2018年，成立剛滿5年的電競新創4Gamers獲得了中華電信的B輪投資，公司估值一舉躍升至1,600萬美元，就在歷經3年後，後續發展究竟如何？

任何東西只要搭上電競（電子競技，e-Sports），在兩年前都能迅速竄紅。2018年，成立剛滿5年的電競新創4Gamers（就肆電競股份有限公司），無疑成為備受矚目的明日之星；也在同一年，4Gamers獲得了中華電信的B輪投資，當時公司估值從900萬美元，一舉躍升至1,600萬美元。

「電競有為青年」站上「電信富爸爸」的肩膀，這場一度成為焦點的合作，在歷經3年後，後續發展究竟如何？

「說實話，目前源自中華電信的營收占比極低，才不到3％。」4Gamers創辦人黃智仁認為，這才是健康的關係。過去外界對於新創攜手大企業，總有種「被牽著走」的觀感。事實上，4Gamers並未仰賴中華電信長大、也不是靠著吸收行銷預算賺快錢，黃智仁用幾個字總結和電信龍頭的相處之道：身段得柔軟，態度要不卑不亢。

「我們的關係是對等的，4Gamers花時間找到合作破口；反過來，大企業有新創這一支快打部隊後，也得思考到底該怎麼使用。」

黃智仁指出，4Gamers尊重電信業既有商業模式，明白不同部門看待產品的方式也不一樣，但也堅持找到對的市場入口，藉此拿下更多商機。 蔡仁譯攝影

產品超前完工，卻花大把時間「找入口」

最快在2020年第三季末，4Gamers將推出自主研發的第一款應用產品「遊戲路由優化器」——4Gamers和中華電信的故事，也都得從它說起。

兩年前的中華電信，正開始積極地透過電競遊戲搶攻經營較為薄弱的年輕族群。黃智仁認為，透過中華電信建置區域性遊戲私有網路，台灣有機會成為亞洲電競中心，這一款產品不僅可讓遊戲訊號穩定送到目標伺服器，還能進行流量封包解密，掌握在線玩家規模、了解他們習性與動態，建立和年輕用戶溝通的第一步。而提議獲中華電信董事會認可後，4Gamers自2018年8月開始籌備，在短短6個月內「超前完工」，甚至連產品官網、宣傳動畫都準備好了。

原以為之後能很快地讓產品上市，但黃智仁萬萬沒想到的是，接著他竟花了大把的時間，只為釐清哪一個單位才是能順利推出產品的那個「入口」。

過去外界對於新創牽手大企業，總有種「被壓著走」的觀感，但事實上，4Gamers並未仰賴著中華電信長大、也不是靠著吸收行銷預算賺快錢，黃智仁用幾個字總結和電信龍頭的相處之道：身段得柔軟，態度要不卑不亢。 蔡仁譯攝影

作為電信龍頭，中華電信組織架構極其複雜，分工又繁複。黃智仁先是找上數據分公司，來回溝通數月後，最終方案卻是把這款產品放在光世代固網「10選1」的贈品當中，完全不符4Gamers當初設想的產品定位：遊戲路由加速器應是中華電信遊戲社群策略的「入口」，得要盡可能爭取更多玩家登入這一項服務。

早準備好要和大集團做跨部門、跨層級溝通的黃智仁，「反覆找入口」的過程成為一場漫長的「時間拉鋸戰」，持續消耗著4Gamers的人力和經營成本，讓一向頑強的黃智仁，在一年後甚至萌生打退堂鼓的念頭。

直至去年5月，他偶然碰見曾任中華電信研究院院長、數據分公司總經理，現職中華電信執行副總的林榮賜，因為對黃智仁曾在研究院發表的一場演說有著深刻印象，一番詢問後，幫忙4Gamers把該有的資源和部門串起來。

「大家都誤以為4Gamers只是一間電競整合行銷公司，林總知道我們有研發能量，突然間，我們在中華電信中的戰略位置就變得很高。」黃智仁說。

在阿根廷開過網咖、曾在智利當電競選手，對電競抱有極大熱忱的黃智仁，在2013年成立4Gamers，目標是串起台灣電競運動和文化，是2B和2C都涉獵的電競公司。 蔡仁譯攝影

大手牽小手，創造更多市場價值

「中華電信是我轉身壯大非常重要的關鍵，我已經靠著媒體，從策展公司變成很強大的一間公司了，再到下一個階段，我需要中華電信，它也需要我。」

中華電信投資看中的，正是4Gamers和年輕人的溝通能力。未來當16～35歲用戶成為主流，4Gamers能協助中華電信在這塊陌生領域中，搶下620萬人規模的生意。

4Gamers看見的，則是電信龍頭擁有一般新創無法觸及的流量和能見度，「新創公司跟大企業合作有著重要使命，綜效不是看單一案子，而是對整個大環境的影響跟改變。對我來講，他就是沉睡的巨人，醒來就會往對的方向走。」

砸了錢、花了時間、也投入不少人力，黃智仁除了學會放慢既有步調，並耐心等待外，他笑說和中華電信合作最大的考驗，無非是「機會成本」，在等待的過程中，可能會失去其他搶占市場的機會：無論挖到的是金礦還是石頭都是未知數，好在新創早已習慣這種風險。

黃智仁向《數位時代》透露，目前已經和中華電信簽訂MOU（合作備忘錄），打進中華電信的策略布局，將既有的70～80％的科技服務和內容，根據市場變化、支付方式重新調整，「renew」成全新的東西，包括5G手機遊戲網路優化系統、雲端遊戲周邊應用等加值服務再推出。

「新創不是依附在大企業下吸食既有的奶水，而是要有耐心，陪大企業創造更多的機會。」

什麼是機會成本？

機會成本（Opportunity Cost）指的是，投資策略在有限的資源下面臨眾多選擇，選擇其一後，剩下被放棄的選項中，價值最高的那一個。舉例來說，你只有3個小時的零散時間要賺錢，在睡覺、逛街和兼職3個選項中，你選擇了睡覺，該項的機會成本就是可以賺到錢的兼職打工選項。

責任編輯：張庭銉、林美欣