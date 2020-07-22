蘋果宣佈將在2030年前使整體供應鏈及產品達成碳中和，讓碳足跡全數歸零。

身為全球頂級的消費性電子廠商，蘋果自認對降低環境影響肩負一份責任。為阻止漸趨惡化的氣候變遷，蘋果宣佈將在2030年使整體供應鏈達到碳中和，屆時消費者手中的每一部iPhone、iPad等蘋果裝置，生產過程淨碳排放量皆為零。

根據蘋果發布的《2020年環境進度報告》中，他們計畫在2030年前降低產品製造過程75%的碳排放，再透過植樹、復育熱帶草原等方式，抵銷剩餘25%的碳排放。簡言之，蘋果在達成碳中和的計畫，主要分為「減碳」與「除碳」兩個面向。

藉由這項計畫，蘋果聲稱他們將比政府間氣候委員會（IPCC）訂定的2050年願景，提早20年達成淨碳排放量為零的目標。

供應商用綠電、舊設備回收再利用，蘋果要在10年內減少75%碳排放

早在2018年時，蘋果就已宣佈全球設施包括辦公室、門市、資料中心等，達成全面採用可再生能源的里程碑。然而，蘋果74%的碳排放源自生產過程，也就是其龐大的供應鏈之中。

多年來，蘋果不斷鼓勵供應商使用綠電為他們製造產品，按照《供應商綠能計畫》揭露，目前已有71間供應商允諾使用100%綠電生產蘋果設備，其中有28間是在2019年加入計畫。

蘋果聲稱其資料中心自2014年開始，便已全面採用可再生能源。 Apple

使用綠電的供應商名單中也不乏台灣供應鏈，包括台積電、和碩、日月光、緯創、可成、仁寶等知名業者。蘋果表示，藉由這些供應商的響應，他們估計每年可減少77.9萬公噸的碳排放。

其中，台積電7月上旬才大手筆向離岸風電業者沃旭能源購買920MW可再生能源電力，締造全球最大的企業購電契約。且截至2020年7月為止，共計已簽下1.2GW可再生能源購買契約，預計可年減218.9萬公噸的碳排放。

蘋果還透過與美中綠色基金的合作獲得1億美元投資，用於加速供應鏈提昇能源利用效率的計畫。

除了要求供應鏈節能減碳，蘋果也從產品設計、回收等不同角度著手減碳，多年來致力開發拆解機器人，其最新版「Dave」可回收產品中的稀土磁鐵等關鍵材料。開採稀土需耗費大量能源，同時也會對環境造成嚴重污染。蘋果2019年也於德州奧斯丁建立「物料實驗室」，以探索未來的回收技術。

iPhone等產品使用的原料正逐步改為低碳材料，例如與業者合作開發低碳甚至無碳的冶鋁技術。蘋果聲稱藉由在產品設計與回收等面向上的努力，他們在去年減少了430萬公噸的碳足跡。

蘋果種樹抵銷碳排放，專家：持之以恆才有效

至於減碳方面，蘋果宣稱將與保護國際基金會合作，建立一項新基金協助復育各地的森林、溼地與草原。就較近期的措施而言，則已經投入復育哥倫比亞沿海的紅樹林，以及肯亞的熱帶草原。

透過植樹、造林的方法抵銷碳排放，已是廣受當今企業使用的減碳作法，不過根據《紐約時報》報導，美利堅大學除碳政策法規研究所共同負責人西蒙．尼克森（Simon Nicholson）強調，「藏碳於林」一兩年無法發揮減碳功能，須長時間執行，甚至維持數百年之久。

為了達成碳中和的願景，蘋果已投資多項綠電計畫，圖為蘋果位於俄勒岡州的風電廠。 Apple

換句話說，假如復育森林沒多久又被破壞、焚燒，那麼儲存在植物中的碳很快又會回到大氣之中。

但蘋果的行動依舊顯示科技巨頭已愈發重視環境議題，蘋果環境事務副總裁莉莎．傑克森（Lisa Jackson）表示，「我們這一代有機會建立一個更環保、公正的經濟體系，我們將開發全新的產業，為後代創造一個適合居住的星球。」

為環境負責成趨勢，微軟、Google、亞馬遜加入減碳潮流

無獨有偶，除了蘋果之外，微軟本週也揭示在2030年實現「負碳排放」的願景、2050年除去公司成立以來所有的碳排放。由於業務以軟體為主，微軟在2012年就已達成碳中和的目標。

微軟宣稱未來資料中心將100%採用綠電運作，同時與綠能業者Sol Systems購入500MW可再生能源，並將投資10億美元於減碳技術開發。

年初澳洲大火甚囂塵上期間，亞馬遜也宣佈將於2030年達成淨碳排放為零的目標，透過與電動車新創Rivian購入10萬輛送貨車、擴大綠能使用比例的作法達成。

Google雖然早在2007年便達到碳中和，去年中也宣佈所有與客戶間的物流運輸都將在今年達到碳中和，且2022年其所有硬體產品都將包含回收材料。今年5月時，更宣佈不再為石化產業客製AI演算法。

資料來源：Apple、New York Times、Reuter