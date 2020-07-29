2020年上半年Podcast（播客）突然在台灣爆紅！聲音經濟浪潮，正快速席捲台灣市場。

2020年上半年Podcast（播客）突然在台灣爆紅！聲音經濟浪潮，正快速席捲台灣市場。2020年全球Podcast的趨勢是什麼？

Podcast訂閱收聽模式已發展15年，為什麼現在才紅？近幾年隨著Podcast創作者及優質節目大量出現，加上藍牙無線耳機普及，讓Podcast成為人們在開車、通勤、做菜、運動等多工任務時的良伴，Podcast蔚為風潮。

根據Digital News Report 2019報導，Podcast主要的使用情境是，家裡佔64％、大眾交通工具通勤佔24％、開車或騎自行車佔20％、外出走路或購物佔18％、運動佔16％，另外也有16％的人在工作時聽Podcast。

Spotify去年收購了Gimlet Media，更以1億美元重金簽下Podcast網紅、喜劇演員喬・羅根（Joe Rogan）的獨家合約，重視好內容，並積極攻佔Podcast市佔率，Podcast平台的競爭越趨激烈，Podcast慢慢從小眾利基市場走進人群。

Podcast聽眾輪廓：年輕、學歷高、收入高

許多千禧世代、Z世代年輕人從來沒聽過廣播，卻是Podcast的主要收聽者。Podcast吸引年輕人聆聽的原因，成為品牌、藝人及廣告主關注的焦點。

根據Improve Podcast網站分析，美國的Podcast聽眾年輕、教育程度高且收入所得高。2019年，12至24歲的使用者佔40％，25至54歲的聽眾也快速攀升，達到39％；每月收聽Podcast的聽眾之中，60％聽眾的教育程度是大學以上；41％聽眾年收入超過7.5萬美元家庭所得。

趨勢1：優質內容帶動聲音經濟

Podcast的組成聽眾多是大學畢業生、專業人士或企業家。Podcast扮演的角色，除了娛樂及陪伴之外，也能利用運動、通勤的零碎時間學習知識，目的明確，因此高質量的內容較能獲得Podcast聽眾的青睞。

甚至為了創造播客主持人及聽眾的互動性，Podcast內容也開始走向線上即時問題、競賽或電話辯論的現場播客，預期將會在2020年蓬勃發展。

趨勢2：各種新鮮嘗試此起彼落

全球有超過5億個部落格、3100萬個YouTube頻道，目前全球活躍的播客創作者，還未超過100萬，Podcast市場方興未艾。

今年也將看到不同形式的Podcast嘗試，各種新興的利基領域，都是Podcast可發揮的內容題材。例如過去一年，自然、環保、氣候變遷、植物性飲食以及零浪費生活等Podcast的內容趨勢備受關注，此趨勢也持續到2020年。

趨勢3：數據驅動聽覺體驗與行銷

數據驅動行銷可以讓播客創作者掌握每一集聽眾數據，深度了解聽眾的受眾輪廓及內容喜好，例如聽眾喜不喜歡發佈的內容、聽眾在何時何地喜歡聽什麼內容。掌握數據，可以讓播客創作者制定明確的內容策略，跟廣告贊助商談合作時更能精準行銷。

此外，也興起聽覺體驗（Listening Experience，LX）的概念，播客主持人及內容創作者要想辦法吸引聽眾「上癮」持續收聽，創造更好的聽覺體驗，除了絕佳的音質，還包括以聊天的方式開場、有趣的內容、明確的主題、簡明扼要總結要點、不必註冊和下載就能輕鬆收聽等。

趨勢4：Podcast也需要做搜尋優化

2019年Google把Podcast納進搜尋結果中，讓網路使用者可以直接在搜尋結果頁面收聽Podcast。Google Podcast甚至自動轉譯Podcast的節目內容，也就是說只要輸入或是語音搜尋關鍵字，就能找到相關的Podcast節目。

因此，語音搜尋優化（Voice SEO）將成為播客創作者及品牌行銷人員必須考量的新型態。

要讓Podcast容易被找到，必須特別做Podcast SEO，例如為每一集選擇一個關鍵字、為每一集建立單獨的頁面、為每一集寫一篇300字的部落格文章等，都是創造Podcast節目躋身Google搜尋排名的方法。

趨勢5：Podcast廣告效益高於一般想像

千禧世代、Z世代對廣告打擾內容的接受度很低，不過，對Podcast廣告的接受度卻相對高。Podcast廣告往往由主持人念出廣告贊助語，長期收聽節目的粉絲，對Podcast主持人或創作者具有高度信任，因此粉絲較能接受廣告只是Podcast體驗的一部分，具有主持人推薦的效果。

Forrester預測，2020年，Podcast產業的廣告收入可能激增至10億美元以上。

想搶攻特定類型受眾的品牌，開始將廣告預算投入Podcast。Nielsen研究指出，Podcast聽眾之中，頂級品牌的知名度接近70％。有一半網路購車者在Podcast上聽到有關汽車產品的更多資訊之後，瀏覽了該品牌的網站。

在全通路的時代，未來，以AI實時競價購買及優化廣告的程序化廣告，可能將投放至Podcast節目中，Podcast創作者可使用「程式化廣告」針對受眾製作更客製化的廣告。

趨勢6：品牌企業跨入Podcast內容行銷

品牌企業的內容行銷策略觸角，開始觸及Podcast了。過去企業做內容行銷，免不了創造品質較低的內容，而Podcast卻十分強調優質的內容。

2020年，為了觸及潛在消費者，將有更多品牌嘗試製作Podcast內容，也是許多品牌開始Podcast的一年。

本文授權轉載自：FC未來商務，追蹤FC粉絲團：[https://fc2020.pse.is/T6ULL][1]

Podcast創造了聲音體驗的革命，2020年下半年，平台霸主將出什麼新奇招？Podcast產業能否再造新高峰？都值得拭目以待。