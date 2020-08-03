後疫情時代的宅經濟，更是一種內心情感與外在動機之間的綜合，讓使用者線上線下、虛擬實體互涉。

今年已經過了一半，這半年來全世界均圍繞著疫情發展打轉。

前陣子我在自己臉書（Facebook）公開坦白：在日本新開設的一家小型旅行公司，受到疫情影響已無力繼續維持。

從無到有思考了3年，並不斷思考各種產業的SWOT（強弱項分析），一步一步設計出自己想要的商業模式。

由於疫情依舊看不到撥雲見日之時，錢繼續燒下去、無奈也無力維持，我認為不該打腫臉充胖子，該收就要收、有青山留就要留。所以我也算是新冠疫情的受災戶（苦笑）。

但另一方面，疫情讓我每天在家，也體會到了宅經濟的可能性。

例如我的《集合啦！動物森友會》的遊戲時間突破了850小時（許多朋友更突破1,000小時以上），實際上遊玩時間沒那麼多，因為它更像是我的「作息時鐘」。由於《動物森友會》每個小時都會更換背景音樂，所以我只要聽到音樂就知道現在幾點。

海島環境與場景音，譜出碎片化社會的專注時刻

以此之故，我把這款遊戲當作某種「自我調控」。

打開遊戲，把角色放置在圖書館、森林靜湖、黃昏晚鐘教堂，或是看得見海的街道上，聽著場景的主題音樂和環境音（例如潮水、瀑布、蟲鳴、風吹竹葉的沙沙聲，或其他玩家指定的音樂等），然後開始工作或讀書，且完全不碰手機與其它雜務，每次更換音樂，我就知道又過了一個小時；比如我這次就大概知道，改完期末考卷花了多少時間。

當然不一定總要採用這款遊戲的音樂效果，但是每個人都該使用適合的機制，來幫助自己專注一段時間，並避免外部的打擾（尤其是手機或社群網路跳通知的提醒音，突然跳出來的小紅點非常容易干擾你的專注），這樣一來，對於不管是「念書」或「工作」，效率會比預期得好，尤其這種充分專注的時間段落，在現代碎片化的網路社會或許更顯珍貴。

當然不只是遊戲的樂趣和鬧鐘，《動物森友會》也為我帶來了實際的收入，上市櫃公司或組織的邀約，再加上自己辦的活動，光是談《動物森友會》的演講費，就為我帶來了6位數的收入；如果再加上後疫情時代中遊戲產業、宅經濟與社群擬島化之相關研究，或許再多一個零也不無可能。

深入宅經濟3面向的《森友會》群體

實踐宅經濟的過程中，我注意到大多數的遊玩模式與內容應用集中在3個層面。

第一類是關於遊戲社群的行銷和宣傳

《動物森友會》作為如此暢銷熱賣的遊戲，近20年來的IP（intellectual property，智慧財產）建構是如何形成的？各種商家、博物館、政治人物又如何搭上本遊戲的熱潮設計迷因（meme）行銷或活動？

其次是關於遊戲設計和理論的討論

相較於歐美的開放世界遊戲（Open World Game）或沙盒遊戲（Sandbox Game），任天堂的日式箱庭遊戲又有什麼設計上的不同？市面上數量如此多的生活治癒類遊戲，但為什麼《動物森友會》可以脫穎而出？

最後則是「修島布置」教學

所有玩家的島大同小異，只要玩的時間到一定程度，擁有的家具和素材也都大同小異，但是為什麼你的島就是比其他人漂亮、美麗有質感？獲得別人認同，甚至讓他們掏錢或贊助來看你如何布置，這就是專業。

第一類族群基本上不是玩家，大多數人並不實際遊玩遊戲，他們更像是要藉助這款遊戲，來達成主要的行銷與集客目標；第二類的群眾則大多數是廣義遊戲動漫業界的相關人員，他們關心的是，如何才能做出（或模仿）類似或一樣的作品，並試圖理解背後的理由；至於第三類則在乎的是「如何玩得更好、更漂亮」，享受遊戲本質的玩家。

「你每天低頭滑手機，有多久沒有抬頭看星星了？」這句話我經常在演講中提及，或許更悲哀的是，在這個高樓大廈廣布的都市叢林中，即便你抬頭，也看不到星星；但在《動物森友會》內可以。

有滿天星斗、明月一輪，還不時出現流星雨和極光，這正好說明了，「生活系遊戲」在疫情之下，為何能帶來更多動機與情感的宣洩出口。

總有一天疫情終將過去，國際局勢和居家隔離、遠端工作下的人際關係，再也回不去之前的狀態。

但或許後疫情時代的宅經濟，更是一種內心情感與外在動機之間的綜合，可稱之為MIND，意為行動（Mobile）、互動（Interactive）、數位原生（Native Digital），也就是讓使用者線上線下、虛擬實體互涉；同時利用網路的便利性，但也需要填補現實群體無法數位化、不可取代的部分。

責任編輯：陳建鈞

（本文內容同步刊載於《數位時代》第315期，2020年8月號雜誌）