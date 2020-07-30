柯達近期獲得美國政府7.65億美元貸款，將運用在底片產業累積的技術跨入製藥產業，這則消息令柯達股價在兩天內暴漲10倍以上。

曾經以底片聞名全球的柯達，在邁入數位相機，甚至智慧型手機的時代後，由於轉型不力一度在2012年破產重組。淡出市場目光多年後，這位底片巨頭獲得美國政府7.65億美元（約224億新台幣）的貸款，即將跨入製藥產業重新出發，這次它的轉型能成功嗎？

上半年爆發的新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情，令美國製造業真空的致命缺點暴露無疑。美國總統川普依據《國防生產法》，簽署了一份行政命令，將提供柯達7.65億美元的貸款，協助其轉型製藥產業，解決國內醫療物資短缺的問題。

柯達是美國依照《國防生產法》，協助企業跨入醫藥產業的第一個案例，川普在記者會上表示，「這是我們第33次使用國防生產法，將賦予柯達製造原料藥的能力。」

川普表示，藉由與柯達的合作，他們要將醫藥工作帶回美國，讓美國重新成為全球主要的醫藥製造及供應來源。 shutterstock

「我們要將工作帶回國內，讓美國成為全球主要的醫藥製造及供應來源。」川普說。

如同在科技領域的窘境，儘管美國依舊是醫藥的研發重鎮，其生產製造卻幾乎外移給了中國與印度。1990年代時，美國、歐洲及日本占全球原料藥90%的供應來源，然而美國現在自用的原料藥只有不到10%為國內製造，進口的原料藥中，80%源自中國與印度。

包括醫藥在內，各種物資的製造把持在外國手中，讓美國被突如其來的疫情攻得猝不及防，幾乎各種相關物資與設備都在這個特殊時期面臨短缺。從而推動美國政府協助柯達轉型製藥產業。

按照這次貸款的規定，柯達擴大生產線後，必須在未來25年內償還這筆貸款。美國政府聲稱，屆時柯達將擁有生產美國所需的非生物性、非抗生素藥物25%的原料藥。

百年企業想跨足醫藥領域，柯達憑什麼來製藥？

川普表示，「柯達曾是世界上最大的品牌之一。」

柯達成立於1881年，曾經是底片產業的領導品牌，它不僅開創出彩色底片的市場，更藉由其簡單易上手的傻瓜相機，進一步將攝影普及於民間。柯達幾乎壟斷了整個20世紀的美國底片市場。

然而有著百年歷史的底片巨頭，卻因為數位化的趨勢而逐漸沒落，因害怕影響底片銷售而沒有跟上數位相機浪潮，邁入21世紀後開始走下坡，虧損、裁員連番而至，最終於2012年宣佈破產重組。

因此本次柯達能否藉由與美國政府合作的契機，順利再出發也格外受到外界關注。獲得貸款的消息一經揭露，柯達股價瞬間直衝雲霄，短短兩天內從不到3美元的價格，暴漲至33美元，過去一天裡，其成長幅度便高達317%。

柯達過去一個月的股價變化。 Google

若以柯達暴漲前的股價來看，7.65億美元幾乎是過往市值的7倍以上，如此鉅款想當然爾讓人好奇，昔日的底片巨頭能否再次掀起大浪。白宮貿易顧問彼得．納瓦羅（Peter Navarro）認為，與柯達合作的這個項目，可能將是美國工業史上，企業開創第二春的最大案例之一。

柯達執行董事長吉姆．康蒂南薩（Jim Continenza）表示，柯達很高興能成為美國製藥產業邁向自給自足的一份力量，為保障公民安全做出貢獻。

乍看之下，底片產業與醫療產業似乎關係不是那麼密切，但底片製造背後所需的深厚化學技術，同樣是醫藥產業的基礎，在底片與攝影產業的經驗，對於發展製藥能力相當有幫助。

底片產業所需的深厚化學技術，恰好也是醫藥產業的基礎，這賦予柯達跨足製藥的可能性。 shutterstock

實際上，底片業者邁入醫藥領域已經不是新聞，日本富士軟片便是成功轉型製藥的一枚案例，在數次收購製藥及生技公司後，2019年醫藥業務營收已占該公司整體的43%。

富士軟片現時正積極投入武漢肺炎疫苗研究，本週川普也宣佈提供2.65億美元資金，加速其研發腳步。

再者，柯達早在1980年代便曾透過收購製藥業者Sterling Drug涉入醫藥產業，生產阿斯匹林等非處方藥，雖然後續在1994年將業務賣給了當時的醫藥巨擘SmithKline Beecham。

柯達還透露，他們從4年前開始，就已經負責供應醫藥原料，只不過目前的規模不足以量產原料藥，他們將運用這筆資金，擴大位於紐約州及明尼蘇達州的產線，預計未來醫藥業務營收將占柯達營運的30%至40%。

至於這個未來有多遠，康蒂南薩表示，他們估計至少需要3至4年時間才能實現量產，並預計將創造至少360個職缺，並間接催生1,200份工作。

底片巨頭的華麗轉身，還是「柯達幣」事件重演？

然而，並非所有人都樂見柯達與美國政府的這樁合作，質疑也分為對柯達和美國政府兩方面。美國智庫加圖研究所認為，作為一間赫赫有名的企業，倘若柯達真具有轉型製藥產業的潛力與能力，那何必需要美國政府出手扶植，資本市場即可提供援助。

且美國政府開出的製藥清單中，包含了一款川普信誓旦旦保證對治療武漢肺炎有效，但實際療效受到世衛否定的「羥氯喹」，意謂著這次貸款是為應對疫情間的短期醫藥短缺。卻為何選擇柯達，而不是其他更成熟的製藥公司，企業與藥單的選擇，顯得十分矛盾。

另外，柯達不久前才有轉型失敗的前例。2018年時，柯達曾宣佈跨足密碼貨幣領域，推出給攝影師們交易作品使用的「柯達幣」，股價一度暴漲300%。但柯達幣始終沒有掀起任何波瀾，股價不到一年又被打回原形。

這次攜手美國政府邁向醫藥產業轉型，會是柯達幣事件重演，還是底片巨頭開創第二春的華麗轉身，也著實令外界感到好奇。無論如何，對先前的柯達投資者來說，現在應該作夢也會笑醒。

資料來源：BBC、Fortune、CATO Institute、CNBC

責任編輯：蕭閔云