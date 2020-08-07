三星剛剛發表了2020下半年的新旗艦機Galaxy Note20，背後的盤算是什麼？在台灣5G剛剛開台之際，三星又如何看待這一塊市場？是助力還是阻力？

沒有以往絢麗的舞台，也沒有台下數以千計的觀眾、熟悉的掌聲雷動，在台灣時間8月5日晚上10點整，三星採取線上直播的方式，發表了2020下半年的新旗艦機——Galaxy Note20和Note20 Ultra。

「6個月前，我們在美國加州舉辦了（Galaxy S20）發表會後，非常多事情都發生了改變，這是一個特殊的時期，我們也面臨著超乎尋常的挑戰，」三星電子總裁暨行動通訊部門負責人盧泰文（TM Roh）開場說道。

這一次的「Galaxy Unpacked 2020」發表會，觀眾也是採取線上的方式一起收看互動。 Samsung YouTube

2020年第二季大洗盤，華為成功搶占中國疫情趨緩後的買氣，第二季共出貨5,580萬支手機，首次打敗三星、登上龍頭寶座；而三星則出貨5,370萬支，由於美國、巴西、印度以及歐洲等主要市場受到衝擊，和去年同期相比衰退了30%。

面對疫情、面對5G，在這一次的發表會上，三星一口氣推出了5款產品：旗艦機Note 20系列、新一代摺疊機Z Fold2、平板Tab S7系列、無線藍牙耳機Buds Live、智慧手錶Watch3⋯⋯還進一步牽手微軟，應戰三星口中「疫情後新常態（the next normal）」，圈起更大的三星生態系。

三星背後的盤算是什麼？在台灣5G剛剛開台之際，三星又如何看待這一塊市場？是助力還是阻力？

5G版售價999美元起，拉緊微軟圈起「三星生態系」

要數2020年最常被提及的一組單字，無非就是「COVID-19」。台灣三星觀察，在疫情期間民眾足不出戶，用戶的行動數據使用量和2019年同期相比，增加了50%。

幾年前，智慧型手機市場開始逐漸飽和，S系列和Note系列作為三星兩大旗艦手機，一直讓人覺得「差異性」越來越小、難以做出區隔。而這一次，三星給出了明確定位：S系列瞄準的是注重「社交」的TA，Note系列則是當線上作業、遠端作業成為趨勢，需要「工作、生活娛樂即時切換」的消費者。

Galaxy Note20 系列分為高通Snapdragon 865+和三星Exynos 9830兩種處理器版本，各自還分為5G版和4G版，每一個國家上市的版本因需求不同有差異，但5G版本同時支援NSA／SA及sub-6／mmWave。Note 20有銅、綠、灰（右三）3色，Note 20 Ultra則有銅、白、黑（左三）。 三星

主打的S Pen升級、相機最高提升至1億800萬畫素、跟上社群潮流強化的錄影功能⋯⋯Galaxy Note 20 5G版本售價999美元（約台幣29,364元）起、Note20 Ultra則為1,299美元（約台幣38,182元）。

除此之外，當消費者習慣線上作業，離不開各式各樣的連網裝置，三星自從去年牽手微軟後，這一次又更進一步地「結盟」，想串起如同蘋果般更大的「三星生態系」。

Note 20除了可以連結Windows 10電腦，進行更多操作外，此次更把合作範圍擴大至遊戲領域，用戶可以透過Xbox Game Pass Ultimate在三星手機或平板上玩逾100款XBOX遊戲，但可惜的是，台灣市場還不支援此功能。

時隔一年後，在Note 20發表會上，三星深化了和微軟的合作。 Samsung YouTube

雖然要圈起一個品牌專有的生態系，並非一件能快速達成的易事，奏效與否也得靠時間慢慢考證，但若以短期來說，對抗疫情，讓手機銷量能板回一城的誘因之一，無非就是5G了。

窺探5G手機的銷售優勢，再便宜也得1萬元起跳

Note 20系列的兩支手機不單只有「5G版」，也都還有「4G版」，為的就是細分族群，讓不同市場的消費者，各自有不同的選擇；就連三星7月底在台灣上市的熱門中階機種Galaxy A71及A51，也是採用相同的策略。

台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙透露，就A71和A51兩支手機來說，4G版和5G版的銷量占比大約為55：45，八成銷量仍是源自於電信商，「這表示消費者在電信商5G門號資費的誘因下，還是願意選擇5G」。

以現階段來說，5G布建還不成熟，「新鮮感」大於「實用性」，消費者對手機的需求，仍以4G為大宗，但就手機廠商的角度來看，5G究竟為三星在實質的銷售成績上，帶來了什麼益處？

陳啟蒙表示，單單就旗艦機來說，在4G旗艦機上市時，品牌方只能從「規格升級」的角度切入，和消費溝通，但若是5G旗艦機，除了規格外，還會配合其他5G的應用，甚至是和一些B2B的專案搭配，都是可以帶動銷售的新切點。

「旗艦機的銷售大部分的優勢就在前三個月，接下來會停滯，但上半年發表的Galaxy S20因為5G狀況發生改變，S20上市四個月後同期每週都成長35%，甚至有一兩週，成長幅度達到一倍以上。」

台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙透露，台灣在今年還處於「5G教育期」，明年覆蓋率才會明顯提高。 唐子晴攝影

隨著大陸5G手機下半年終於要開始陸續登台，台灣之星總經理賴弦五日前在自家5G開台記者會上透露，截至2020年底，台灣將有24款5G手機上市，價位最低落在萬元出頭。

而陳啟蒙分析，就算中低階5G手機再怎麼便宜，今年的機種售價不會低於一萬元，相比之下，在短時間內，更便宜的4G機種還是會占到相當程度的銷量。

陳啟蒙：下半年台灣5G覆蓋率破三成，但三大難點要解決

雖然三大電信業者在5G開台時，都喊出2020年5G用戶數要達10％的目標，但賴弦五日前卻透露，三大電信開台一個月的5G用戶數，似乎還不到10萬人。

「我預估應今年該是有機會突破一成，但是要挑戰兩成，相對就有難度。」陳啟蒙表示，倘若5G用戶要有突破性的成長，得等到下半年，有望突破35%。

「今年我覺得還是一個在跟消費者溝通，5G到底是什麼的教育期，以現在的5G資費方案來看，短期內不會有太大的調整，門檻還是相對比較高。」

談起讓消費者入場5G的難點，一來卡在吃到飽資費約為每月1,399元、還是偏高；再者擇是5G的殺手級應用還未出世，消費者在第一時間申辦5G，也不會感受到明顯的差異；最後，則是基地台覆蓋率不足的問題。

陳啟蒙表示，以韓國的經驗來看，目前全國5G用戶數大約也才700萬，即便韓國是全球最積極布建5G基地台的業者，但也面臨著和台灣一樣的覆蓋率問題，因此就算有了5G手機、5G裝置，在90%的地方都沒有5G網路，也是白搭。

「我認為這是5G現在最大的難點，未來就取決於電信者到底多有決心，在明年能夠完成基地台的覆蓋。」

責任編輯：蕭閔云