華航成立61年來，首次跟本土銀行合作發行聯名卡，但在疫情當下，有錢都不能飛，選在這個時候推航空聯名卡，究竟是為什麼？

「現在一天的載客率，只剩下3%~4%。」疫情衝擊營運，讓華航董事長謝世謙忍不住這麼感嘆。

不過，謝世謙卻在今天跟中國信託銀行董事長利明献同台，宣布推出航空聯名卡，特別的是，這是華航成立61年來，首次跟本土銀行發卡，記者會場面格外盛大。

選在這個就算有錢也不能飛的時機推航空聯名卡，究竟是為什麼？

華航、中信攜手推聯名卡，旨在超前部署

華航與中信的聯名卡，從去年就開始籌備，謝世謙透露，原本今年七月就要推出，受到疫情影響，才會延後至今。

雖然不能出國，但近期國內旅遊大爆發，華航旗下子公司華信的離島機票都一位難求，謝世謙表示，隨著聯名卡的發行，也有望帶動擴大旅遊消費。

華航董事長謝世謙（圖右）與中國信託銀行董事長利明献（圖左）同台，宣布邀推出航空聯名卡，記者會場面格外盛大。 中華航空

「旅遊停滯只是暫時的。」中國信託銀行董事長利明献分析：「當疫情過去，國際商旅需求很快會復甦。」才會選在這時候發航空聯名卡，策略上是超前部署，卡友可以先消費累積里程，疫情復甦時就可以使用。

華航在29個國家有129條航線，這次雙方合作的一大亮點在於，透過合作夥伴與數位工具的串聯，打造旅遊金融生態圈，對雙方來說又有哪些好處？

中信：與異業合作，打造金融生態圈

中信手機App「中信Home Bank」近期進行大幅改版，只要是中信的客戶，可以直接在App上申辦信用卡，若曾與銀行有往來紀錄，最快五分鐘內就能核可，且同步綁定行動支付，在收到實體卡前，就能開刷消費。

華航的App則是透過API串接合作夥伴服務，例如：卡友可以在App中直接預約機場接送服務、貴賓室，以及下單免稅商品等，一站式的卡片使用體驗，等同將信用卡的交易功能，與可以獲得禮遇的消費場景結合。

特別的是，這次雙方還跟全球最大飯店集團萬豪國際（Marriott International）合作，部分卡別還贈送萬豪銀卡會籍1年，以及與喜來登、君品等飯店業者合作，提供卡友米其林指定餐廳保留席服務等。

國內旅遊復甦的態勢下，此時推出聯名卡，對中信來說，能帶動刷卡額以及合作夥伴的成長。 中國信託

中信也跟ASCENDA合作推專屬訂房網，此外，在旅遊體驗預訂平臺KLOOK、AVIS安維斯租車、昇恆昌及采盟免稅購物，皆提供聯名卡卡友消費每新臺幣100元加碼最高15哩回饋。

從累積哩程擴大到食衣住行育樂，而旅遊、餐飲相關業者也能因為聯名卡的合作，互相串聯導客，即便現在不能出國，但在國內旅遊復甦的態勢下，此時推出聯名卡對中信來說，能帶動刷卡額以及合作夥伴的成長。

華航：賣里程，維持現金流

客運生意不見起色，此時與銀行合作發行聯名卡，也能替業者緩解資金壓力。

一般來說，銀行都會預先向航空公司採購里程，回饋給符合消費標準的卡友。跟據外電資料，達美航空在去年（2019）就從預售給美國運通（Amex）的里程中，獲得約40億美元的現金收入。

此外，通常銀行都會提供誘人里程回饋作為首刷禮品，前提是，客戶必須先消費一定額度。以這次卡別等級最高的「鼎尊無限卡」來說，核卡30天刷滿8,888元且繳交年費20,000元，就能獲得20,000哩及華航盥洗包一個。

這麼一來，對發卡行來說獲得了刷卡簽帳收入；對航空公司來說，也能持續維繫顧客的品牌忠誠度，以及額外里程銷售帶來的收益。

解封出國難預測，謝世謙：營運不是問題

至於何時能解封出國？謝世謙表示：「疫情目前仍不樂觀，旅客往來是雙向的，開放的前提是別的國家疫情不緊張才行。」就算單方面開放，也不會激起出國旅遊意願，到第四季都要再觀察，而華航在貨運業務帶進現金流下，營運不是問題。

至於何時能解封出國？謝世謙表示：「疫情目前仍不樂觀，旅客往來是雙向的，開放的前提，是別的國家疫情不緊張才行。」 中華航空

對於客運營運，謝世謙直言，目前載客率仍低，不過將從8月份開始，陸續恢復韓國首爾、仰光、金邊等區域航線，以及溫哥華、紐約及奧克蘭等越洋航線，未來會視全球疫情狀況、各國邊境管制措施及市場需求機動調整航班。

責任編輯：錢玉紘