光寶的瘦身體質調整計畫，到2020年第三季將告一段落，但此時，突然宣佈出售9,000張閎暉持股，讓市場關注是否將資產處分瞄準了閎暉？陳廣中否認此意圖。

光寶集團6月初宣佈財務調整，處分9,000張閎暉股票，持股水位降至2成左右，雖還是第一大股東，但突然的釋股讓市場摸不著頭緒，隨華新科18日宣佈取得閎暉9,000張、15%股權，這場合作案才攤在陽光下。

「華新科希望取得車用領域夥伴，一起抱團把市場做大。」光寶副董事長陳廣中22日說，被動元件大廠華新科企圖心很強，期望用聯盟方式加強車用業務競爭力，此次出手入股機構整合元件、汽車零組件廠閎暉成為第二大股東，也間接跟經營車用電子已久的光寶拉上了關係。

光寶副董事長陳廣中透露，公司營運整理到2020年差不多了，未來將針對高階電源或光藕合器等產品加強投資佈局。 王郁倫攝影

「華新科想拿席次（閎暉董事會）很正常，但多少席還沒討論定案。」陳廣中說，目前光寶車用電子業務在廣州廠及高雄廠做，後續也沒有再賣閎暉的計畫，光寶還是合併閎暉營收。

對光寶而言，閎暉在第一季打消旭榮資產減損後大虧，但這不是賣股的原因，因為最壞時間也已過去，第二季因為疫情許多汽車業停工，馬來西亞廠直到6月產能才恢復9成，陳廣中認為閎暉下半年有機會挑戰為盈，在漸入佳境下，沒有急於釋股的必要。

減法清理旁支事業尾聲，2021年加速併購

光寶近年力行減法原則，不斷清理營運不善的非核心業務，2019年宣佈將出售營收占比1成左右的SSD部門給Kioxia Holdings集團，預計第三季交割，售價1.65億美元。

在此之前，光寶2018年出售可攜式機構事業群子公司股權給浙江星星科技旗下子公司深越光電，售出5.3億人民幣，同年可攜式影像事業群（相機模組事業）也賣出給立訊。

光寶近年陸續處分事業部，聚焦核心業務。 光寶科技

不斷收斂聚焦，讓光寶目前核心業務是光電及資訊產品部門，前者營收占比19%，後者高達65%，而即將出售的SSD儲存業務營收約11%。「等到第三季整理差不多，2021年或許會開始買（公司）」陳廣中說。而為何是第三季？主要是Kioxia間的交割結束。

而未來可能想補強的領域是哪些？陳廣中說，高階光電藕合器或電源供應器都有可能，光電藕合器應用多元，光寶也有能力，但若有歐美或日本外部資源加入，可以發展得更快，高階電源供應器隨雲端需求加溫，也同樣前景看俏。

資料中心客戶急單趨緩，2020樂看獲利成長

談到雲端資料中心客戶，陳廣中坦言，4月客戶下單像瘋了一樣，要求空運出貨，但如今6月已經沒這麼急，改要求海運交貨就行了，也就是回歸常態，現在看起來，資料中心的需求沒這麼強，顯然今年的資本支出，客戶只是提前拉貨，看樣子第三季資訊產品業績恐將低於第二季。

資料中心急單在4月出現，6月趨緩，下半年能見度並不明朗，預估回復常態。 shutterstock

「第二三季業績會比去年好，好不多，但至少好一些。」陳廣中說，第三季整體來說業績不如預期，在第二季比預期來得好之後，下半年仍有變數，但今年雖營收或許不佳，但獲利有機會優於去年。

責任編輯：蕭閔云