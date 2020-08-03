即便100家供應商中有99家位於美國，卻只有最後一家為iPhone「大變身」的供應商所在國家才算生產國...iPhone如何推翻中美貿易逆差？

iPhone還能教我們另一件同樣重要的事，與貿易赤字有關。

還是為各位快速溫習一下，兩國之間的貿易餘額計算方法，也就是以A國賣到B國的貨品與服務之價值，減去B國賣到A國的貨品與服務之價值。買入比賣出多的國家，就會對賣出比買入多的國家有雙邊貿易赤字。

舉例來說，我對理髮師奧瑪有貿易赤字，因為一再向他購買理髮服務，而他卻從未向我買過什麼，我們對此都能接受！當然，光看赤字也無法知道我們任一方的財務狀況。同理，美國在2018年對中國3,780億美元的貿易赤字，也完全不足以拿來判定美國經濟的強弱。

但是除了理髮的例子外，還有許多其他原因造成貿易赤字無法做為判斷經濟體質的可靠依據。

其一是因為赤字很容易被其他因素扭曲，不再只是單純的進出口數字。例如，美元升值或貶值時，貿易餘額也會跟著波動，若是美元升值，則美國出口較貴，外國進口則較便宜。所以雖然購自海外的商品數量不變，一旦美元升值，美國就會進口增加，出口減少，導致貿易赤字「惡化」。

3,780億美元的貿易赤字，真是經濟衰退的兇手？

但這是壞事嗎？事實上任何匯差、通貨膨脹，或一國人民儲蓄與投資的變動，都會影響貿易盈餘和赤字。所以對中國的3,780億美元貿易赤字不僅不適合拿來衡量美國經濟的強弱，更是不準確的數字，不應該據此做出糟糕的政策決定。

iPhone 之旅還能說明貿易赤字的另一個缺點，讓它在當作貿易政策論據時更顯可笑。

雖然iPhone 是在美國發明設計，由中非的礦產驅動，並依賴歐洲與亞洲科技才能運作，但是卻被分類為100％的中國出口產品。為了便於計算貿易赤字，即便100家iPhone 供應商中有99家位於聖路易斯市中心，卻只有最後一家為iPhone「大變身」的那個供應商所在國家才算生產國。

由於iPhone 絕大多數都是在中國完成最後組裝，所以瑞士陀螺儀、荷蘭動態偵測晶片、日本視網膜螢幕，以及美國玻璃的價值，全都被算入中國經濟。 Shutterstock

這種計算方式這麼誤導人，是因為iPhone 的組裝大多由全球最大的電子代工廠——台灣鴻海負責，估計只占一支iPhone 製造成本的3％至6％；換句話說，每支iPhone X 製造成本中，組裝只占8至20美元。

川普和其他人煞有其事地大談美國對中國的鉅額貿易赤字，稱為美國經濟衰退的凶手。這種說法並不成立，前面已談過幾個原因了。

但還有一點值得注意的是，川普說法背後的邏輯，彷彿美國對中國有3,780億美元赤字，就是我們每年捧著3,780億美元送給中國一樣，好像艾德．麥瑪漢（Ed McMahon）會寫一張前所未見的超大支票，送到習近平門口似的。

這並不是我胡亂瞎想出來的，川普總統先前在談到對中貿易赤字時，曾在推特上寫道：「每年……中國靠著美國狠賺近3,000億美元。」他再次踩到同一個誤區，這麼說就好比宣稱你家附近的加油站「靠你狠賺20美元」，卻絲毫不提你也因此在汽車油箱中加了價值20美元的汽油。

小小iPhone賣上萬元，分潤比你想像中複雜

若再套用iPhone 的狀況（說到套，iPhone 的保護套也大多是新加坡製的），這種說法就更顯荒謬了。iPhone 不同的機型、記憶體容量及功能之間的價差極大，姑且先假設一支基本款iPhone 手機零售價大約為999美元（約新台幣29,370元）。

據估計，2017年美國國內售出6,900萬支iPhone。由於計算貿易赤字時，進口價值算的是工廠製造成本，而不是零售價，因此計算美國對中國貿易赤字裡，iPhone 大約占了160億美元。

我們不知道詳細數字，那是蘋果的機密，可能較高，也可能較低，取決於每年出售所有手機的實際平均價格。我們只知道一定是落在上百億美元之間，因為手機是從中國出口到美國，所以這些全被算入美國對中國的3,780億美元貿易赤字中。

iPhone 也許能算是進口自中國的產品，但是美國人為其掏出的鈔票，最後並未離家太遠。 Apple

當然，上述尚未考量到，每當一支iPhone 手機以999美元出售給美國客人時，並非所有的錢都直接匯到北京。根據國際資訊供應商IHS Markit 估計，每賣出一支iPhone X，有110美元進了三星（Samsung）口袋，也就是製造iPhone 螢幕的南韓大企業集團（身為Galaxy 系列生產者的他們，恰好也是蘋果在智慧型手機市場上的主要競爭對手）。

