當人們病痛中不願做實習對象，當全球疫情嚴峻，為遏止感染擴散、撙節醫療防護裝備，習醫者面對臨床學習的大挑戰，因而研發「虛擬臨床診療訓練系統V-DxM」。

病人與病情千變萬化，診療能力的建立有賴案例經驗的累積。當人們病痛中不願意被當作實習對象，當全球疫情嚴峻，為遏止感染擴散、撙節醫療防護裝備，醫院的實習大門關閉，習醫者面對了臨床學習的大挑戰。

醫諾華醫學科技提供了上述問題的解方。外科醫師陳德芳執行長、與高醫大教授小兒科醫師蔡淳娟創辦人，積極推動擬真醫學教育，而研發「虛擬臨床診療訓練系統V-DxM」。

虛擬科技使診療實習不因疫情而中斷

「我們創造了『虛擬病人』，實現了翻轉臨床教育的夢想」蔡淳娟這麼說。

虛擬病人可以呈現少見或真人難以表演的病情徵候，要求習醫者解決其問題，例如咳嗽、頭痛、腹痛、發燒等，以問診、體檢、各種臨床檢驗、影像學與生理檢查等診療程序，挑戰學員蒐集資料、分析整理，而做出正確判斷的能力，然後系統立即結算成績，同時給學員回饋，提示以上診療程序中哪些必要項目沒有做到，也提醒花費了多少健保資源，以引導往後診療技能改進，並注意醫療資源之耗用。醫療界學生難以接觸病人之疫情期間，V-DxM結合線上會議系統，克服隔離空間，在選定時間，從任何地點聚集眾學員同步演練，讓學員們不進醫院也能在雲端實習並解決「病人問題」，發揮了虛擬病人與虛擬醫院的替代功能。新冠疫情迫使各教育單位提早落實了遠距數位學習模式，未來還可在偏遠地區發揮臨床教育成效。

2013年起，台灣醫師執照的應考資格，包括先通過面對標準化病人的臨床技能測驗，此實作型技能測驗稱為OSCE，號稱是醫療界的術科考試，非常重要但也耗時費力又十分昂貴，尤其面對大量考生時，會出現諸多限制與執行困難，均有待虛擬病人科技的應用。

結合高層次臨床診療思辨專業、高效率3D建模與自然語言，蔚為醫諾華公司的三大核心技能。高雄市體感科技園區計畫2018年11月起補助醫諾華醫學科技公司，延攬諸多優秀軟體工程師，優化此應用平台，完成產業化製程，案例由20多例大幅增長到80多例。虛擬臨床診療訓練系統順利打造了線上遠距實習及OSCE臨床技能測驗模式，其自然語言已涵蓋中文與英文，具備了進軍國際的關鍵競爭力。

「這不只是個產品，而是臨床教育的翻轉。」虛擬臨床診療實習既有趣又逼近真實醫療場域，在遊戲中帶出診療之深度學習，醫諾華醫學科技公司即將把台灣優勢醫學揚威國際。

高雄市政府經濟發展局