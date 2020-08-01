繼五福之後，上市旅行社鳳凰也宣布精簡人事，將裁員40人，占整體員工數量約為13%。

受到新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）的影響，國內老牌的上市旅行社鳳凰旅遊於昨（31）召開會議，宣布精簡人事來度過疫情難關，預計將裁員40人，占整間公司人數300人約13%，鳳凰表示將會依循勞基法辦法。同時，未來如果業務重回正軌，被資遣的員工將優先回聘。

鳳凰指出，雖然政府有相對應的紓困方案，但目前無法解決旅行業長期可能面臨的困難，再加上持續邊境管制（目前延長至8月31日），即便國旅爆發，也無法支撐整個公司。

衝刺國旅、管理層減薪，仍無法彌補編境管制的業務下滑

交通部觀光局宣布，邊境管制延長至8月31日，但照目前的情勢看來，管制有可能一路延長至年底。

針對國旅，鳳凰也推出了各種脊梁山脈的旅遊產品，行程包含合歡山、奧萬大等。 鳳凰旅遊

在6月鳳凰的法說會上，總經理卞傑民也說：目前最重要的事情就是衝刺國旅。鳳凰也不斷加強國內旅遊產品的豐富度，像是專人專車的小團體旅遊、脊梁山脈的旅遊產品（阿里山、奧萬大、合歡山）、離島旅遊產品等。也針對安心旅遊方案、振興三倍券、藝FUN券等規劃各種旅遊配套行程。

除此之外，鳳凰在4～6月董事長不支薪、管理部主管減薪3成，也調整上下班時間（晚半小時上班、提早一小時下班），並重新檢視過往產品進行優化與人員的教育訓練，但在紓困3.0方案尚未規劃出來，管制開放遙遙無期的情況下，仍相當辛苦。

也因此，鳳凰也只能進行人事精簡來度過難關，預計將裁員40人，占整間公司人數300人約13%。也是繼五福旅行社之後，第二家宣布裁員的上市櫃旅行社。

而鳳凰旅遊表示：天助、人助、自助，所以公司會想盡辦法，在合情、合理、合法的範圍內調整，度過從未有過的艱困時期。

鳳凰主要收入為出境旅遊，4、5、6月連三月營收年比下滑9成

鳳凰最主要業務收入為出境旅遊（outbound），特別是「長線」的團體旅遊，以歐洲線占比最高（24.85%），其次為土耳其、希臘、埃及合起來計算的土希埃線（21.58%），然後為中國（14.3%）、郵輪（11.14%）。

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目前交通部觀光局禁止出團與接待外國旅客的限制到8月30日，對鳳凰的影響十分巨大，「樂觀一點來看，第四季也許有機會開放啦。」卞傑民在6月的法說會上說。

根據鳳凰公布1～6月的營收，可以發現從2月開始急速下滑，最新的6月營收為1,196萬元，對比去年同期跌幅高達96.51%，4、5、6月的營收年比跌幅都在9成以上。鳳凰2020年上半季營收為約為4億元，對比2019年上半季下滑約7成。

這不是第一家老字號旅行社宣佈縮編求生，五福旅行社先前也宣度勒緊人力度小月，由於國際疫情持續失控，國內旅遊競爭激烈，也讓今年旅行產業成為最晚復甦的一個領域。