聯強第二季在毛利、營業利益、淨利三項經營指標，創9年來新高。在持續實施精實計畫，及5G版iPhone、新CPU帶動換機潮，全年EPS有望挑戰歷史新高。

亞太最大3C通路商聯強國際昨（10）日舉行第二季法說會，營收759億元，年減3%，單季稅後淨利年增14%為17.8億元，毛利年增12%為36億元，以及營業利益大幅成長53%為17.9億元。在毛利、營業利益、淨利三項經營指標，創下9年來新高，除了產品組合的優化，也與公司近兩年推動「精實計畫」有關。

在獲利上，聯強上半年每股純益（EPS）達2.15元，法人預估聯強今年每股獲利可望挑戰5元，若順利達成，可望成為聯強1999年以來EPS新高，算一算剛好是20年。

聯強實施精實計畫，營業費用節省2.4億元

上半年碰到新冠肺炎疫情影響，聯強4月、5月營收衰退，但6月份出現強勁反彈。第二季表現較好的產品，像是大尺寸螢幕銷售成長22%，以及宅經濟發酵，電競類達104%成長。

而受到疫情影響較大的品項，像辦公室桌機、手機、硬碟則面臨衰退。聯強也優化產品組合，商用、雲端服務、電競、智慧裝置高毛利品項比重持續提高，讓第二季毛利來到36億元。

在精實計畫上，第二季營業費用下降至18億元，較去年同期節省2.4億元，公司表示，未來每季營業費用將控制在18～19億元。

何謂精實計畫？聯強副總裁杜書全表示，聯強從1990年自行設計ERP（企業資源規劃系統）展開數位化管理，近年來由於IT技術的進步，加上聯強過去30年來累積下的經營數據植入ERP系統，利用大數據、AI進行分析，做營運的預測，砍掉高風險、不賺錢的業務，以優化營運績效。

接著實施敏捷計畫，快速回應上下游服務需求，以及對外市場反應，加速內部的簽核、資訊的傳遞。大量導入App智能工具，ERP UI介面改版以手機為主，客戶可以從手機查詢資訊，原廠也能知道產品銷售狀況。

5G版iPhone、英特爾新CPU推出，帶動換機潮

展望下半年，杜書全認為，上半年手機產品營收年減26%，下半年會努力追平上半年的衰退，雖然5G尚未建置完全，但各家慢慢推出5G手機，包括首款5G版iPhone也傳將於下半年或明年初登場；另外也看到印尼等開發中國家，在低單價手機與平板的需求。

聯強副總裁杜書全 陳映璇攝影

加上Intel、AMD及NVIDIA推出新CPU/GPU，有望帶動新一波換機潮；此外疫情也刺激新的需求，不少消費者認為疫情不會在三個月內結束，反而會做長遠規劃，像是居家辦公、遠距學習，帶動筆電的採購。

聯強看好下半年營運會延續上半年的績效，獲利的成長力道比上半年好，法人預估全年EPS上看5元，有機會挑戰獲利新高。

責任編輯：蕭閔云