大宇資訊與凱渥集團合作，率領旗下300多位遊戲角色與凱渥簽屬經紀約，究竟雙方結盟會擦出什麼新火花？

電玩手遊找明星、名模代言，已行之有年。但如果有一天，虛實角色穿越，古裝遊戲中的虛擬角色跑到真實世界，在時裝伸展台上走秀，或找上網紅feat.較量呢？

這樣的場景，不在未來，而是時時刻刻都有可能上演。

大宇資訊與第一名模林志玲的前東家凱渥集團合作，率領旗下超過300位遊戲角色，與凱渥簽署經紀約，整合雙方資源、跨界結盟，開拓全新商機。

也就是說，包括《仙劍奇俠傳》系列的李逍遥、林月如、趙靈兒；《軒轅劍》系列的宇文拓、于小雪、拓跋玉兒；以及台灣人童年不可或缺的經典遊戲《大富翁》，電玩版中的孫小美、阿土伯、錢夫人等大宇資訊旗下個性鮮明的角色，將正式以凱渥師弟、師妹的身分出道，玩出多元可能。

遊戲、動漫、影視，三管齊下打造IP

大宇資訊總經理蔡明宏表示，「虛實無界限」的新結盟時代已經到來，「從線下到線上，從代言到企劃」，凱渥將擁有大宇資訊全面性的角色經紀代理。

不僅止於此，蔡明宏強調，未來，當大宇資訊有新的遊戲服裝設計需求時，能得到凱渥專業的建議，使遊戲時尚化；玩家也可能在大宇的經典養成遊戲《明星志願》中，看見凱渥藝人的身影，實踐時尚遊戲化。

遊戲IP經濟已延伸至更多元的線下場景。──資策會產業分析師吳柏羲

成立於1988年的大宇資訊，積極經營遊戲、動漫、影視三大領域，企圖打造華人全新娛樂文創生活圈。

大宇資訊的《仙劍奇俠傳》是第一支同時跨足電視劇、小說、漫畫、卡牌的中文經典遊戲，前後拍攝、製播了兩次電視連續劇，由彭于晏、胡歌、劉亦菲等藝人主演，在中、港、台灣累積超過4億次播放，擁有龐大遊戲外的粉絲。

《仙劍奇俠傳》是遊戲、動漫、影視三棲的超人氣經典 IP；圖為2005年的「仙劍奇俠傳」電視劇。 仙劍奇俠傳Facebook

擁有經典故事、原創IP的大宇資訊，為什麼會在此時，找上擅於操作實體藝人經紀的凱渥呢？

離開螢幕，Z世代玩家更愛買、也更樂於真實互動

根據Nielsen 2019年的遊戲玩家行為調查，25歲以下的Z世代玩家崛起，這群新世代付費玩遊戲的意願高，顛覆過去打game皆「宅男」的刻板印象，除了女性比例上升，Z世代玩家注重穿搭、熱衷參與實體活動，更重要是，他/她們的購物力驚人。

資策會MIC在2018年的調查結果也發現，遊戲玩家願意掏錢的項目中，有5成會購買虛擬貨幣/寶石等抽取道具、角色；其次依序為提升遊戲能力（37.1%）、購買遊戲本身（35.2%）、購買周邊商品（22.6%）、購買虛擬造型（22%），以及參與線下活動（12.6%）。

資策會產業分析師吳柏羲表示，遊戲玩家參與付費活動的趨勢特別明顯，像是演唱會、音樂會或見面會等，在在顯示除了線上的經濟效益外，遊戲IP經濟已延伸至更多元的線下場景。

吳柏羲指出，遊戲帶動直播節目、廣告置入等產業，而台灣擁有活躍的遊戲與直播節目追蹤者，發展潛力無窮，夾帶龐大商機。

在遊戲產業持續成長下，大宇看準凱渥的時尚敏銳度，除了能借重其在台灣、中國多年的市場布局；另一方面，找對經紀公司、讓旗下角色快速出道，也能滿足近年激增的活動廣告代言，擴大IP經濟變現管道。

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責任編輯：林芳如、錢玉紘

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