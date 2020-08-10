在割捨個人電腦的日本品牌，多了一個：東芝（Toshiba）。東芝宣布將全數轉移給夏普，全面退出個人電腦事業。

在割捨個人電腦的日本品牌，多了一個：東芝（Toshiba）。近年，東芝逐漸淡出個人電腦事業，但這次是全面退場。

東芝官方在8月4日的新聞稿指出，原本公司所有的19.9% Dynabook（原東芝個人電腦業務）股份，將全數轉移給夏普，Dynabook將成為夏普百分之百持有的子公司。

2018年6月東芝已經出售80.1%的（Toshiba Client Solutions，TCS，東芝的個人電腦事業）股份給夏普。該收購於2018年10月完成，TCS於2019年改名為Dynabook。今年6月，夏普行使了買入選擇權（call option），東芝完成出清手上的所有股權，直到8月股份全數轉移。

曾經的筆電龍頭，今慘澹謝幕

當東芝和Dynabook說再見，就代表正式退出經營30年的個人電腦事業。《Computerworld》報導，東芝於1985年發表世界第一款筆記型電腦 T1100，至今滿25年，被認為是幫助個人電腦市場起飛的代表性產品。

T1100的功能包含可充電電池、LCD螢幕、3.5吋軟碟和IBM相容性等，設立了接下來20年筆記型電腦的標準。《日本經濟新聞》指出，在1994～2000年，東芝占據全球筆電銷售榜首長達7年，為公司的主力事業，也長期位居世界5大個人電腦製造商。不過，當後面的競爭者如HP、戴爾、蘋果加入，筆電普及之後，事業獲利逐漸下滑，最後以3,600萬美元在2018年賣給夏普。

曾豪氣買下西屋電氣，今處危急存亡之秋

不只是退出個人電腦市場，這5年來，東芝走在一個陡峭的降坡。2015年日本證券交易所接獲檢舉，東芝財務報表造假，灌水獲利金額超過1,500億日圓。

財務黑洞起源於2005年西田聰出任社長後，希望取得核電技術，2006 年收購美國西屋電氣（wec），但接連遭逢金融海嘯、日本311大地震（福島核電廠多用東芝的設備），因此核電事業難以翻身，在2017年爆出虧損1兆日圓。

同年，東芝因債務比過高，總資產可能不足以償還所負債務，被東京證交所警告若持續兩年將面臨下市危機，只好再度出售成長中的半導體事業東芝記憶體，增資6,000億日圓。2018年終於成功降低債務比例，維持上市，以2兆日圓賣掉半導體子公司給美日韓聯盟。出售TCL也是在這一連串求生還債、組織重整的一環。

本文授權轉載自：經理人

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