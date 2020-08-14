近期，亞馬遜與多家配送公司結束合約後，表示未來將裁掉超過1,200名的送貨司機，並關閉營業場所。

亞馬遜即將和全美數家小型送貨公司終止合約，未來數月內，將有超過1,200名亞馬遜送貨司機必須捲鋪蓋走人。

根據《CNBC》報導，亞馬遜已中止「配送服務夥伴」（Delivery Service Partner,DSP）計畫中至少7家合作公司的合約，上述公司表示將裁掉約1,205名司機，並關閉營業場所，該文件將在本月提交，並依照《員工整頓及再培訓通知法》（Worker Adjustment and Retraining Notification，WARN）的規定，在近幾個月內呈交給州政府。

《員工整頓及再培訓通知法》中要求，企業欲大規模裁員或關閉營業場所前，雇主必須在60天內提前通知，並向州政府提交文件。

亞馬遜靠DSP建立獨立物流網，兩年就被迫裁員

亞馬遜在2018年宣布DSP計畫，希望藉由多個合作夥伴建立獨立的物流網，擺脫公司對UPS、FedEx等物流公司的依賴。

受此決定影響，參與DSP計畫的多數公司已關閉營業場所，並宣布將在全美多地裁員。舉例來說，喬治亞州合作夥伴Courier Distribution Systems將在賓州和威斯康辛州裁掉273名司機，總部位在麻薩諸薩州的Systemize Logistics正在關閉位於康乃狄克州和紐約的營業地點，預計裁撤121人。

其他合作夥伴部分，TL Transportation將在賓州裁員80人，同時關閉位於紐約的營業場所，預計影響人數達76人；Prime EFS不得不裁掉紐澤西州和賓州的員工，總計裁員人數達338人；JST Transportation裁掉麻薩諸薩州的51名員工；Deliverol Global在賓州裁掉41名員工；Sheffield Express裁掉康乃狄克州的95名員工，且將關閉當地營業場所。

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亞馬遜發言人受訪表示，將會定期評估和營運商的合作夥伴關係。今年2月以來，該公司已中止和數家公司的合作關係，裁員人數至少達到2,000人。

儘管中止部分夥伴的合作關係，DSP計畫自推出以來成長相當迅速。亞馬遜本月曾表示，目前全球的DSP合作夥伴已達到1,300多家，分布在5個國家，總計創造約8.5萬個工作崗位。

事實上，DSP對於企業主來說誘因很大，亞馬遜承諾加入該計畫的新創公司，最低只需要投入1萬美元，當貨運車隊成長到20至40台貨車的規模，每年的潛在獲利可以達到30萬美元。

但是從亞馬遜如此輕易與合作夥伴中止合約的動作看來，這個變動對於亞馬遜想擁有自己物流體系的願景來說，並沒有太大影響。相反來說，對貨運公司的衝擊反而還比較大。

責任編輯：林芳如

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