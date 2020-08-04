碎片化享受主義興起，大眾重視短期使用勝過長期擁有，那為何還鼓勵年輕人買房、現在買竟然比未來買還要好？

全球央行大撒幣，藉由無限擊發的銀彈攻勢，在防疫戰初期，擊退新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）可能引發的重大經濟衰退危機，副作用則是：便宜到幾乎零成本的熱錢，大舉湧入股市推升股價；房市也蠢蠢欲動，尤其蛋黃區的精華地段房屋，開價比起去年同期大約提高10%以上，且持續看漲。

「擁有」的代價太大，付費共享體驗是消費主流

我不忍看著年輕一代始終居無定所，苦口婆心地勸周遭尚未買房的年輕朋友們，如果真的有購屋的打算，得趕緊趁著近期房貸利率新低點1.3％進場購屋。假設買房子貸款1,000萬元，1年房貸利息約在13萬元，平均月繳1萬元出頭，比起房租還便宜，另外付出的本金，則被動式儲蓄在房屋。

「我想過跟心愛的人開著一台露營車到處闖蕩，想看雲海就往山裡走，想清晨被太平洋的浪潮聲喚醒，就往海邊行。沒地方去就手機連上網，網路上什麼都有、什麼都不奇怪」、「買台露營車，再租個信義區停車位，每個月只要花上8,000元車位租金，不買房，享有自由、無財務負擔的人生。」20來歲的年輕朋友們，七嘴八舌地討論擺脫買房壓力的生活方式。高房價社會，儘管房貸利率低到嚇人，但是動輒300～400萬元的頭期款，對年輕人來說，不管哪個方案，都是一筆不小的負擔。

從這些串流世代人們的討論，讓我不禁想起了1999年電影《駭客任務》（The Matrix），人們從後腦勺接上管子後，悠然進入夢中另一個世界「母體」；相同的，連上網路的世界裡什麼都有，透過小小的手機螢幕，過著截然不同的人生，對物質財產「擁有」的需求下降，轉為「使用」的需求。

以聽音樂為例，早年消費者收聽廣播，是被動接受電台DJ的音樂品味，偶爾才有機會call-in進電台點歌。再演變到消費者購買CD，自己播放想聽的音樂，多了自主性但需要買斷擁有；接著從MP3播放器過渡到以手機App線上串流聽歌，好比Spotify、YouTube Music與Apple Music多人共享的家庭方案，每人月付一杯手搖飲料的價格，就能聽數不盡的歌。

此外，Netflix影視串流平台的興起，基本方案等同一張電影票的錢，卻有上千部電影供選擇，想看就看、無需「買斷」。還有更多生活應用，像遊戲串流服務、共享電動機車等，重點在於「特定時刻的使用權」及「共享」機制。

新世代消費者更在乎曾經擁有，而不是天長地久的承諾，當「使用權」趨勢興起，後進企業該全力投入，以取代既有服務業者；或是選擇在消費者需要當下，進行疊加策略（滿足特定時刻的特定需求）？

碎片化享受主義興起，消費者重視短期使用勝過長期擁有，企業經營的重點在於「關鍵時間點促進消費決策最佳化，滿足客戶當下價值極大化」。圖為共享機車GoShare。 GoShare Facebook

若企業選擇「取代」策略，需要克服既有服務與消費者間的最大靜摩擦力，即現有投入成本及轉換成本。

例如線上遊戲的會員已持有特定銀行聯名卡，刷卡消費回饋率3%，若後進者想要取而代之，恐需提出4%以上回饋率及更多的新戶禮優惠。

像樂高一樣，疊加滿足更多金融服務

但是否還有其他尚未被滿足的需求，可以再疊加一個服務機會，例如支付、理財、保險或第三方合作夥伴產品？

線上遊戲玩家最在意的，或許不是每一筆消費的回饋，更有吸引力的或許是特殊道具或寶物，那麼便可將此類禮品作為與銀行建立第一次關係的獎勵。

若玩家想要的是穩定的網路連線，銀行則可結合電信業者，提供更高速聯網優惠方案。金融服務的機會點在於電信帳單的綁定扣款，而非遊戲本身。

以運用Google Maps為例，消費者在意的是如何在兩地間最快移動，但除此之外的更多需求呢？選擇交通工具時，可以有步行、腳踏車、機車、汽車或Uber等選項。或可納入更多元的考量，諸如同行人數1～4人，交通工具是自用、共乘或共享，陰天時的下雨機率有多高？

當一個人不管人數多寡或路途遠近，都選擇搭乘計程車，而另一個人平常騎車、下雨天才搭車，差異化的使用者習慣顯而易見。消費者更深層的偏好能被記住或被推測時，愈能精準地打到客戶心坎裡。

碎片化享受主義興起，消費者重視短期使用勝過長期擁有，企業經營的重點在於「關鍵時間點促進消費決策最佳化，滿足客戶當下價值極大化。」

既然如此，為什麼我們還要鼓勵年輕人買房？原因在於，低利率的環境下，「買房」比起「租房」的當下價值高，未來的儲蓄價值也高。而且對於已經決定要買房的年輕人來說，現在買好過未來才買。

不過買不買房倒是其次，我們真心期盼的，還是能夠有「滿足客戶當下價值極大化」的金融帳戶，這個帳戶有點像是樂高積木，讓每個人疊加不同的金融元件。

將來的金融服務，「只要你需要，哇低ㄟ家（疊加）！」

責任編輯：陳建鈞

（本文內容同步刊載於《數位時代》第315期，2020年8月號雜誌）