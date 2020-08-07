未來移動的範疇不僅止於汽車，更是全新的移動服務及商業模式，想掌握先機，必須有能力定義未來移動樣貌，看跨國大型企業攜手新創來加速內部創新。

未來移動的範疇不僅止於汽車，更是全新的移動服務及商業模式，想掌握先機，必須有能力定義未來移動樣貌，而這，正是為何大型企業Google、Microsoft、高通及Audi都攜手新創來加速內部創新。

誰有能力提供優質的未來移動服務？是歷經百年不衰的跨國企業或是成長速度極快的新創公司?

根據世界經濟論壇發布的「2019 年全球競爭力報告」（The Global Competitiveness Report 2019），在140多個國家中，台灣位居全球排名第12名，且在「創新能力」(Innovation Capability)拿下全球第四大創新國，僅次於德國、美國及瑞士；而Microsoft、Google與AWS等科技大廠也紛紛在台成立新創中心，肯定台灣具備優秀的科技人才與新創發展環境。而百年車廠Audi也看中台灣新創能量，自2018年起舉辦Audi Innovation Award(AIA)，與新創生態系夥伴的緊密合作，引進更多國際級資源來扶植國內優秀新創。

而連續兩年都於「創新能力」穩居第一的工業強國─德國，配合政府在扶植創業創新的政策及高科技產業投資，至2019年底，德國已孕育了12家獨角獸企業，包含汽車及運輸產業、電子商務、醫療、數據分析產業等。究竟在德國，企業與新創之間又是如何合作的呢?

位於柏林的創新基地Factory Berlin中的Audi Denkwerkstatt，是由Audi德國總部為凝聚創新轉型能量所設立的跨部門研究團隊，Audi Denkwerkstatt積極透過企業內部創新（Intrapreneurship）的方式，鼓勵Audi員工創新。同時，也攜手在地新創夥伴，在短短23周內，能夠快速研發、驗證與推出以客戶需求為核心的未來移動服務方案。

Audi Denkwerkstatt攜手在地新創 快推創新移動服務

「Audi Denkwerkstatt的目標是讓人們更能妥善運用時間與空間，打造出符合客戶需求的永續移動服務。」Audi Denkwerkstatt負責人Matthias Brendel表示，Audi堅信Mobility 是人們的基本需求，為了提供更好的移動服務，Audi積極跨領域尋找合作夥伴，打造可以與時俱進解決各種挑戰的未來移動方案。在探索未來的過程中，Audi Denkwerkstatt扮演著至關重要的角色，不僅是鏈結新創與企業的重要樞紐，更是推出創新商業服務的關鍵。

Audi Denkwerkstatt位於德國柏林的創新基地─Factory Berlin，其中進駐的還有Google for Startups、SIEMENS及廣告新創公司Vyking等。 Audi Taiwan

目前，Audi Denkwerkstatt將研究範疇聚焦在三個領域：幫助千禧世代降低碳足跡、提供千禧世代的父母更便捷的在都市移動，以及幫助年長者探索世界並享受空閒時間，並攜手在地新創展開系列專案。舉例來說，為了讓在高速公路上進行長途旅行的駕駛者與乘客可以好好的放鬆身心，Audi Denkwerkstatt展開名為「Routine」的專案，旨在協助駕駛者與乘客挖掘出鄰近高速公路的景點，並能因應駕駛者與乘客的喜好安排休憩景點，例如參觀古蹟、觀賞自然風光，或者是品嘗美食等，讓駕駛者跟乘客可以在不偏離路徑的狀況下，輕鬆探索景點、徜徉美景，獲得更高品質的休息。

Audi Denkwerkstatt的負責人Matthias Brendel，目前已在Audi任職超過12年。 Audi Taiwan

除了「Routine」專案，Audi Denkwerkstatt與在地新創一起打造的另外一個未來移動服務是「Eco-Move」專案，旨在滿足未來移動的使用者對於永續環境的追求，尤其是千禧世代。此專案為透過App讓消費者知道各種大眾交通運輸工具會造成多少二氧化碳，將移動的主權交還給消費者，由其決定要搭乘哪些交通工具以節省二氧化碳排放量。「Eco-Move服務的出現，讓重視碳足跡議題的消費者能以最環保永續的方式進行移動，為保護地球盡力。」Matthias說道。

在協助新創探索未來移動的過程中，Matthias認為，新創團隊能否快速找出目標客群並盡快做出產品服務的原型，將服務投放給目標客群進行產品測試與修正，將直接影響消費者對產品或服務的接受度。事實上，這也是Audi Denkwerkstatt會致力於在23周推出服務的原因。Matthias說，新創團隊很容易因為本位主義而覺得產品不夠好，但真正會購買產品服務的消費者未必會這麼想，因此快速研發、測試與推出產品服務有其存在的必要性。」

鏈結在地新創圈，Audi佈局未來移動生態體系

在重塑未來移動的旅途上，Matthias堅信：「一個人可以走得快，但一群人走得更遠。」因此，Audi Denkwerkstatt的團隊成員不僅積極鏈結在地新創，更是提供諮詢的移動專家，以及協助新創系統化創新的教練。「為激盪更多的火花、發展出兼具創意與價值的服務跟商業模式，Audi Denkwerkstatt十分重視團隊成員的多元性，招募的是個性跟技能都不同的人才，以群策群力的方式，推出符合更多客戶（消費者）需求的移動服務。」

Audi Denkwerkstatt的團隊每周會針對目前的專案進行內部討論，並隨時調整進行的方向。 Audi Taiwan

Audi Denkwerkstatt團隊成員不僅能以系統化的手法鼓勵、協助Audi員工進行內部創新，如建立創新專案與打造全新商模，還能夠鏈結外部新創生態圈，以共創、共好的方式加速未來移動世界的到來，事實上，這也是Audi Denkwerkstatt會座落在德國柏林的原因。Matthias表示，柏林不僅是新創團隊高度聚集的地區，更是歐洲新創生態圈的中心，在這裡，Audi不僅能夠找到有志一同的新創夥伴，還能夠快速測試產品服務，取得來自新創、投資者與客戶的回饋，從而優化Audi的創新轉型能量，以全新的商業模式接觸、服務更多客戶。

「除了歐洲的新創夥伴，我們也樂於與位在世界各地的新創夥伴合作，透過跨界、跨域融合的方式，加速創新轉型腳步，共創未來移動新樣貌。」Matthias表示，Audi Denkwerkstatt團隊成員一直持續與台灣等亞洲地區的新創團隊接觸，也期待在新冠肺炎疫情趨緩的未來，能與台灣Audi Innovation Award的得獎團隊交流，串聯全球移動生態圈。