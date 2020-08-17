為解決人工水質監測的痛點，環保署攜手工研院開發三套水質感測器，透過科技執法，提高地方環保局在水污染上的監測效率。

以往環保署要抓業者偷排廢水，往往會碰到「排」過水無痕、水資訊不足等問題，環保署因此在106年開始與工研院研究智慧水聯網技術，由工研院開發出固定式、移動式、手持式3種感測元件，最早在新竹市進行示範場域測試，今（17）日聯手13個縣市，宣布將400個智慧裝置移交各縣市環保局，展開水質保衛戰。

環保署攜手工研院導入智慧水聯網技術，開發的水質感測器，每分鐘就能回傳資訊，並結合GPS與AI即時監控水質的變化。 陳映璇攝影

新竹市於去年8月與環保署合作，布建22處布建水質感測器，成功抓到4個污染源，查獲2家未列管的工廠。

到底導入智慧水聯網有何改變？第一降低人工採樣的時間限制，水質感測器每分鐘就能回傳資訊，並結合GPS與AI即時監控水質的變化。第二過去業者排放廢水往往「船過水無痕」，地方的河川巡守隊，唯有在發現魚翻肚、水草枯萎才知道水質出現問題，現在志工透過手持式感測設備就能即時掌握水質狀況，發現問題第一時間透過App通知環保局稽核。

工研院開發3套水質監測設備，成本具競爭力

工研院開發的這三套設備（固定式、移動式、手持式感測器），各發揮不同功能，未來也會技轉給國內業者。

首先固定式感測器，適合大量布建，提供高解析度監測數據，相較坊間開發一套設備要價百萬元，工研院僅10萬元搞定，體積小、成本低，且易於維運，主要固定在河岸或渠道邊使用，能夠量測到多項水質數據：酸鹼度、導電度、溫度、化學需氧量、懸浮固體物、濁度及重金屬銅離子。

固定式感測器，適合大量布建，提供高解析度監測數據，具有體積小、成本低，且易於維運的特點。 陳映璇攝影

移動式感測器，可以快速部署，像是河川、池塘、水庫等，多使用在中下游，放到水中漂流動態檢測。主要應用在特殊專案，依據民眾水質陳情通報資料，進行特定水域中檢測及溯源。最後手持式感測器，適合河川巡守隊隨身攜帶，並搭配App使用。

手持式感測器成本約1萬元，適合河川巡守隊隨身攜帶，並搭配App使用。 工研院

工研院副院長彭裕民表示，水質感測器主要佈建在工業區、河川等，可以達到兩個效果，第一提早發現做預防；第二當監測到污染時，能快速鎖定污染源即時稽查。

累積水質大數據，環保署進行計畫性稽查

而這些所累積的水質數據，有助提升官方稽查效率。環保署就能進行計畫性稽查，透過長期行為分析，挑選排放時段稽查。環保署副署長蔡鴻德表示，就有抓到業者專挑中午時段偷排。再者發展大數據預測，這些數據可以產生AI模型，可以預測河川在什麼環境下會出現死魚，環保署可以做因應。

智慧水聯網技術，目前全台已布建5個縣市，接下來將覆蓋到13個縣市，環保署最終目標是全台22個縣市都要佈建，並把這套智慧水聯網設備銷往國外，「這套系統最有競爭力的地方在於，能檢測到重金屬，這是東南亞、中國還做不到的，」蔡鴻德認為，未來台灣將成為練兵場，當水質檢測技術成熟後，能帶領台灣團隊打國際盃。

責任編輯：蕭閔云