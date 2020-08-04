從放牛班做到筆電樞紐龍頭，新日興董事長呂勝男分享成功心法，在不斷提早準備等待機會，他舉了「員外等老天給黃金」寓言小故事，分享他如何拼成客戶眼裡的第一。

蘋果今年發表最新高階11吋平板iPad Pro，最大創新是支援磁吸式旋臂「巧控鍵盤」，即使一套鍵盤售價逼近萬元（官網價9,490元），但仍賣到缺貨，即日起（8/4）訂購，官方也明確告知最快8天後才能到貨（8/12～14）。

能夠開發這樣高精密度，多角度都能穩定支撐的轉軸是關鍵，法人透露是台灣樹林起家的新日興所開發。

蘋果推出旋臂式磁吸鍵盤，吸引果粉搶購，現在官網都是預購方式出貨。 蘋果官網

「我是放牛班的學生！在學校只念到高職，但我身在台灣心也要在台灣。」新日興董事長呂勝男今年已經75歲，卻還在認真奮鬥，從20歲創業做金屬彈簧件開始，如今成為筆電樞紐最大供應商，但他談起台灣未來，最憂心的是現在年輕人少了一點奮鬥精神。

放牛班奮鬥成筆電樞紐巨頭，作育機械工程英才

「我20歲創業，從五金彈簧起家，現在已經55年，所以大家該知道我現在幾歲了，但很多人認為我外表看不出來，還會問我：到現在（75歲）還在做，有這麼愛錢？」呂勝男回答：不是愛不愛錢，這是社會責任。

呂勝男3日出席輔仁大學「新日興致贈5校（輔仁大學、龍華科技大學、淡江大學、黎明科技大學、勤益科技大學）機器人手臂捐贈儀式」時說。

新日興是蘋果最佳供應商前兩名，圖為董事長呂勝男。 王郁倫攝影

新日興雖是做精密金屬件，但並沒有西移中國，大部分產能都在台灣，以樹林為基地廣達10座工廠、總面積2萬坪廠房，台灣有3,000名員工，人數比在中國工廠人數還多。「量太大了，不得不到中國找人，一位錶殼研磨技師，月薪3～4萬到9萬元都有。」

連中國好的技工薪水都上看9萬元，呂勝男不禁思索，為什麼不在台灣創造就業機會？因此他起心動念，年初成立「新日興／龍華機器人拋光研磨研發中心」，建教合作百名學生、包辦學雜費訓練人才；此次更砸1,500萬元，捐數百萬的機械手臂及智能四軸拋光研磨工作站，給5校院所培育機械工程師人才。

新日興董事長呂勝男是高職畢業，他分享文憑並不是最重要的事。 王郁倫攝影

為了克服缺人的問題，新日興大幅在5年前導入自動化，亟需要機械人才。面對招工愈來愈難，新日興在台灣已有3,000名員工，目前卻還大缺300人，樹林還有土地待興建，但卻因為三缺（缺人、缺電、缺才）而尚未開工。

老天送黃金小故事：準備好才有機會

呂勝男回憶，客戶要求的精密產品愈來愈難，4～5年前做金屬精密加工，一個金屬零件要靠月薪9萬元的老師傅研磨，但做100個產品出來，每一個形狀仍不同、客戶一直退回，即使調整後良率從50％拉高至70％，也陷入瓶頸。後來一位莊姓主管建議：是否改用機器手臂研磨看看？經過幾個月研發，終於扭轉劣勢，「一百個產品形狀全在一條直線上！」呂勝男說，到現在，客戶需求下，還是不斷有更多困難的產品出現。

談到克服困難，呂勝男分享一個小故事———從前一個老員外去算命，算命師告知他：「你的命好，老天爺會送你3台馬車的黃金。」員外一聽太高興，開始不吃不睡的在大廳一直等黃金，直到去世、變成一甕骨灰；土地公帶3車黃金去敲門時，可惜已無人應門，只好回天庭上報天神充公。他也時常用這個小故事勉勵員工要提前做好準備。

新日興捐贈5校KUKA機器手臂及智能四軸拋光研磨工作站，期望培育更多機械人才。 王郁倫攝影

呂勝男進一步解釋，這好比新日興有一堆高精密機器，但不去動它，有天命也無法獲得收穫。

成功的產品是給準備好的人，才能得到獨家、優先的機會。 新日興董事長呂勝男

如今新日興已是蘋果評鑑最佳供應商，成為海內外資分析師追逐訪談的對象，但他們卻極保守，呂勝男指出：「這是因為產業興衰不能靠嘴巴說！那不能信，研究員要用智慧找答案，週六日去看這家公司有無亮燈，就可以知道（景氣）」。

新日興用務實的精神拿到蘋果最佳供應商資格，談到台灣的未來，呂勝男也認為，人人需要有這樣的奮鬥精神。

呂勝男說，台灣要走向機會，必須靠學校協助、學生投入，只有比別人更投入，才有機會變成利器，如果沒有準備好，訂單就會被中國拿去；眼見台灣年輕人多在打電動及交女友、花心思享樂，沒有意識打好競爭基礎，「就像很多人看天吃飯，等啊等到死！」呂勝男憂心全寫在臉上。

責任編輯：張庭銉