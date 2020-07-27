日前英特爾宣布七奈米製程比預期落後，不排除委外代工生產，消息一出震撼市場，此舉將影響到全球貿易以及地緣政治。

英特爾於7月23日坦言，7奈米製程良率比公司內部預定目標落後12個月，未來可能會把晶片製造委外代工，震撼市場。分析人士直指，這表示美國主導先進製造的時代已經結束。此舉除了撼動矽谷，也將影響全球貿易與地緣政治。

英國金融時報、Barron‘s等外電報導，BMO分析師安布里什·斯里瓦斯塔瓦（Ambrish Srivastava）表示，英特爾的晶片製造能力長期以來一直都是美國先進製造的亮點，也是美國主導製造科技的重要指標。然而，「情況已不再是如此」。他說，每一個半導體製程世代（technology node）通常差距24－30個月，英特爾如今可能已落後台積電一整個世代。

shutterstock

這導致英特爾股價24日崩跌16％、市值蒸發410億美元（約新台幣1.2兆元），台積電ADR則飆漲近10％、市值一口氣膨脹330億美元（約新台幣9,680億元）。為了彌補，英特爾考慮把最先進的製造作業委外代工，而台積電是英特爾為數不多的選項之一。部分分析人士認為，這會改變英特爾的商業模式，迫使該公司放棄更多晶片製造、聚焦IC設計。

Susquehanna分析師克里斯·羅蘭德（Chris Rolland）直指，最新製程技術延遲之後，英特爾面臨兩種命運，一是永遠趕不上，二是得花上至少5年、才能追上或超越台積電。

MoneyDJ理財網

對中國而言，在本土進行晶片製造，已成為國家優先發展的項目。部分美國政客及國安專家認為，將科技新知送往海外是嚴重錯誤。共和黨參議員約翰·康寧（John Cornyn）6月提出250億美元（約新台幣7,333億元）的美國半導體生產資助與減稅議案時曾說過，「我們已看到自己有多脆弱。」

華爾街日報曾於5月10日獨家引述未具名消息人士報導，新型冠狀病毒肺炎（COVID－19，稱武漢肺炎）成為大流行病，強化美國官員及企業主對於保護供應鏈的決心。英特爾政策及技術事務部副總裁格里格·斯萊特（Greg Slater）曾說，英特爾計畫經營一座廠房，為美國政府等客戶安全地供應先進晶片。部分美國官員也有意協助三星電子擴大美國晶圓代工產能。三星已在德州Austin擁有一座晶片廠。台積電已在川普政府的鼓動下決定赴美興建5奈米先進晶圓廠。

責任編輯：林芳如

本文授權轉載自：MoneyDJ理財網