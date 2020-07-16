研究單位IDC近期發布報告指出，預期在中國的2018～2024年複合年成長率將達到93％，其中以阿里雲的語音人工智慧市佔最高。

隨著人工智慧（AI）逐步導入至企業核心業務，應用場景將會越來越分散，越發需要技術和應用上的不斷創新和突破。

據市場研究機構國際數據公司（International Data Corporation，IDC）最新發佈的《中國人工智慧雲服務市場研究報告（2019）》，阿里雲的語音人工智慧表現突出，去年以44%的市場佔有率穩居中國語音AI之首。

「AI雲服務市場未來5年將保持高速成長。雲服務廠商也將成為AI技術突破和應用創新的重要力量，」IDC中國助理研究總監盧言霞表示。技術創新和突破、能規模化複製的應用場景、完善的生態合作，將幫助廠商擴大市佔。

阿里雲的語音人工智慧表現突出，去年以44%的市場佔有率穩居中國語音AI之首。 IDC

中國雲服務市場5年內翻倍，阿里雲三大項目奪冠

IDC在報告中指出，2019年中國的AI雲服務市場規模達到1.66億美元，預期2018至2024年的複合年成長率達到93.6%，而AI能力將成為用戶選用雲服務時的重要考慮因素。

在這份IDC的報告調查指出，中國境內主要雲服務提供商的AI雲服務，阿里雲的AI在三大領域共六個項目獲得第一，包括：

一、在智慧語音領域的產品數量、市場佔有率（44%）、API調用量（即算法使用次數）三個項目獲得第一。

二、對話式AI領域的市場佔有率（57%）、API調用量兩個項目獲得第一。

三、機器學習領域的市場佔有率（29%）項目獲得第一。

AI未來怎麼用？阿里雲：語音將是最廣泛的應用之一

另一方面，「語音」被視為下一代人機介面的核心技術，同時也是目前應用最廣泛的人工智慧技術之一。

在過去數年間，語音AI技術已在智慧客服、智慧音箱、車聯網等各個場景應用。以阿里雲來說，至今已為超過5萬個合作夥伴提供語音智慧服務，其中涵蓋了電信、金融及媒體等不同行業。

在IDC的報告中也特別指出，阿里雲在智慧語音以及對話式AI領域的優勢特別明顯。

阿里雲自2017年開放智慧語音技術，並推出了語音自學習平台之後，除了持續研發前端技術之外，也向外拓展合作夥伴生態圈。因此，阿里雲至今已在雲上累積3萬多個語音領域的算法模型。

「雲的出現，讓誕生60多年的語音技術從少數人掌握的高端工具，變成了人人可用的平民技術，」開發阿里雲語音AI的阿里巴巴達摩院語音實驗室負責人鄢志傑說。他認為，雲的出現讓語音技術從少數人掌握的高端工具變成了人人可用的平民技術，「雲上AI」也是實現AI普惠的最好方式。