不起眼的小訂單，疫情後竟暴增3倍！飛輪獨角獸Peloton訂單大增讓廣達意外受惠，林百里透露，原來「怕肌肉消失」讓居家健身變成大商機。

「怕肌肉不見」的商機有多大？廣達跟一家居家健身新創合作，提供液晶面板控制電腦，原本穩穩的小單意外在疫情期暴增3倍！原來是美國熱門的飛輪獨角獸Peloton，廣達董事長林百里透露：「原本一個單子不起眼，但現在，在家運動的商機非常大。」

廣達是Peloton供應商，在業界已經不是秘密，但林百里主動提起仍是頭一遭。「客戶是把健身房搬到家裡用的概念，概念蠻創新。起初單子不起眼，但疫情來了之後，訂單翻了3倍。」林百里分析，需求好，是因為很多習慣去健身房練肌肉的用戶，健身房封閉後非常焦慮，覺得要趕快在家健身！因為：不健身，過去練的肌肉都要不見了。

廣達是Peloton的液晶電腦供應商。 翻攝自 onepeloton 網站

這就是疫情催化下，AI應用帶來的宅經濟機會。林百里說，現在AI扮演健身房教練，對個人運動提供建議，包括如何校正姿勢，加強某些訓練計畫，「現在AI健身賺很多錢，這就是我們很想做的事情。」他還提到，這也跟過去講的純代工業務截然不同。

「5G跟AI是新樂園！AI是發電廠，5G就是電網，物聯網必須靠這兩者去運作。」林百里透露，經過廣達撒種，目前應用面已經培育許多小樹苗，有些已經看到成功，有些還沒有，這家居家健身新創意外翻紅只是其中一例。

廣達也投資自駕車新創Tier VI，加上本身是特斯拉供應商，佈局路線相當清晰。對此林百里坦言，廣達不是創投公司，所以只投資一點跟廣達業務有關的夥伴或客戶，「投資一點點，是為了知道他們要的東西商機在哪裡。」

廣錠結盟岱宇入股新創，GoMore打造AI教練

工業電腦廠商廣錠也同樣看好居家運動機會，董事長廖良彬6月才擔任健身器材品牌商岱宇董事，提供岱宇健身器材電子看板系統，雙方正式結盟，合資入股智慧穿戴新創「博晶醫電」，根據財報顯示，廣錠透過持有特別股持有GoMore 5%股權。

這家新創研發穿戴式體力計與追蹤應用程式「GoMore」，要用穿戴裝置打造個人AI健身教練。博晶醫電表示，GoMore運用運動科學打造AI人工智慧教練解決方案，讓用戶即時瞭解身體狀況，相對市場多數的運動裝置僅提供運動相關記錄及簡易分析，無法分析實際的運動效益，給明確的訓練方向建議，博晶醫電GoMore嘗試解決這些問題。

目前博晶醫電客戶包括OPPO及宏碁，公司指出，透過使用者的穿戴裝置，AI教練能打造個人化的體力模型，提供即時專業的生理指標及AI人工智慧教練，避免運動傷害，讓科學化的教練訓練不再是遙不可及。

廣錠跟岱宇合資GoMore新創。 gomore

北美居家健身器材追單，聯德-KY擴大接單

金屬沖壓件廠商聯德-KY也透露，近期美系健身器材新創7月通知追單，目前接單能見度已達11月，該客戶下單金額預估比2019年增4倍，挑戰10億元，這相當於聯德-KY年營收60億元的12%，客戶規模從本來的小咖正式躍居為前5大客戶。

GoMore開發AI健身教練，運用穿戴科技打造個人健身方案。 gomore

宅健身商機讓不少台廠受惠，林百里也坦言，廣達將積極探索更多商機、搶先佈局，他舉例現在「GAME不得了，生意很多，智慧音箱市場也很大，上看百萬台，除在家運動，居家診療也是非常大的市場，甚至24小時體溫貼片偵測器廣達也做非常多嘗試。

「我們會開源節流，開發更多宅經濟產品，這是大的轉變，但我們會抓住這個機會。」他說。

責任編輯：錢玉紘