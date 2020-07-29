星巴克公佈的第二季財報中，營收大跌近4成，並虧損了31億美元。縱然在疫情下損失慘重，這位咖啡巨頭已經準備好迎接復甦。

由於新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）在美國持續延燒，連鎖咖啡巨頭星巴克也受到沈重的打擊，但最壞的時機似乎已經過去，在透露7月業績復甦之後，其股價在盤後交易上漲約7%。

單店銷售掉4成，但星巴克樂觀看好業績復甦

星巴克公佈的第二季（4月至6月）財報中，營收為42.2億美元，較去年同期衰退38%，不過高於外界預期的40.7億美元；每股盈餘則為-46美分，高於估計的-59美分。

就如星巴克6月的警告，這個季度咖啡巨頭虧損達31億美元（約新台幣907億元），全球單店營收下滑40%，交易次數暴跌51%，不過平均單人消費金額卻反而上漲了23%。疫情在美國爆發3、4月期間，星巴克關閉了當地大多數門市，部份門市則暫停內用僅提供外帶及外送服務。

受到疫情衝擊，星巴克全球單店營收下滑4成。 shutterstock

若以地區而言，美國門市單店營收下滑達41%，相對地由於疫情在中國已經趨緩，星巴克的第二大市場單店營收僅下滑19%。

雖然從數字上來看，星巴克第二季毫無疑問遭遇了嚴重衰退，但他們對業績的復甦充滿信心，樂觀認為倘若沒有進一步的疫情或其他經濟動盪，中國及美國的單店營收在今年第四季或明年第一季便會大幅回升。

星巴克財務長派翠克．格萊斯莫（Pat Grismer）表示，「在完全復原前我們還有很長一段路要走，但考量到品牌實力以及我們制定的促銷與提高利潤計畫，我們相當樂觀。」

改變咖啡師工作時段、推出專攻外帶快取店，星巴克怎麼在新常態下重新振作？

對於每天平均喝上3杯咖啡的美國人來說，如野火般肆虐的疫情，不僅改變了他們的生活，也改變他們喝咖啡的習慣，而星巴克也正努力探索新常態下，咖啡品牌將何去何從。

例如疫情期間裡，他們發現忠實客戶消費的咖啡變少了，獎勵會員人數較去年同期下滑約5%。前陣子，他們宣佈將開放會員透過信用卡、現金、PayPal等多種支付管道付款，雖然累積的點數只會有使用禮品卡儲值付款的一半。

星巴克行銷長布蘭迪．布魯爾（Brady Brewer）指出，更多的付款方式一直是客戶的要求，為了在疫情下籌備推出這項功能，他們付出了不少努力。

執行長凱文．強森（Kevin Johnson）則透露，疫情下民眾購買咖啡的時間也有所變化，在早晨通勤時段購買咖啡的民眾顯著減少，他們發現有些人不是不買咖啡，只是延後至稍晚的上午時段甚至下午購買，星巴克因此調整了咖啡師的工作時段。

且為了因應防疫期間的需求，星巴克還加快了快取店（Pickup）的推出腳步，這是一種僅供外帶，沒有內用座位的迷你門市，用戶須先透過App線上預訂，然後到店領取咖啡。

雖然疫情導致星巴克營收大跌，第二季他們在全球推出了130間新門市。先前預告第二季度虧損時，星巴克曾宣佈將在未來18個月內關閉北美400家門市，並開設300家專攻外帶服務的新門市，快取店就將是新門市中的主力。

面對疫情的下半場，星巴克已經摩拳擦掌，準備好在新常態下重新迎接顧客，星巴克透露，7月的單店營收已經超越去年，預計整個2020財年平均單店營收衰退約會在12%至17%之間。

「最糟糕的時刻已經過去。」格萊斯莫說。

資料來源：Associated press、Bloomberg、CNBC