面對持續成長的跨境電商市場，台灣企業應儘早佈局，並透過代營運服務商降低進入門檻和風險，透過跨境電商平台搶攻海外商機。

2020年，一場突如其來的傳染病新冠肺炎(COVID-19)，在全球各地引起軒然大波，為了抑制病情傳播速度，各國政府紛紛祭出封城、遠距上課/在家工作、暫時關閉公共場所等防疫措施，間接造成實體通路營收銳減，而沒有時間空間限制的電商交易，卻在此時逆勢成長，成為企業突破疫情挑戰的關鍵。

根據跨境電商代營運業者秩宇股份有限公司的觀察，過去幾個月，娛樂、居家收納、防疫等類別的商品，在跨境電商平台上的銷售業績有突破性成長。

秩宇股份有限公司總經理高慶俞指出，疫情不只帶動線上商品銷量成長，更擴大了電商消費族群，那些原本沒有/已經有線上購物經驗的消費者，受到疫情影響而建立/加深線上消費習慣，再加上疫情爆發之前，許多關於電商產業的調查報告，皆指出這塊市場正逐年成長，顯見電商未來很有可能成為消費購物的主流通路。

因應電商不可逆的發展趨勢，企業應趁著台灣疫情趨緩的這段時間，及早啟動跨境電商的佈局，一來可用較低的成本進軍國際市場，二來日後若再度爆發類似事件導致國內銷量受到衝擊，藉由海外市場的佈局，可以分散風險，降低突發事件對企業的影響。

「二大策略」啟動跨境電商佈局

既然要佈局跨境電商，第一步當然是選擇適合的跨境平台。秩宇總經理高慶俞指出，目前常見的跨境電商平台包括eBay、Amazon、日本樂天市場等，每一個平台都有不同特色和擅長的市場，企業應該根據自身所設定的目標市場、產品屬性、跨境電商經營策略（想要經營自有品牌或是與消費者議價），進駐最符合需求的跨境電商平台。

舉例來說，Amazon和eBay雖然都聚焦歐美市場，但熱銷的產品品項不同，eBay熱銷產品為汽機車零配件、手工具、自行車配件…等，Amazon則是3C及周邊配件、戶外用品、居家用品…等。倘若企業想要進攻日本跨境市場，則可鎖定日本樂天台灣館，該平台以食品、伴手禮的銷售成績最好。

第二步則是評估內部有沒有足夠的人才和經驗，是否需要專業代營運商的服務。就像許多手上有閒錢的人，將資金交由專業操盤手來協助理財，創造最大投資報酬率，在跨境電商領域裡也有專門提供代營運服務的團隊，協助企業擬定經營策略、推動跨境通路營收成長，解決企業缺乏人才和經驗的困境。

秩宇股份有限公司擁有專業、熱忱、活力的營運團隊 數位時代

跨境新手入門，透過代營運服務降低風險

高慶俞認為，經營跨境電商和國內電商有著非常大的差異，尤其在語言、客服及產品政策上。就現階段發展來看，不是每個跨境電商平台都有在台灣設立專屬客服窗口，如果企業剛入門又不熟悉金物流操作，遇到問題時，很難從平台端找到諮詢對象、解決問題。再者，跨境電商平台經常會更新政策，企業不一定能即時掌握，有時可能在不知情的狀況下抵觸政策導致帳號被停權，透過專業代營運服務商的協助，才能降低停權風險，避免過往經營帳號的努力付諸流水。此外，每一個市場的產品政策不同，例如：歐洲要求進口及銷售皆須繳納增值稅，產品必須取得CE認證；美國銷售電器用品須提供UL證明，若包含無線發射功能還須附上FCC檢測...等，很多企業因為不瞭解這些規定，導致商品雖然上架了卻無法進入該市場。

由此來看，透過代營運商操作跨境電商平台，不只是為了增加營收，更可以降低企業對海外市場不熟悉所產生的種種風險，而從目前市場上的代營運服務商來看，有沒有取得跨境電商平台的官方認證、服務內容和品質，是企業在評估時最重要的兩個因素。

以秩宇為例，不只取得亞馬遜官方認證，服務內容也和同業有些許不同。高慶俞說明，秩宇在業務開發階段，即便企業尚未付費、仍在評估決定是否交由秩宇經營，秩宇就會先提供一份免費的前期市調報告，根據過往操作經驗與分析數據，為跨境電商新手企業評估、策畫對應的經營建議，或是為已在經營跨境電商的企業進行帳號健檢，點出目前經營上的問題、未來發展潛力。

代營運、代銷售到顧問全方位服務，滿足不同企業需求

除了代營運服務，秩宇目前也提供代銷售服務、顧問服務。代銷售服務是透過秩宇自行經營的帳號，協助企業在海外市場銷售產品，而顧問服務則是手把手地教導企業操作跨境電商平台，從開帳號、產品上架、分類、出貨...等，任何問題都可以經秩宇顧問服務得到最佳解答。

高慶俞建議，大企業人力配置夠，可以建立自有團隊，透過秩宇顧問服務，一點一滴累積跨境電商操作經驗，至於中小企業則可先委託代營運服務，待營運步上軌道後再考慮建置內部團隊。

面對持續成長的跨境電商市場，企業應儘快瞭解自身商品在跨境市場上有沒有商機、商機多大，倘若確實有商機，就要集中火力儘快佈局，「因為所有通路的經營都需要累積，跨境電商也不例外，越早投入經營，才能越快品嚐跨境電商市場的蓬勃商機。」秩宇總經理高慶俞語氣肯定地說。

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