另外，44.45美元則流向iPhone 記憶體晶片供應商：日本東芝，以及南韓SK 海力士（SKHynix） 。至於中國的零件與勞動，只為他們賺進8.46美元。還有一些流向新加坡、巴西和義大利，一些流向紐約的康寧公司，而大部分資金都流入位於加州庫比蒂諾（Cupertino）的蘋果總部。

iPhone 也許能算是進口自中國的產品，但是美國人為其掏出的鈔票，最後並未離家太遠，所以追根究柢，是美國對中國的貿易赤字經過人工而大幅放大，一切只是因為中國是某個產品在全球生產鏈裡的最後一站。

川普稱「貿易壞蛋」，其實是生產線的無名英雄

許多人急於將中國視為貿易壞蛋，但他們的角色其實更接近無名英雄，至少在iPhone 的例子裡是如此。

川普總統不斷呼籲蘋果將iPhone 的所有生產移回美國，例如2019年1月，他在白宮玫瑰園對記者說：「別忘了，蘋果在中國生產產品。我告訴我的朋友提姆．庫克（Tim Cook），我很喜歡他，你在美國生產產品，興建那些又大又漂亮、延伸到天邊的廠房，在美國設廠吧！」當然美國任何一位政治人物都可能抱持同樣的立場；畢竟在美國興建更多工廠，就意謂更多的工作機會。

也許對於蘋果將裝配線移回美國國內，川普有其他利益考量，或許這麼一來iPhone 會更安全？《紐約時報》在2018年10月報導中提到，川普的助手一再警告，中國情報組織會固定監聽他在iPhone 上的私人電話內容。

川普倒是完全否認該篇報導，而中國外交部發言人則發布聲明，表示該篇報導是「假新聞」（此舉倒是正中討厭《紐約時報》的川普下懷），同時以揶揄口吻對美國總統說：「如果擔心蘋果手機通話被竊聽，可以改用華為手機。」

其實，蘋果確實曾一度要在美國製造產品。2012年，川普總統的好友庫克宣布，公司將在德州奧斯汀打造Mac Pro電腦產線。看似美國電子製造業的轉捩點，但是蘋果隨後發現，國內供應商無法足量提供組裝電腦所需的客製化小螺絲，計畫因而完全行不通。

由於螺絲短缺，必須向中國訂購零件；測試與銷售首台德州製造的Mac 電腦計畫延期數個月，給「美國製造」電腦大夢大潑冷水，至今未平。

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事實上，就算當初有小螺絲可用，蘋果依然無法把所有組裝工作都移回美國，只要想做出一支多數美國人都買得起的iPhone 就不可能。

因為說到iPhone 這樣的產品，中國並沒有從美國這裡「狠賺一筆」，差得遠了，對方做的是與美國和全世界分攤iPhone 的製造成本，並為世界各地消費者降低售價。中國幫忙拉低部分成本，換得一堆城內低薪的生產工作，以及前面提到的一支手機賺8．46美元。

在美國打造一台iPhone，成本竟是原本的9倍以上！

中國沒有賺到什麼利潤，因為大多流回美國了。所以如果蘋果真的堅持把組裝工作全搬回國內，美國賺取的好處並不多。當然每支手機的8．46美元會變成付給美國，而不是中國工廠勞工，但是因為這裡薪資水準高多了，所以無法付給太多人。

此外，美國根本沒有精良的現代化電子製造基礎建設，就算過去曾有過，也早在數十年前退出電子組裝戰場，讓給亞洲了，除非砸下大筆投資與時間，才可能從頭重建產業，跟上時代。

勞動成本、多數電子零件都是亞洲製造、高效率與彈性的中國工廠，以及中國壓倒性數量的工程師大軍，考量上述所有變因，在美國製造一支iPhone 的成本預計為73美元，是8美元的中國製iPhone 的9倍以上，完全行不通。

把iPhone 和其他科技製造工作搬回美國，還有另一個困難就是製造商，我指的不是世界各地的蘋果，而是負責實際生產的廠商，他們也反對。

要僱用支撐裝配線運作所需的美國員工，蘋果勢必要提高iPhone 價格，導致銷售下降，因為消費者轉而購買更便宜的替代品，公司因而更難以照顧他們的美國員工。圖為時任鴻海董事長郭台銘宣布美國投資計畫。 美國白宮官網

威斯康辛州的好民不久前才首當其衝，親眼見識要吸引電子製造廠商來美國得付出多少代價，而下場並不算好。

2017年，川普總統與當時的州長史考特．沃克（Scott Walker）有意說服負責多數iPhone 組裝工作的鴻海落腳獾州（威斯康辛州的別稱）。

當然這家台灣公司不太情願，原因概如上述，要一家電子製造大廠到勞工薪資較高、對勞工相對友善、多數所需零件又遠在半個地球外的國家設廠，實在沒有什麼道理。

但是沃克不計代價，執意落實計畫，最後終於成功地把鴻海吸引到威斯康辛，背後付出的卻是破紀錄的財務優惠與各種補貼措施。

責任編輯：張庭銉