我們證明能把學習變得有趣、有效，甚至應用到語障、聽障孩子的診療與學習上，目前除行銷於大中華多個幼兒專業教育機構，家長們也能在網路上買到親子教材。

「3年前，還有些家長、幼兒園長不曾親身體驗就排斥我們的教材，認為AR、VR數位影音產品是『電子保母』，但我們證明能把學習變得有趣、有效，甚至應用到語障、聽障孩子的診療與學習上，突破了這個門檻，目前產品不但行銷於大中華多個幼兒專業教育機構，連家長們也能在網路上買到這麼好玩好學的親子教材。」

勝典科技副總邱士芸一路走來，點滴在心頭，當時適逢產品研發期，慶幸高雄市體感科技園區計畫補助2018年核定納入勝典，就像推動數位內容應用的巨輪，帶動勝典這部馬車向前奔馳，政府發展體感科技，肯定科技創新企業，使得勝典大大提升了與教師、家長溝通的說服力。

體感科技在線 學習效果立竿見影

勝典致力於運用當代成熟的技術，打造落地應用的核心能力，歷經動畫技術、3D階段而邁進AR、VR學習的關鍵發展期，取得「以擴增實境技術結合自創元素之產製影音作品系統及記錄媒體」發明專利，躍為台灣唯一獲得美、日及歐洲數位學習國際獎項與認證的專業團隊，六度榮獲國家最佳數位教材品質獎，事業版圖逐步涵蓋企業、科學、幼教、母嬰四大區塊，例如王品等企業取用教材實踐客訴處理、員工訓練教戰，工研院也是客戶之一。

3種人才打造勝典優勢，首先是具有教學設計專長的人才，經由訪談、分析素材，形成教師百寶庫，其次是多媒體設計師編整教材、用動態技法讓教材更生動，最後是AR、VR系統專才點石成金；想像一下，傳統的兒童繪本一翻開，摺頁設計的房子、樹木立起來，而在勝典的影音教材前，觀看AR教材不需另買配備，只要有手機或平板即可，VR教材則只需要輕巧級配備，孩子就能進入體感科技的世界，數位學習不再遙不可及。

由於勝典教材特別注重中式人文背景與人格培育，融合在孩子們自行繪製的影像裡，中國大陸、新加坡、大馬甚至美、加、德等華人圈都樂於使用，勝典的VR體感教室、AR及VR特色教室、科學智慧教室、科學創客教室很受歡迎，台灣聽說關懷協會等單位引用創新的教學方案，孩子們容易接受，情緒獲得撫慰，間接地可減少用藥數量，幫助診療見效，以生動故事引導的AR體感教學手法令人記憶深刻，師生互動學習更提升表達力與專注力，立竿見影。另外，更深獲台灣高雄醫學大學附設中和紀念醫院復健部王志中組長團隊及雙螺旋兒童發展暨健康促進研究中心認可，將AI及AR教材融合應用至兒童專注力訓練學程，該研究團隊從腦神經科學研究證實有效改善兒童高功能注意力不集中，論文海報正式發表於「2019高雄市市立醫院醫事聯合學術研討會」及「2020高雄市市立醫院醫事聯合學術研討會」，研究論述於2020年度榮獲銀獎。

勝典從台灣出發，行銷教材競爭力強，近年來市場布局以華人的母嬰、幼教市場為主，「台灣是華人教育的示範旗艦點。」少子化，教育更將重質不重量，拓增行銷版圖，勝典充滿信心。

高雄市政府經濟發展局廣告