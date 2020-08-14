史上頭一遭！筆電產業鹹魚翻身，訂單竟然高於零組件供料。廣達在重奪筆電出貨一哥寶座後，董事長林百里說，當一台筆電價格低於一支手機，需求已看到2021年。

廣達重奪筆電代工王座。董事長林百里13日指出，廣達是唯一橫跨Windows、Google Chrome、iOS三平台的筆電廠，疫情下，今年感受有如三溫暖，宅經濟讓筆電需求出現第二春，將一路旺到2021年底；而面對紅色供應鏈崛起，他妙答：後浪雖推前浪，但廣達會更往前走做更難的IoT（物聯網）。

在家上班順便打電玩，成為全球新宅經濟趨勢。 asus

廣達上半年筆電出貨量2,180萬台，年增36%，歐美及日本加速採購Chromebook以遠距上課，使得「Chromebook龍頭」廣達第二季筆電出貨爆衝，來到1,450萬台，季增率高達99%，幾乎比上一季翻了兩倍，毛利率更因此衝上6.21%創下新高。

林百里透露，本來猜想筆電買氣是短期現象，但如今客戶需求愈來愈強勁，即使缺料，客戶仍要求有料絕對要全出完。

供應鏈短缺，筆電訂單大過於供給！

「訂單多於材料！第一次發生這樣的事情。」林百里表示，廣達雲端跟筆電業績都正向成長，到年底前需求都很旺盛，現在關鍵材料供應趕不上，若要說最缺貨的料就是處理器。廣達預估第三季、下半年、2020年全年筆電出貨量，都將雙位數成長。

而為何筆電需求看好？林百里坦言，筆電比平板好用，內容創作用平板很不方便，複雜的內容更困難，如今連哈佛都不去校園上課了，家裡過去一台筆電，現在要家人一人一台，無法分享，變成一種必需品，甚至東南亞或南美、美日政府都來採購，帶動筆電很大的需求。

「人類生活模式改變了，一下子因為疫情，今年像三溫暖一樣，宅經濟將會越來越重要，趨勢會持續下去。」林百里表示，手機沒辦法看試算表，筆電正在取代桌機，一台Chromebook單價500美元，比手機1000美元還便宜，很划得來！現在連LCD面板都缺貨了，廣達將抓住這樣的機會。

紅色供應鏈崛起？林百里：我們不純加工，不拚便宜

面對紅色供應鏈在組裝產業的崛起，對台灣產生威脅，林百里說：「這是我們的宿命。」廣達一開始大部分業務就是設計代工（odm），提供客戶最好的價值，而不是純加工，所以廣達也才建置如此龐大的研發單位，「我們製造能力很強」他說。

為持續領先探索IoT機會，找尋更多宅經濟商機，廣達也成立市場研究部，鋪天蓋地找尋使用行為變化，期望比人更早一步佈局商機，「機會很多，要選有優勢的做，比方5G專網硬體我們第一！很多公司就靠過來。」林百里說，過去廣達第一個先做筆電，取得優勢，未來也會先做先走，跟台積電現在做一奈米研究一樣，超前部署，不斷往前。

蘋果CEO庫克2018年拜訪立訊工廠，與立訊創辦人王來春面對面，如今立訊兩字已經成為台灣供應鏈的競爭者。 庫克微博

其次，他也透露研究產品是不是需要，也會看用戶賺不賺得到錢？若用戶賺錢，就願意支付給廣達費用，現在技術改變，使用者行為改變，甚至生意模式也改變，廣達會不斷投入研發，將廣達的創新與客戶的創新變成產品，廣達的能力就是設計創新，製造能力。

責任編輯：蕭閔云