酷碁首度在台灣推出針對天主教徒打造的第一款產品「易付十字架一卡通手鍊」，可以進行一卡通支付，坐公車、搭捷運、便利商店買東西，首發1萬條。

「信仰本身就是一種『生活風格』，不同的一群人、就有不同生活風格的需求，」宏碁董事長陳俊聖說。

早在2018年，宏碁跌破眾人眼鏡，推了一款史無前例的穿戴裝置「智慧佛珠」，可以串連App、紀錄念經次數，迴向給特定對象。產品引發熱議，一度供不應求。

之後，宏碁將負責部門獨立出來，成立子公司酷碁科技，所有「信仰科技」的穿戴裝置，都歸由酷碁營運，前前後後再與北港武德宮、大甲鎮瀾宮合作推出「加持版佛珠」，全由宮廟自行販售，開發出B2B的商業模式。

2019年，酷碁正式出海，與梵蒂岡天主教最高權力聖座旗下的「教宗全球祈禱網絡」合作打造一款「智慧玫瑰念珠」，可以利用內建App念《玫瑰經》。信仰科技鎖定的族群，從佛教徒，開始擴大到全球13億名天主教徒。

就在今（30）日，酷碁再宣布和「天主教宗座傳信善會」合作，在台灣推出全球首創的「易付十字架一卡通手鍊」，可進行一卡通支付，坐公車、搭捷運、便利商店購物等。首發1萬條，只要向教會捐獻1,280元台幣即可獲得。

天主教宗座傳信善會主任神父高福南在現場為手鍊進行祝聖儀式，並帶領眾人禱告。 唐子晴攝影

十字架是重點！也是全台灣最小的3D NFC穿戴式裝置

這一款手鍊，造型有點類似沒有念珠版的「智慧玫瑰念珠」，搭載一卡通支付，可以在任何一個支援一卡通的地方付費，包括大眾運輸、四大超商、全聯福利中心、美聯社、中油、餐飲百貨等超過兩萬個商家。

「我已經在用了，現在出門身上不用帶錢、不用帶卡，很方便，而且手鍊有一個象徵，它上面是十字架，十字架是在全球都非常有代表性的象徵。」天主教宗座傳信善會主任神父高福南表示。

手鍊只有玫瑰金一個款式，可以當成一般配件配戴。 宏碁

智慧玫瑰念珠（左）雖然尚未在台灣推出，但和手鍊（右）都是針對天主教徒而生。 唐子晴攝影

然而，酷碁也號稱這一款手鍊是全台灣最小的3D NFC穿戴式裝置。和先前產品相比，技術難點是如何在產品體積縮小的情況下，達到一樣的感應效果，以及如何讓手鍊感應一次就能精準支付。

「這款產品跟我們在梵蒂岡發表的『智慧玫瑰念珠』相比，從功能的角度來看，它比較偏向『生活型態』，隨處都可以消費支付，但不見得跟宗教本質關聯性很高，但『智慧玫瑰念珠』是幫助你如何結合手機、結合念珠念經，功能導向不同。」高樹國解釋。

陳俊聖：靠信仰賺錢，是不應該的⋯我們沒有要把它當營利事業

酷碁如今開發的「信仰科技」產品，偏向B2B販售，是和不同的宗教組織、團體個別合作，酷碁並不會參與銷售，也不能決定產品的對外售價及販售方式，全由合作對象決定，因此無權對外透露銷售成績。

以這一條手鍊來說，天主教全國宗座傳信善會決定首發1萬條，只要捐贈1,280元台幣給教會，即可獲得。

宏碁董事長陳俊聖（左）和酷碁科技董事長高樹國（右）在記者會後，接受媒體訪問。 唐子晴攝影

這也讓人不禁好奇，酷碁在「信仰科技」產品上盈利狀況，究竟如何？

「老實說，在信仰方面的事業，我們沒有打算要把它當成一個營利事業，起心動念靠信仰賺錢是不應該的，但如果中間產生了利潤，我們會回捐給宗教組織，至於要賺錢的話⋯⋯就努力做點別的吧！去多賣一點電競椅，」宏碁董事長陳俊聖笑著表示。

雖然盈利非主要目標，但因為這些話題十足、備受關注的穿戴裝置，也吸引更多用戶成為使用者，壯大了宏碁正努力打造的用戶生態系及品牌聲量。

畢竟，宏碁正一步步從一間賣手機、賣電腦的「硬體產品公司」，慢慢轉型到經營「生活風格品牌」，例如信仰就是生活的一部分，還有因經營電競筆電，推出周邊的能量飲料、膠原蛋白⋯⋯ 如今也開始以經營電動自行車的電池和套件，切入歐洲的電動自行車市場。

責任編輯：蕭閔云