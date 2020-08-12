原訂與Xbox Series X同步開賣的熱門遊戲《最後一戰：無限》，將延後至明年推出，恐影響微軟次世代電玩主機銷售。

週二（11日）微軟（Microsoft）宣布，新電玩主機「Xbox Series X」將在11月上市，但是熱門遊戲《最後一戰：無限》（Halo Infinite）延後至2021年推出。外界憂慮不利微軟次世代電玩主機的銷售，股價殺低。

MoneyDJ iQuote報價顯示，11日微軟下跌2.34%收203.38美元，創7月28日以來收盤低點，並為連續第三天下挫。

CNBC、Barrons報導，第一人稱射擊遊戲《最後一戰：無限》，原定要和Xbox Series X同時開賣，如今遊戲延後，可能會衝擊微軟新電玩主機的買氣，並損害微軟遊戲內容營收。少了大牌遊戲，玩家購買Xbox Series X的理由減少，而且Xbox Series X上市時間，強碰Sony新電玩主機PlayStation 5，玩家或許會改買PS5。

微軟表示，受到疫情等因素影響，決定讓《最後一戰：無限》延後上市，希望能維護遊戲開發團隊的福祉、並交出最佳成品。

2020財年，遊戲佔微軟總營收的8%。另外，微軟也力推串流遊戲訂閱服務「Xbox Game Pass」，玩家可以把Xbox遊戲，從雲端串流到Android智慧機或其他裝置上遊玩。Xbox Game Pass每月訂閱費為14.99美元，9月15日上路，包含100多款遊戲。

如果微軟新電玩主機銷售不如預期，可能會打擊晶片供應商AMD，以及仰賴電玩主機創造營收的遊戲開發商。11日AMD重挫6.52%、收76.88美元。遊戲開發商Activision Blizzard、美商藝電（EA）、Take-Two Interactive Software齊摔，跌幅在3.55%~4.36%之間。

值得注意的是，Sony新電玩主機也使用AMD晶片，AMD的情況或許不會太糟。

本文授權轉載自：MoneyDJ