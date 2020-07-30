光寶第二季營運成績亮眼，獲利率、每股淨利均創下單季歷史新高，同時啟動二代接班計畫，現任董事長宋恭源交棒長子宋明峰，5G、AIoT將成為公司新成長主軸。

1983年上市、台灣最早IPO（首度公開發行）的電子公司光寶科今（20日）宣布新人事計畫，現任董事長宋恭源宣布卸任，交棒給長子、光寶科董事宋明峰，正式展開世代交棒。此外，光寶科總經理由電源事業群執行長邱森斌接任，副董事長暨總執行長陳廣中也卸任，並持續擔任光寶科董事、集團副董事長。

光寶宣布新的人事案，左起為光寶科技新任董事長宋明峰、光寶集團董事長宋恭源、光寶集團副董事長陳廣中、光寶科技總經理邱森彬。 陳映璇攝影

光寶展開世代交棒，大兒子宋明峰接任董事長

宋明峰在光寶工作超過20年，期間曾任光寶美國子公司業務經理、中寶運通總經理、光寶科技（上海）營運總部總經理，替光寶科產品在中國市場開疆闢土。

光寶董事長宋恭源表示，公司成立46年之久，只有第一年創業虧錢，接下來45年不管景氣好壞都是賺錢，「光寶從好公司變成卓越公司還有最後一哩路要走，兩年前就準備讓年輕的第二代來接棒。」

新任董事長宋明峰僅表示，感謝董事的支持與信任，未來將踏在公司穩健的步伐上找尋新成長契機，盼未來能拿出成績，供外界檢驗。

光寶目標未來5年後，年營收從1,500億元，恢復到2千億元水平，也不排除併購的可能，主要聚焦在5G應用。另外也會持續投資自動化、先進製造，讓製造供應鏈競爭利的能力提升，雙管齊下改善毛利。

副董事長暨總執行長陳廣中也卸任退居幕後，替集團做長遠規劃。陳廣仲表示，過去10年負責集團的整合、精實聚焦，階段性任務已告一段落，現在71歲要多補償家人，將回美國陪伴家人，也持續提供諮商於集團永續、產官學公會關係、併購、數位轉型與智能製造等方面。

電源、光電產品持續提升，持續投資5G、AIoT應用

光寶董事會除通過新人事案，光寶董事長宋恭源卸任，交棒給大兒子宋明峰。同天也公佈第二季營運成果，獲利率、每股淨利均創下單季歷史新高，合併營收418億元，季增28%；稅後純益34.5億元，每股淨利（EPS）1.48元，季增119%。

成長動能來自電源管理與光電產品持續提升，應用於雲端運算、5G、AIoT、筆記型電腦與遊戲產品相關市場大幅成長；加上即便全球封城，全球產能調配得宜，並持續優化產品組合。

光寶科董事、集團副董事長陳廣中表示，第二季有很多急單，價格很好，庫存也備得很好，因此才有好成績。

此外，固態儲存事業部門（SSD）出售鎧俠控股株式會社（Kioxia Holdings Corporation）交易案已於7/1完成交割，股權交易價格為現金1.65億美元（約新台幣51.15億元），相關認列會在第三季。

展望第三季，陳廣中表示，有信心下半年表現優於下半年，主要是電源、光電產品持續提升，並看好產品組合獲利有好表現；未來將持續投資5G、AIoT領域，成為公司新的成長主軸。

責任編輯：蕭閔云