、更好的玩家體驗以及更優質的網路服務。

除此之外，沒有更多的資訊，尚不知Google Cloud將運用在暴雪哪些遊戲及應用，又或者是否成為暴雪的獨家雲端供應商。過去暴雪採用OpenStack與亞馬遜AWS雲端服務，並在全球多處建有資料中心，包含加州、華盛頓、德州、法國、德國、南韓、中國與台灣等。

但很明顯的，玩家並不在乎暴雪採用哪一家的雲端服務，能否真正地提升遊戲體驗，才是玩家在意的重點。

責任編輯：陳映璇