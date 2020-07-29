自從PokemonGo打造成AR手遊、全民掀起「抓寶」瘋後，讓體感科技不知不覺融入在生活中，令人對未來虛實整合的新生活模式充滿無限想像。

體感科技不只應用在娛樂新媒體和商業用途，更在政府的輔導下逐漸擴大到遠距教育、教育訓練及產業智慧化轉型等各種面向，透過體感科技的擬真學習、重複嘗試和沉浸式體驗，令人對未來虛實整合的新生活模式充滿無限想像。

前瞻計畫「體感科技園區」落腳高雄

自2018年經濟部工業局透過前瞻計畫補助10億資金，指定高雄市為推動體感科技產業的重點城市以來，高雄市政府率先將體感娛樂稅調降到全國最低的1%，立即吸引了21家新創體感業者駐地發展。

同時，高市府經發局取自古希臘語的「宇宙」，以「KOSMOS」作為體感行動代號，象徵體感科技將跨越時空、領域的限制，成就虛實整合的無限可能，另也代表高雄匯聚人才、服務、支援，提供體感科技研發與新創團隊的平臺，實踐虛實整合的起點。

打造體感前店後廠產銷一條龍

為縮短「研發」跟「市場」的距離，經發局透過「前店後廠」的機制，將位於高捷大樓的後廠「KOSMOS HATCH奇點艙」打造成兵器庫，供應新創團隊孵化與測試所需的各項硬體設備，例如：頭盔、定位系統、AR與VR眼鏡、電競筆電和開發應用軟體等。

待商品開發成熟，就可上架到鄰近的大魯閣草衙道前店基地「KOSMOSPOT奇點站」，接受消費者實際測試回饋，同時經發局也協助新創團隊申請經費補助，解決行銷推廣、出國參展、國際鏈結、投資資金等難題，吸引許多新創團隊選擇落腳高雄，安心投入體感科技的應用研發與創新。

帶動產值爆發成長今年將巡迴全台

透過產銷一條龍的機制，據經發局統計迄今共帶動體感產值達49.6億元，創造了805個就業機會，同時更吸引企業投資16.3億元，並積極協助產業進軍國際，簽訂了12件國際合作案，更結合補助計畫，鼓勵業者投入創新研發，將體感科技拓展到教育、運動健身、製造、醫療甚至救災等多元應用領域。

上半年因應疫情雖無法舉辦或參與展覽，但經發局推出以遊戲引擎製作的線上展覽平臺，含括模擬實境、遊戲互動2種體驗模式，讓虛擬展覽更加逼近線下體驗。此外更規劃於雙十連假舉辦全台規模最大、最好玩的體感科技系列活動，還將推出結合最新體感設備的「KOSMOS重裝部隊」巡迴展演，邀請民眾隨時關注KOSMOS官網及臉書，一起現場感受體感MIT的魅力。

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