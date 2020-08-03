對超商業者來說，鮮食是重要營收來源，除了商品開發之外，設備、陳列都是影響銷售的關鍵。統一超在今年，就用了三大策略，要搶攻超商鮮食市場。

在去年股東會，7-ELEVEN（統一超商）董事長羅智先曾提及集團願景：成為「社會廚房」，在社會上扮演舉足輕重的角色。為達成這個目標，不只持續發展鮮食產品，7-ELEVEN更宣佈斥資千萬打造進化版的鮮食設備，要改變商品陳列方式、提供更好的服務。

像是推出「新式麵包架」及「精品咖啡限定雙溫甜點櫃」，搶攻併買商機，並將配菜小吃（如冰烤地瓜、炸雞塊等）改成「吊掛式陳列」，讓商品站起來。

同時，7-ELEVEN也推出「自動熱壓吐司機」，只需3分鐘就能完成一份現做的熱壓吐司，鮮食現做也能解放店員勞力。

7-ELEVEN表示，麵包、甜點及配菜小吃為鮮食主力結構之一，每年締造上億元商機。為了要持續創造嶄新的消費體驗，7-ELEVEN日前宣布，要用3大策略將鮮食設備及陳列方式再進化。

策略一：新式麵包架、精品咖啡甜點櫃，促業績成長6成

在7-ELEVEN，一年可賣出超過2億個麵包及三明治，等於平均每秒賣出6.3個麵包類商品。

看準此商機，7-ELEVEN今年6月打造新式麵包架，重新設計讓包裝好的麵包及現烤麵包整合於單一貨架販售，採用玻璃櫥窗及抽屜式設計，呈現精品麵包店氛圍。

同時，在動線佈置上也重新思考，貨架規劃在入口明顯處及靠近牛奶、飲料區，方便消費者關聯性購買。目前已導入近80店，帶動相關業績成長6成。

除了麵包外，為了提供消費者如咖啡店般的享受，即日起，7-ELEVEN開始在部分精品咖啡門市導入「精品咖啡限定雙溫甜點櫃」，在這樣的玻璃蛋糕櫃裡，銷售Mister Donut甜甜圈、手工甜點、三明治、熱壓吐司等下午茶品項。目前已導入台北匯陽及台中超億門市，未來將視商圈擴大導入。

策略二：「站起來」吸買氣！雞胸肉、溫泉蛋月銷量增50萬份

觀察到日本、泰國的便利商店都有吊掛商品陳列，讓原本躺著的商品站起來方便消費者挑選，因此，7-ELEVEN從去年12月底開始局部測試，將配菜、小吃等商品以吊掛方式陳列，成功帶動相關業績成長近5成。

就實際品項來說，像是雞胸肉系列及石安牧場溫泉蛋，導入後一個月較先前多賣50萬份。目前吊掛式陳列已申請專利並擴大導入超過5,800間門市。

7-ELEVEN指出，為改成吊掛式陳列，針對商品的賣相、吃的習慣及食品安全等考量，歷時半年與供應商不斷討論、重新規劃產品包裝設計，目前吊掛品項已超過20種。

策略三：幫店員省力！自動熱壓吐司機一天能做300份

今年3月，由於泰國7-ELEVEN賣的熱壓吐司市場反應良好，許多台灣人到泰國旅遊也喜歡購買，加上近期台灣許多咖啡廳有推出類似產品，綜合國內外市場趨勢後，7-ELEVEN決定投入資源研發自動熱壓土司機。

目前自動熱壓土司機已經具有專利、導入13門市，最高單店一天能賣出300份。設備設計以操作省力化為出發點，店員僅需拆開包裝、將商品放入機器，按下啟動鍵不到3分鐘，熱壓吐司即可出爐。

近期，熱壓吐司品項也持續與名片推出新口味，像是與振頤軒聯名推出「振頤軒爆漿芋到泥」，7-ELEVEN預估可以再推動一波買氣。

責任編輯：張庭銉