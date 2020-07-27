據Chrunchbase統計，2020年截至6月底，新增了44 家新獨角獸，大約每3個工作天就有一間新創可以儕身獨角獸之列。

瞬息萬變的市場中，投資者總在尋找下一個獨角獸 —— 即成立未滿 10 年，且未上市估值即達 10 億美元（約新台幣300億元）的新創公司。這個用語出自矽谷創投 Cowboy Venture 創辦人 Aileen Lee 的文章，內容提及 2000 年後創立的軟體資訊公司，只有 0.07% 能夠成長至市值 10 億美元，要找到突出投資標的，就跟要找到獨角獸一樣困難。

44 家新進獨角獸，帶進 640 億美元總估值

據 Chrunchbase 統計，2020 年截至 6 月底共新增了 44 家新獨角獸，大約每 3 個工作天就有一間新創儕身獨角獸之列。這批新的生力軍將獨角獸新創數量的統計數字推到高峰——目前累計有超過 600 家獨角獸新創，平均募資額為 7.35 億美元，平均估值達 33 億美元。今年估值最高的新獨角獸，分別是英國的電動車商 Arrival、由前百度工程師在美國創辦的自動駕駛公司 Pony.ai 和 印度生技公司 Biocon Biologics ，其估值分別都有 30 億美元以上。

目前累計有超過 600 家獨角獸新創，平均募資額為 7.35 億美元，平均估值達 33 億美元。 Crunchbase

與新進獨角獸數量最多的 2018 年相比，該年度有 169 間新進獨角獸，大約每 1.5 工作天就會多一間獨角獸新創，成長速度為今年的 2 倍。2018 年新進獨角獸募估值總額高達 5140 億，募資總額達 1120 億；而 2020 年的新進獨角獸總估值為 640 億，募資總額達 120 億，落差近 10 倍。

線上教育與軟體服務大熱，疫情加速推動數位轉型

2020 的新進獨角獸當中，以線上學習與軟體服務為最新熱門獨角獸候選，2019 年最熱門的金融科技和電子商務則退居第二。

其中四家線上教育獨角獸包括：以學習者為核心，遊戲化記憶流程的線上學習工具 Quizlet，於今年完成 C 輪融資後，估值達 10 億美元；今年 E 輪融資後估值達 20 億美元的線上課程平台 Udemy ；總部位於加拿大的線上留學申請平台 ApplyBoard，也是加拿大自 2019 年加以後的第一間獨角獸；為學生提供線上學習資源，包括作業幫助、補充資料、教科書閱讀的 Course Hero，今年 B 輪募資後估值達 11 億美元。

軟體服務類則有生產力筆記工具 Notion Notion

軟體服務類則有生產力筆記工具 Notion；線上設計協作工具 Figma 可以讓軟體開發者即時共同編輯 app 的介面，以及協助中小型商家維繫顧客關係的 Podium。這些線上學習與軟體服務的新創獨角獸，或多或少都因為疫情加速了世界數位轉型而獲益，比如在疫情期間實體商家難以提供顧客線下服務，便會採用 Podium 的工具，以線上互動式訊息來提供客戶更多服務。

疫情帶來機會的同時，也嚴重衝擊世界各主要經濟體，獨角獸尋求 IPO 的腳步也緩和了下來。今年到目前為止，有五家獨角獸公司公開上市，其中包括 DraftKings 和 Nikola Motor，它們都是透過與上市公司的反向合併以達到公開上市的。有七間獨角獸被收購，金額最高的為美國柯氏工業集團（Koch Industries）以 130 億收購提供雲端服務的 Infor。

許多在疫情期間成長率飆升的企業，其實在 2019 年就在 IPO 市場有很好的表現，在疫情期間也穩定發揮，例如：Zoom、Crowdstrike、Cloudflare、Fastly等。也因此我們可以得知企業對數位轉型、雲端服務的需求並不只是因為疫情而曇花一現，2020 年的 IPO 市場也可能更加青睞提供相關服務的獨角獸。過去數月，保險科技公司 Lemonade、雲端資料公司 Snowflake、資料分析公司 Palantir Technologies，以及銀行服務系統 nCino 都紛紛尋求敲響 IPO 的大鐘。

參考資料：

Crunchbase、Nikkei