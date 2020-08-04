台灣之星推出4G+5G吃到飽方案799元起。同時也喊出多項成長目標，包含要在2025年提升總用戶數達400萬、企業營收占比達20％。

找來藝人黃子佼主持記者會、同步發表新品牌主張「#JoinUs 一起5G」，台灣之星以業界第4順位宣布開台，推出5G資費最低399元起、4G+5G吃到飽方案799元起。

4號記者會這天，他們也喊出多項成長目標，包含要在2025年提升用戶數達400萬、用戶滲透率達80％、企業營收占比達20％。

一直自許是「電信市場奇兵」，喜歡叛逆、不按牌理出牌，台灣之星從4G進入5G觀察到什麼現象？又推出哪些關鍵策略？

台灣之星總經理賴弦五（左二）直言，5G短期發展確實受訊號涵蓋、手機選擇等影響，成長期尚未到來。 台灣之星

關鍵1：低資費難再現，5G吃到飽主打「有用到才付費」

相較於已開台的電信三雄，以1,399元做為5G吃到飽資費門檻，台灣之星用「4G、5G二合一」設計推方案，強調開台初期訊號涵蓋範圍有限，因此要讓消費者實際用到5G，再付錢。

舉例來說，選擇799元方案的消費者，可享有4G不限速上網吃到飽，視每月實際使用5G流量，最多再付200元；換言之，799元方案最多月繳上限為999元。

而這樣的設計一共有：799元、999元、1199元等三個級距，代表台灣之星的5G吃到飽資費實際最低資費是999元（799+200）。

「這樣的差距，應該是大家都可以接受的距離。」台灣之星總經理賴弦五表示，決定5G資費範圍的人是三雄，「當三大之中有人降價，同業才會跟進，這時台灣之星才會也降價。不過目前看來，價格短期沒辦法驅動了。」

他說，因為三雄的5G消費者市場獲利決勝點，在於能夠把多少客戶從4G搬到5G，若為了競爭大幅降價，ARPU（每月帳單貢獻）就不會有好表現。

關鍵2：5G市場要打持久戰，普及需符4大條件

台灣之星5G目標 用戶數：400萬（2025年）

用戶滲透率：80％（2025年）

訊號涵蓋率：六都90％人口（2021年）

企業營收：占整體20％（2025年）

台灣之星表示，由於5G頻率特性，需要建造比4G多3～4倍的基地台，加上5G基礎建設仍未平價化，成本可能要到2024年才會下降，因此從現階段來看，5G普及所花的時間將比4G還久。

賴弦五觀察，5G若要普及，有4大條件：網路建設成本、終端支援、資費與應用。「據說三大電信開台1個月的5G用戶數還不到10萬人。」

他指出，台灣2G服務用了6年達到100％普及率；3G初期也很慢，直到2008年iPhone帶動，用了8年才普及；至於4G雖比其他國家慢啟動，但因為基礎建設條件成熟，開台又有多達33款手機可選擇，才僅用4年就快速普及。

他表示，隨著今年下半年有6款中價位晶片推出，以及5G平價、旗艦機陸續上市，短期用戶數應該有機會再成長。但至於5G應用面，就需要等時間發酵。

關鍵3：電信商版塊挪動，「老3大」將洗牌

台灣之星目前用戶數約240萬戶，卻喊出2025年要成長為400萬。他們會如何做到？

賴弦五解釋，台灣電信市場雖主要有5家業者，不過若以消費市場來說，投入3.5GHz頻段的業者只有4家，競爭理論上會趨緩，所以用戶數有機會再成長。

他說，傳統定義的「3大2小」，未來不管整合成2大1中、1大2中，結果都不會是以前3大的局面。

在這當中，更值得關注的是「各家企業客戶營收變化」。

台灣之星資深副總經理朱曉幸補充，台灣之星的物聯網門號數，從去年至今成長4倍，企業客戶數約有300家。未來將持續推動5G企業應用發展，目標將營收占比從5％提升為20％，逐步達成6～8年的5G獲利轉正目標。

責任編輯：張庭銉