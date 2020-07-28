三星攜手友達光電投入技術研發，推出具備85吋大螢幕、8K超高解析、及超窄邊框三項條件的電視機產品，讓消費者在家中也能享受全新的沉浸式體驗。

看著眼前一棵棵高聳入天的林木，陽光從樹葉中的縫隙灑落，形成一道又一道的光束，枝頭上的小鳥正吱吱喳喳叫著，一瞬間讓人誤以為來到了某座森林，忘了自己其實是坐在客廳看電視，眼前不過是連續劇中的某個場景。

這台可以帶給觀眾「沉浸式體驗」的電視，正是CES 2020開展前夕，三星（Samsung）所發表的QLED 8K量子電視Q950TS。其特殊之處在於，螢幕雖然有85吋那麼大，卻是超窄邊框設計，螢幕占整體面積高達99%，這個數字可說是目前市場第一。此外，Q950TS電視機身厚度非常薄、只有約1.5公分，安裝時可以緊貼牆面，消費者從遠處看，就彷彿邊框消失了，與傳統電視相比，外形顯得更時尚美觀。

台灣三星

整合大尺寸、高解析、超窄邊框三元素 成為面板業者最大挑戰

從Q950TS的規格來看，其所使用的面板需要同時具備三個條件：85吋大螢幕、8K超高解析度、及超窄邊框設計，這對面板業者來說，是產品設計和生產製造上的一大挑戰。為此，三星與台灣面板大廠友達光電通力合作，歷經7~8個月的時間，才完成這項無論在電視或面板業都具有指標意義的產品。

友達光電技術長廖唯倫指出，近幾年面板業者一直在追求超窄邊框（或稱高屏占比）技術，此技術應用在手機上，可以讓手機變得輕巧好攜帶，應用在電視上，就如同三星QLED 8K量子電視般，不只可以美化整體外觀，還能提供消費者沉浸式體驗。

但是超窄邊框在產品設計上有一定的技術挑戰，尤其螢幕尺寸越大、解析度越高，窄邊框設計的難度也就越高。因為面板解析度越高、訊號線路的數目就會越多，邊框要留給訊號線路的寬度也就越大，這和窄邊框設計的精神剛好相反，幸好友達光電很早就投入超窄邊框面板的研發，以既有8K面板設計為基礎，並在製程上做了投資改造生產設備，透過從設計到製程雙管齊下的創新，順利推出符合三星需求的電視面板。

廖唯倫進一步解釋，將面板左右兩側的閘極驅動IC設計整合於下側訊源驅動IC上，可達到超窄邊框設計，在相同解析度下，將畫面的可視範圍推升到極大，也讓產品的外觀設計兼具時尚感與輕量化，呈現渾然一體的無邊視覺，同時滿足消費者對於畫質與外觀的追求。

如同友達光電般，三星研發團隊在技術創新上，也做了相應的努力。在研發團隊的反覆測試下，最後敲定0.8 毫米邊框搭配 0.9 毫米的黑色矩陣（顯示器邊框的黑色邊緣），是此面板的最佳設定值。而這個設定值也意味著，三星研發團隊必須將所有零件放入一個非常薄的空間內，差不多只有一片指甲的厚度而已，為確保產品組裝的精準度，三星不只導入專門的生產儀器、設備，並採用非常輕薄的元件，才順利實現目標。

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友達與三星通力合作 透過合作實現技術創新目標

回想2019年產品開發的過程，令廖唯倫印象最深刻的就是，兩家公司的工程師在合作過程中的表現，仿佛是來自同一家公司的團隊一樣。

廖唯倫指出，三星與友達光電約莫在2019年中旬敲定合作計劃，當時雙方定出來的專案目標是，隔年CES展上能夠展出新產品，而且可以量產。為了實現這個目標，雙方不只定期透過Email或電話溝通，在產品即將要推出前，更不計時間與成本地進駐對方公司，面對面地解決工程問題。

舉例來說，當三星正如火如荼進行第一台電視機樣品組裝時，友達工程師在CES展前特地飛到韓國，解決任何可能與面板有關的問題，以使三星能在CES展會成功展示此劃時代的電視產品。而三星工程師亦是抱持相同熱誠，當友達製造出第一批面板時，三星就派工程師飛來台灣，常駐新竹總公司、實驗室和工廠，協助友達工程師進行除錯工作，協助解決整機產品在生產過程中，任何可能與面板有關的問題，即便當時已經接近台灣農曆年，友達工程師也沒有一句怨言。

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不只如此，友達光電與三星的企業文化都相當重視技術創新，在擁有相同DNA前提下，雙方在遇到問題時也是一致的處理態度，就是把問題和原因列出來，再討論如何解決，而不是互相推諉責任，「我們在合作過程中最常說的一句話是，需要我做什麼才能解決問題，」廖唯倫發自內心地說，這樣的精神和態度，在跨公司合作其實很少見，通常只有公司內部的跨部門合作才會這樣，也因此，友達光電近年來與三星的合作日益密切，從4K、曲面、GOA窄邊框、8K等產品，不僅互為供需關係，更透過雙方合作技術研發，提升國際競爭力。

廖唯倫強調，面板產業為免落於價格競爭，各家業者都在致力發展新技術，而三星是友達光電在追求技術成長過程中，非常好的合作夥伴，藉由與三星的合作，幫助友達光電瞭解市場需求並進行客製化開發，就如同此次8K量子電視般，從而實現技術上的創新突破和市場肯定，而對三星來說，則是可以透過合作帶給消費者更好的體驗，進一步穩固市場上的競爭利基，實現互利雙贏的目標。