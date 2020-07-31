美律今年動作頻頻，宣佈跟英飛凌合作、立訊合資越南廠後，又宣佈跟日月光集團旗下的環鴻電子合資「美鴻電子」，在聲學市場擴大拉幫結派。

台灣聲學元件廠商美律7月30日董事會決議，擬與日月光投控集團旗下的環鴻科技合資，在台灣設立新公司「美鴻電子」，美鴻電子資本額3.9億元，美律持股51%，環鴻持股49%，雙方將拓展「音訊模組微小化技術」，一口氣串起兩公司背後日月光與立訊集團合作想像空間。

美律已與立訊結盟緊密合作。 美律

環鴻是環旭電子的子公司，被分析師郭明錤點名最快將在2020年下半成為AirPods Pro新SiP（系統化封裝）供貨商，而環旭跟環鴻都屬於日月光集團，佈局蘋果智慧錶多時，日月光是AppleWatch感測器、運算晶片封測商，負責封測蘋果S6主晶片，環旭也是AppleWatch SiP供應商，而美律是AirPods供貨4成的聲學元件代工廠，雙方結盟想像空間不小。

有意思是，環旭電子雖本來就是AppleWatch SiP供應商，但傳2020年新一代Apple Watch SiP將釋單美律的大股東立訊，環旭雖疑似被搶單，卻可望從iPhone SiP模組取得新單補貼，此次環旭與立訊入股的美律合作，三方看似競爭，此次是否意味由敵變友頗值玩味。

蘋果創辦人賈伯斯。 庫克微博

美律指出，合資新設公司美鴻電子，主要業務為電器及視聽電子產品製造暨應用服務，應用於音訊相關設備，將在台灣設廠，注資預計分兩階段，分別為1.02億元以及9,690萬元，環鴻科技仍需要取得經濟部投資審議委員會同意，合資才能生效，若因法令規定或當地主管機關要求得授權董事長變更契約。

環鴻是在上海A股掛牌的環旭電子公司，環旭電子則是台灣「環隆電氣」的前身，該EMS大廠2010年從台灣下市後，重新切割事業體，於中國IPO，是日月光集團重要的下游零組件佈局成員。

環旭電子（環鴻母公司）表示，期望此次合作能開發最佳的音訊模組解決方案，包括性能驗證及軟體、硬體設計等，藉此贏得更多市場機會，並將音訊模組發展成為便攜式穿戴式電聲產品。

美律是老牌耳機廠商。 美律

「美鴻電子」會建立獨立的研發和業務團隊，專注於音訊模組產品的方案設計、市場推廣和業務拓展，並跟母公司美律實業、環旭電子緊密合作，目標是讓音訊模組在電聲市場中取得領導地位。環旭電子資深副總、董事會秘書史金鵬說，環旭電子透過合資將拓展聲學領域的模組製造業務機會、提高附加價值，導入新客戶。

美律剛攜手英飛凌，越南新廠近期投產

耳機等聲學元件微型化趨勢明顯，美律積極佈局新技術，2月剛宣布與英飛凌簽署合作協議，鎖定金字塔頂端的高規格MEMS（微機電系統）麥克風市場，開發內建英飛凌晶片的美律MEMS麥克風，美律透露因為MEMS麥克風是語音辨識的關鍵器件。

而美律現在也被視為是立訊集團成員。2015年美律公告，與中國連接器龍頭立訊簽訂認股協議書，美律將發行私募6,300萬股，全數由立訊旗下立訊精密認購。換算，立訊斥資約37.8億元，持有美律25.4%股權成最大股東，當時引發業界震撼，不過合資案後來被投審會否決，美律宣佈讓立訊入股其蘇州美特廠51%股權，用繞道方式展開合作。

美律在AirPods聲學元件供貨率約4成。 愛范兒

後來，美律於2017年又將上海及惠州廠51%持股賣給立訊，並於2017年下旬宣佈與立訊合資東筦廠，持股也是49%。

2020年初，美律與立訊又宣佈合資4,000萬美元（約新台幣12億元）設立越南廠，地址在中越新加坡工業園區，預計7月量產。這次反而為美律持股51%，預計投資2,400萬美元（約新台幣7.25億元），生產有線、無線耳機，外界預期就是做AirPods組裝，主要供應美國市場。

責任編輯：蕭閔云