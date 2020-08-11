蘋果在執行長庫克（Tim Cook）帶領下，獲利、營收都翻倍成長，市值更朝2兆美元大關邁進。針對這次漲幅，美分析師是如何看待？

近來蘋果股價表現優異，市值已達到1.9兆美元（約新台幣55.9兆元），大約相當於義大利的國內生產毛額（GDP），華爾街分析師對蘋果前景展望不一，蘋果市值奔向2兆美元（約新台幣58.8兆元）之際，投資人也好奇這支股票能否再漲。

週一（10日）蘋果股價上漲1.45％至每股450.91美元（約新台幣1.32萬元），市值來到1.9兆美元（約新台幣55.9兆元）。上週五蘋果收盤價以每股444美元（約新台幣1.3萬元）作收，使該公司市值離2兆美元（約新台幣58.8兆元）大關僅差5％漲幅。

蘋果股價8月10日盤中走勢 鉅亨網

過去兩年蘋果股價漲幅可觀，2019全年大漲85％，今年股價漲幅累計再漲55％，使其市值暴增近7,000億美元（約新台幣20.5兆元），超過思科、甲骨文、Salesforce.com以及Zoom等公司的市值加總，還綽綽有餘。

一向看漲蘋果的Wedbush分析師丹·艾夫斯（Dan Ives），週一（10日）重申其「優於大盤」的股票評級，並將目標價從每股475美元（約新台幣1.39萬元）上調至515美元（約新台幣1.51萬元），為華爾街投行中最高價； 艾夫斯甚至預估在牛市的背景下，蘋果股價有望漲至每股600美元（約新台幣1.7萬元）、市值登上2.5兆美元（約新台幣73.5兆元）。

艾夫斯看好iPhone 12需求，他指出，從對蘋果亞洲供應鏈的調查來看，iPhone 12銷量將「顯著上升」，可望進入Wedbush所謂的10月超級週期。

此前艾夫斯預測iPhone 12將推出四種機型，包括4G和5G；但艾夫斯觀察供應鏈發現，蘋果今年秋季很可能只會發布5G版iPhone，而新一代4G版iPhone可能會以更低的價格於明年初發布。

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Webush分析師說，蘋果在未來12-18個月中將迎來「十年一遇」的機會，因為目前使用的9.5億支iPhone，將有約3.5億支處於換機狀態。艾夫斯認為，iPhone 12將帶來蘋果自2014年推出iPhone 6至今最重要的產品週期。

艾夫斯表示，許多華爾街投行都低估蘋果超級週期的需求潛力，他預測這項利多有望為蘋果開啟牛市，2兆美元（約新台幣58.8兆元）市值手到擒來，還有餘力上行。

德銀分析師傑里爾·翁（Jeriel Ong）也重申對蘋果的「買入」評級，並將目標價從每股440美元（約新台幣1.29萬元）調升至480美元（約新台幣1.41萬元）。

傑里爾·翁（Jeriel Ong）舉出蘋果六項利多：

標普500估值已從2015-2019年約17倍的遠期收益，成長至23-24倍，這為蘋果帶來順風。

iPhone營收穩定、iPad和Mac也穩定成長，銷售占比下滑的風險減退。

蘋果加強整合生態系統，統合不同部門產品。

產品營收組合大部分轉移至毛利率更高的服務和軟體部門。

在Apple Watch和AirPods的帶動下，可穿戴設備實現成長。

蘋果股票回購策略越來越有價值。

多頭人士多年來一直宣稱，以大多數估值標準衡量，蘋果股票都堪稱價廉物美，但也有人擔憂蘋果股價已高。如今這檔股票已飆上十年來最高水平；例如，目前蘋果股價大約是本會計年度營收的7.1倍、預期盈餘的35倍左右。

美國銀行分析師瓦姆西·莫漢（Wamsi Mohan）上週將蘋果股票的評等由「買入」降至「中性」，主要是基於對估值的擔憂，儘管莫漢將目標價從420美元（約新台幣1.23萬元）上調至470美元（約新台幣1.38萬元）。

責任編輯：林芳如

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