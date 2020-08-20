李恆創立智選家，將好的3C新創品牌台灣，同時藉由智選家選物，讓消費者不再有選擇障礙。透過內容行銷與品牌推廣，智選家創立不同的電商生態。

自從2016年底Apple發布Airpods後，藍牙耳機的風潮迅速席捲全球，磁吸式、真無線等等各式各樣的藍牙耳機問世，再加上近來遠距工作的要求，藍牙耳機形成了新的市場藍海。然而面對大量的藍牙耳機產品，「如何選擇」成為了消費者的一大問題。

「我那時候就發現，台灣好像沒有太多的藍牙耳機品牌。」智選科技有限公司（官網平台為「智選家」）創辦人李恆出於對3C產品的喜愛，常常汲取最新的3C產品知識，卻發現台灣除了大廠牌的藍牙耳機外，並沒有其他高CP值的品牌可以選擇，真正要獲取的管道只有透過代購或是水貨。

左為智選家共同創辦人朱俐，右為智選家創辦人李恆。 蔡仁譯攝

隨著電商崛起，為了讓台灣消費者可以有更多選擇，也為了幫助更多新創的品牌有在台灣曝光的機會，於是創立了智選科技，提供3C產品選物、開箱與產品品牌推廣的服務。

從小耳濡目染培養3C興趣，打工後開啟電商視界

出身於電腦維修家庭的李恆，耳濡目染之下，從小就對3C產品特別有興趣，再加上大學打工時接觸到正興起的阿里巴巴，完全開啟對電商的認知和視界，因此決心未來朝電商這條路走下去，「我在研究所期間還做過微電商，自己進貨來賣，雖然最後被檢舉下架了。」李恆笑著說。

然而一畢業的李恆並沒有馬上創業，而是聽從父親的意見先進入大公司磨練，李恆的第一份工作，就在富士康擔任總經理的特助。「那一年對我來說非常重要，相當於四年的歷練。」一年下來，李恆已經對中國的電商生態有了深入的了解，但是為了知道電商的細部執行如何運作，李恆決定轉入中國家電赫赫有名的美的集團，同時也是現在的另一半——朱俐原本任職的地方。

進入美的後，李恆仍覺得沒有做到自己真正想要做的事情，因而展回為到台灣的微星科技，並且等待派駐到中國北京的機會，而創業夢則驅使他在 2017 年做起了網拍副業——智選家，靠著媽媽與妹妹共同兼職幫忙，營收甚至超越了原本的正職，但也就是在這個時候，派駐北京的消息來了。

「我那時候就很迷惘，在公司待久了會怕創業失敗，但智選家的規模也已經到了無法收手的地步。」再加上與朱俐分隔兩地，李恆來到了難以抉擇的十字路口。不過愛情相互扶持的力量發揮了關鍵作用，朱俐支持李恆創業的想法，也認為北京的環境不見得適合兩人，最終兩人定居於台灣，2018 年三月開始一起繼續營運智選家。

內容成優勢：不只是鋪通路，而是整體品牌推廣

智選家的定位是「新創品牌在台灣落地的代運營商」，而新創品牌的客群也就是那些不會購買大品牌產品的人，因此相較於其他電商、代理商與經銷商僅僅是打通各大通路，並且投放廣告徵求曝光的形式，智選家則是掌握自己的流量與曝光機會，主動在官網產出內容以及優化 SEO。

早在創立智選家之前，李恆就有在默默耕耘科技自媒體，經過長時間發酵以及經營的經驗，對智選家發揮了正面效益。從尋找 KOL 或是與各大論壇的領袖人物合作、開箱影片拍攝、文章撰寫到優化 SEO 與廣告行銷，智選家都是親力親為，甚至只要搜尋「藍牙耳機推薦」等關鍵詞，智選家的內容都是前兩名。藉由智選家的操作佈局，新創品牌便可以放心地在台灣落地。

另一方面，雖然是做代理與品牌推廣，但智選家並非接受該品牌的所有產品；為了不讓一般消費者有「選擇障礙」，因此智選家其實是以選物的概念來代理產品的。靠著李恆個人與團隊對於 3C 產品的敏感度，智選家可以清楚該產品的特色與優勢是否適合台灣市場，「其實我們走的都是『爆品』策略，例如 TaoTronic tt-bh 07 磁吸式藍耳機，第一年賣了三萬隻，他認可我們的操盤，所以後來才把代理簽下來。」朱俐說。

中國電商經驗的加值：會員日與造節活動

除了內容操作的優勢之外，朱俐在中國市場電商行銷的經驗也給了智選家很大的幫助，其中之一就是造節與會員日。會員日在中國電商是很普遍的做法，但是在台灣似乎較少人在操作，「電商很重要的一環是『節奏』，要給顧客記憶點。」朱俐說，智選家訂定每個月 14 號為會員日，並且整理了會員的權益與活動內容，已經操作了一年以上的時間，累積了 10 萬會員。

電商經營的一大重點是造節，智選家選擇將過年前夕訂為「智慧節」，因為過年前夕大家剛領完年終，也有購買新品開啟新氣象的氣氛在，因此購買力極強，甚至也會接到企業的尾牙訂單，「其實造節就是給自己一個促銷的機會，我們的智慧節當月利潤示一整年下來最可觀的。」朱俐分享自己的經驗道。

橫向拓展產品品項，搶攻東南亞市場

除了深耕於藍牙耳機市場，智選家也關注市場趨勢和脈動，逐漸橫向擴充自己的代理產品品項，例如行動電源、喇叭等等，到近來因遠距工作需求增加的麥克風、因應 5G 的氮化鎵技術等等，都在智選家的未來佈局之中，「畢竟我們主打的是全球 3C 產品，所以也不能只看藍牙耳機市場。」李恆說。

此外，隨著內容經營成熟，已經擁有十萬會員的數量，智選家接下來的重點也會放在售後服務與客服的更完善；至於市場開拓，東南亞將是智選家未來要搶攻的大餅，一來東南亞電商正快速崛起，二來許多品牌都詢問過智選家是否能將此一模式複製到東南亞。

智選家的願景是成為全球新創數碼品牌 No.1 的台灣代運營商，為了達成這麼目標，智選家將繼續提升自己的內容以及品牌推廣的作業，「只要做到『不可替代』，人家也離不開你了。」李恆笑著說。

創業快問快答

Q：就目前市場狀況，您認為貴公司服務的競爭優勢為何？

A：因為公司主要在空戰比較強(內容戰)是絕對優勢，所以主要競爭對手會是同時也是代理，而且也採取超強內容戰的競爭對手。目前我們內容戰的關鍵結果都是要搶下 Google, Youtube核心關鍵詞的前三名，因為這樣才能幫新創品牌帶來最大的自然流量。Ex. 「真無線藍牙耳機 推薦」、「行動電源 推薦」、「Macbook hub 推薦」等

Q：希望提供這個社會什麼價值？希望解決甚麼樣的問題？

A：用戶以往要買全球新創產品，只能通過代購kickstarter , indiegogo，往往沒有保固，也可能沒辦法買到正品。 智選家嚴選全球具備潛質 CP 值高的 3C 數碼產品，提供給用戶，讓用戶安心使用

Q：創業至今，做得最好的三件事為何？

A：服務好用戶就是最好的事情，用戶需要什麼產品就提供給用戶，順勢而為 沒有其他了

團隊資訊

公司名稱：智選科技有限公司（WitsPer Global Corp.）

成立時間：2018/6/11

產品名稱：總代理+總經銷+Branding 直接銷售給用戶

上線時間：2018/3/1

團隊人數：30 名

官方網站｜Facebook｜新創資料庫