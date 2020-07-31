今年第5屆的淘寶造物節，受到疫情影響取消了大型實體展會，改用「大篷車」把新奇的創意產品帶到4大城市，與消費者見面。

自2016年起，阿里巴巴開始舉辦「淘寶造物節」線下實體展會，目的就是要扭轉淘寶上充斥假貨的形象。透過邀請淘寶上的特色商家展示趣味、創新商品，阿里巴巴試圖撕下「便宜但品質差、顏值低」、「假貨多」等負面標籤。

在過去幾年，造物節一年比一年盛大，到了2019年，展會現場有400個攤位，現場展示品超過1千件。到了今年，淘寶造物節進入第5屆，但卻受到新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情影響，讓本屆的造物節與以往有一些不同。

以造物節為主題的大篷車將搖身一變成為移動展廳，由杭州出發，親身前往成都、西安及武漢。 阿里巴巴

造物節大篷車巡迴中國，8月中在台灣展出

「今年雖然受到疫情影響，但年輕造物者、消費者都還是很想過造物節，」阿里巴巴首席市場官董本洪說。如同以往，依然希望舉辦得更大、更好，但舉辦方式與以往不同。

首先，阿里巴巴將8月10日至8月13日，在手機淘寶App中的「淘寶人生」頁面上，舉辦線上虛擬造物節。

儘管淘寶造物節開始舉辦的起心動念是舉辦一個線下的實體節慶活動，「但通常，最多只會有幾十萬人，能在造物節期間親身經歷造物節，」董本洪說。但在以往的造物節期間，線上活動可以觸及上億消費者。「今年在淘寶人生裡（的虛擬展會），也比以往升級更多、更有臨場感。」他期盼藉由今年的虛擬展會，帶來接近實體展會的體驗，同時又保留線上觸及更多消費者的優點。

不過，儘管今年不像以往在杭州舉辦大型實體展會，但淘寶仍將以「造物節大篷車」的形式，巡迴杭州、西安、成都、武漢這中國4大城市。「這是非常不一樣的安排，今年的造物節就在你身邊，」董本洪說。

而且4大城市的展會各有不同主題，像是杭州將以「科技」為主軸，西安則以「中國風」為重點，成都市「新奇特及美食、二次元」，武漢則以展示潮流及服飾為主。

另外，在8月中旬，淘寶造物節也打算在台灣舉辦實體活動。但詳細舉辦方式、地點還在籌畫中。

董本洪說，今年參與淘寶線上虛擬造物節的商家數，比起去年翻倍成長。 阿里巴巴

持續鎖定年輕族群，造物節參與商家翻倍成長

根據由淘寶所提出的數據指出，在淘寶創業的獨立設計師中有44%為85後青年，90後及95後的更是占到三分之一。在2017年造物節上，董本洪就曾提到，「淘寶平台上有36%的賣家年齡都屬於『90後』族群。」到了去年，則把目標鎖定「95後」。

在2019年造物節，董本洪曾說，「淘寶上一年內新增的青年原創設計店鋪超過1萬家，以服飾、文創、首飾、家居行業最多。在未來三年，淘寶還要鎖定年輕族群，再培育出20萬個年銷售額超過500萬元人民幣的新商家。」

在今年，雖然缺少了大型實體展會，但是目標依然是針對年輕族群的需求。董本洪說，「未來是要靠年輕人的創意。」

在今年除了150家跟著大蓬車的商家巡迴中國4大城市以外，線上虛擬造物節，有20萬商家參與，在2019年這個數字是10萬，參與造物節的商家翻倍成長。「所以如果每年都能翻倍成長，不久的將來就會有百萬的年輕創業商家參與造物節。」董本洪這樣認為。

責任編輯：蕭閔云