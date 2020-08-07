園藝噴霧頭代工廠、裁刀模具業，產品類型、目標客群不一樣的企業，轉型經營跨境電商業務時，尋求代營運商秩宇股份有限公司協助，成功在亞馬遜平台上闖出一片天。

亞馬遜是全球最知名電商平台，不只消費者多，產品種類也多，想要在眾多供應商品牌中脫穎而出，其實不是一件容易的事。不過，台灣有些經營跨境電商市場的企業，卻能夠成功地在亞馬遜平台上取得好成績。像是某園藝噴霧頭代工廠透過跨境電商轉型品牌，只花了不到半年時間，就拿下Amazon’s Choice亞馬遜優選商品的官方認證；還有某裁刀模具業者，原先經營跨境電商目標只是以B2B為導向，向美國企業主增加產品曝光，但也是不到半年時間，就在亞馬遜平台上接到一筆來自消費端的五千美元訂單。

若進一步分析這幾家企業的成功關鍵，可發現兩者背後都有一個相同點，那就是透過代營運服務商秩宇股份有限公司的協助，在亞馬遜平台上闖出自己的一片天。

從零開始規劃經營策略，協助客戶踏上跨境電商之路

秩宇資深業務經理廖哲志表示，該園藝噴霧頭代工廠原本作為供應商，僅經營企業端客群，因為想轉型發展自有品牌，故從2019年中旬開始跨足亞馬遜平台，並委託秩宇團隊代營運帳號，秩宇從零開始協助經營，包括建置帳號、上架優化刊登等，只用了不到1年時間就展現成效，2020年6、7月的商品銷量突破千件，單一商品月銷售額達美金15,000元，較去年同期成長超過4倍，並且此商品已成為亞馬遜該類別中的第一排名。

由於灑水噴嘴的銷售旺季為春夏兩季，而該品牌在亞馬遜的啟動時機已經是夏末，因此秩宇接手後先把重心放在品牌塑造上，不只註冊品牌名稱，並重新拍攝產品宣傳照，透過照片呈現產品差異化特色及質感，再結合關鍵字廣告行銷，全力打響市場知名度，也順利帶動營收成長，協助該園藝噴霧頭製造商成功由代工生產轉型為品牌經營。

至於裁刀模具業者的經營過程，又與園藝灑水噴嘴代工商略有不同。秩宇資深電商營運經理黃英豪指出，該業者非常肯定自家產品有競爭優勢及市場機會，所以想在亞馬遜平台上曝光，爭取更多訂單，並透過秩宇的顧問輔導服務，累積經營跨境電商平台的經驗和能力。在秩宇的建議下，該裁刀模具業者將原本沒有訂單的產品一一列出來，不但成功吸引其他潛在客戶詢價，有基本穩定銷售量，之後還成功賣出產品售價含運費約五千美元的模具機台。

黃英豪強調，秩宇提供的顧問服務是從零到有的完整上架規劃，像是提升品牌形象辨識度、建立產品圖片風格、協助客戶建立亞馬遜操作人員知識資料庫以及技術教學。即便是跨境電商新手，也能藉由秩宇的輔導，快速累積跨境電商平台的經營能力。

秩宇股份有限公司-資深業務經理廖哲志(左)、資深電商營運經理黃英豪(右) 數位時代

長期培育人才 提供兼具品質和效率的代營運服務

從園藝灑水噴嘴到裁刀模具業，這兩家企業的產品類型、目標客群都不一樣，秩宇都能協助客戶順利啟動跨境電商業務，關鍵在於秩宇培養了一大批在地人才。

秩宇股份有限公司總經理高慶俞表示，跨境電商是一個新興領域，目前學校沒有相關科系，業界也不知道需要什麼樣的人才，而秩宇從成立之初，為了實現「協助台灣MIT品牌賣向國際」的企業目標，一直積極培育跨境電商人才，並整合過去服務上百家客戶的經驗，化為內部一套標準化流程(SOP)，成為代營運服務的最大資產。

秩宇總經理高慶俞進一步說明，隨著業務規模成長，秩宇不定期會招聘人才，而這套SOP不只能確保服務品質，更是秩宇新進人員最佳的學習路徑，從中學習如何操作帳號、如何透過數據分析結果制定下一步策略（如：觸及率、轉換率、帳號健康程度…等），才能為客戶提供更好的服務。

秩宇股份有限公司-總經理 高慶俞 數位時代

此外，秩宇每週都會舉辦定期會議，讓營運團隊分享最近一週在工作上遇到的問題，例如前陣子遇到新冠肺炎疫情(COVID-19)導致進倉不易的問題，便是透過會議交流相應的解決方案，又或是亞馬遜官方發佈哪些訊息、更新了哪些政策…等，也都是藉由會議讓營運團隊彼此分享，秩宇營運團隊可以即時掌握最新訊息，同時也學習到更多跨境電商操作技巧。

更重要的是，秩宇堅持所有人才都是在地培育，且營運團隊服務的亞馬遜企業帳號不超過5家，這與市場上其他代營運商為了降低成本，選擇雇用東南亞國家的人作為營運團隊，讓客戶只能透過Email與營運團隊溝通，或是指派10-15家客戶給同一位營運團隊的做法相比，秩宇顯然較能確保代營運服務的品質和效率。

秩宇強調，跨境電商人才需求的是國貿、行銷、語言、數據分析…等跨領域知識，這樣的人才並不多，企業在決定經營跨境電商業務時，不妨先與有經驗且取得官方認證的代營運商合作，從合作中累積經驗、建立知識，進而培育出內部的跨境電商人才，而秩宇對此一直抱持開放心態，希望客戶在發展跨境電商的路上，透過秩宇的輔導與服務，可以進行最有效率的學習，實現走向國際、經營品牌的轉型夢想。

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