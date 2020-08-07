台灣企業向來對日本市場有極高的興趣，因疫情重創全球，宅經濟異軍突起，面對跨境電商高門檻台資企業該如何拓銷日本，開創新局？

日本網購含金量高 日本樂天市場最熱門

隨著網路普及，加上疫情重創全球，宅經濟異軍突起，許多企業紛紛加速數位轉型發展電子商務，其中「跨境電商」將會是拓銷海外市場不可或缺的重要途徑。台灣企業向來對日本市場興趣極高，加上日本網購商機含金量高，網路普及率達八成，多數消費者對網購持正面態度，不論生活消耗品、耐久品網購習慣皆已定著，每月網購次數一次以上的消費者就佔整體零售總額的49%近乎半數。據統計2019年網路零售流通總額高達18兆日圓，相當於台幣5兆，2020年可望再創新高。而在日本網路零售產業中，又以樂天市場為最大的網購通路。

台資企業入駐日本門檻高 參加獨家方案快又省

然而台資企業若直接入駐日本樂天市場的條件門檻高且得付出巨額成本，初期建置不僅須支付平台一定資費，根據當地法規還得提交日本個人或法人負責人資料。舉例來說申請日本法人須有政府核發之營業許可證，個人事業則須具日本居民證、印鑑及實體店面照片。「更不用說台資企業於日本設立公司痛點繁多，得負擔日本店鋪建設、人力、產品出口物流成本；適應語言文化藩籬、當地消費習慣不同之外，還要具備電商操作經驗因應平台政策變動、建立客服應對及售後服務機制。」

輔導廠商經營跨境電商多年的視宇股份有限公司郭雨新董事長分享：「我們發現這樣的問題，更加決心為台灣廠商打通日本電商大門，特此搶先獨家和日本樂天官方簽約合作，作為日本樂天在台灣唯一的官方渠道，幫助廠商快速進入日本市場。目前日本樂天台灣館方案詢問度最高，還有和外貿協會台灣精品與數位商務處合作更多計畫。」他提到日本樂天台灣館方案，除了讓台灣廠商免於在日本註冊公司行號、免保證金上架，還提供廠商商品文案翻譯及上架、跨境物流、日文客服等全方位服務，幫助台灣廠商專注在產品研發，節省時間與人力成本順利進入日本市場。

台灣樂天財務長李志興(左)與視宇股份有限公司董事長郭雨新(右)合影 視宇股份有限公司

台灣食品最吸睛 珍珠奶茶、鳳梨酥、拌麵衝熱銷

郭雨新董事長也分析「以我們經營日本樂天累積下來的經驗，台灣食品、鳳梨酥、拌麵、果乾等伴手禮最具銷售潛力。自年初開辦4個月以來，已有近50家台灣食品商家上架，營業額成長超過台幣數千萬。」像是日本樂天台灣館開張初期，視宇協助知名珍珠奶茶即溶包客戶入駐，第一個月就湧進至少200筆訂單，成為引流爆款，打響台灣品牌好名聲。

而透過日本樂天後台大數據檢視，台灣伴手禮中的鳳梨酥最為熱銷，以視宇其中一家伴手禮客戶來說，即便品牌在台灣還不算耳熟能詳、價格定位也偏高，透過視宇日文顧問團隊操刀經營，開賣短短5個月內業績已衝破100萬台幣、賣出超過3,000件，連月佔居台灣館冠軍銷售王，一路挺進全日本樂天鳳梨酥搜尋關鍵字第一頁前5名，銷售潛力非同小可。

長期重視與投入資源 是永續經營跨境電商的關鍵對策

郭雨新董事長認為，跨境電商是一門長期經營的事業，除了透過官方認證的專業顧問團隊操盤，也需要企業主願意重視、持續投入相應的資源，在雙方彼此合作下，來達到永續成長。以拌麵品牌客戶的例子，雖然廠商本身在台灣已是知名品牌，在日本市場的經驗仍尚在初期經營的階段。直到六月份在視宇的評估建議下，參加了日本樂天台灣館特有的行銷檔期，成功在一周內創下120萬日圓相當於32萬台幣的業績，躍升為銷售爆品，其中擔擔麵、麻辣拌麵、胡椒麻醬麵頗受歡迎，更單憑「麻辣鴨血寬粉」搶進全日本樂天麵類前20強，而爆單後續帶來的品牌效益值得期待。

而不只在顧問服務下功夫，視宇也積極規劃軟硬體輔助。郭雨新董事長透露，為了對接樂天的系統，公司正在開發一系列對帳系統，應用資訊軟體減少人工操作，以期面對未來更多的銷量，創造更大的對日電商貿易量。同時為了節省物流成本，視宇也在著手推動台日兩地物流集貨中心，以減低高昂的跨境物流成本，並放眼未來樂天歐洲館的運營。

取得外銷門票之後 找到對的顧問服務讓經營之路走得更遠更好

跨境電商是台灣企業拓銷全球的新契機，許多中小企業尚在初試水溫的階段，對當地法規及電商市場機制還不熟悉。取得外銷門票之後，若能選擇對的顧問服務商指點迷津，以好的產品搭配好的行銷策略推廣，不僅上手快、省下摸索的時間與成本，更有助於營運成效事半功倍。郭雨新董事長自信地說：「在台灣廠商走向國際市場的路上，視宇的角色就是讓廠商專心產品研發製造，剩下的交給我們！」在數位轉型與跨境電商的新趨勢下，期待越來越多的台灣廠商在全球各地的市場發光發熱，讓台灣品牌被世界看見。

數位時代

【《填寫問卷即可免費獲得「跨境電商大補帖」及「大數據亞馬遜市調健檢乙次」抽獎資格》】