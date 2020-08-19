當AI可以協助廣告主、廣告代理商、電商平台快速而精準的生成打動人心的廣告文案、海報甚至短片，將對廣告界帶來何種影響？

AI文案精準掌握眼球與情緒提升68%點擊率

說起AI寫作，你可能會覺得這個夢想還是未來式，畢竟光是AI寫新聞這件事，讓微軟（Microsoft）這麼大咖的公司都碰了一鼻子灰。但如果讓AI來寫簡單的廣告文案，早就是現在進行式了。

Persado是美國一家專注於AI文案行銷的公司，其開發的AI訊息機器，可以分析語言結構，並將行銷創意的內容拆解為敘事體、情緒、描述、行動呼籲、格式化、語音定位等重要元素，接著就能按照客戶的需求，從上百萬個標籤、單字、詞句、影像組成的資料庫中，挑選出合適的詞語，然後以適合該品牌的語氣風格產製出100~600個字的文案內容。

電影《魔詭》（Morgan）的廣告預告片文案，出自人工智慧之手。 FC未來商務

目前Persado透過AI生成的文案，平均可以提升41%的對話率、並提升68%的點擊率。包括戴爾(Dell)、花旗銀行、美國運通、摩根大通、百思買（BestBuy）、Verizon、沃達豐（Vodafone）、Neiman Marcus、vivo等都開始採用。

舉例來說，近期Persado就跟義大利Vodafone的創意團隊合作，設計出100多種訊息投放給消費者，希望找出最佳的訊息內容。經過實驗發現，在訊息組成中，情緒的元素佔了69%最為重要，行動呼籲佔16%，格式化則佔14%，其中情緒則以「感激」最為有效，後來他們提供一個免費升級的行銷活動，文案寫著「因為宅在家，你值得一個宅心仁厚的資費」，結果創造了潛在客戶名單（leads）成長83%的佳績。

除了創造有效文案之外，Persado還會透過機器學習不同版本的行銷內容效果對比，藉以持續精進自己的語言資料庫，包括客戶有沒有開啟電子郵件、有沒有點擊其中的廣告連結、最終是不是促成了生意等數據都會被完整記錄，針對不同品牌及消費者產生最新的數據洞察，而且在短短幾天內就能提供數位通路的結果分析報告。

AI廣告好幫手！創作、投放、監測一次搞定

萬里雲（CloudMile）也打造了一套關鍵字數位廣告輿情系統ADsvantage，提供上百萬的文案創意庫（Ads idea）及AI智慧監控工具，平均只要3秒即可生成一個廣告文案，預估可為企業每個月節省至少33%的廣告作業成本，包括廣告文案、精準投放及成效監測均可一次搞定，希望成為企業廣告主及電商平台的AI廣告好幫手。

事實上，廣告創意人員流動率高、文案創作與作業程序耗工費時、廣告投放成效不如預期，一直是企業管理廣告作業的三大挑戰，萬里雲透過Google雲端、機器學習與AI大數據分析技術，將傳統的商業廣告營運模式數據化及自動化。萬里雲創辦人暨執行長劉永信強調，在後疫情時代，全球客戶對數位轉型及運用行銷科技推廣商品的需求更顯急迫。

電商平台靠AI廣告實現個人化體驗

提到AI廣告，服務各種中小型店家的電商平台，可能比起所有品牌業者還更需要。中國大陸的阿里巴巴、京東等平台都在加速為店家提供AI自動生成商品簡介、圖文及影音的創意行銷平台，而且可以針對不同消費者提供不同的商品文案與設計圖，真正實現「千人千面」的個人化體驗。

以阿里巴巴旗下的阿里媽媽大數據行銷平台為例，其AI智慧文案解決方案已廣泛被線上店家所採用，其蒐集淘寶、天貓的產品內容與自然語言演算法，即可自動為商品生成吸引消費者關注的文案內容，而且不用由人來決定文案風格，而是讓機器自動匹配不同風格的文案給不同喜好的消費者，目前每天產生的智慧文案已經超過千萬則。

舉例來說，一雙球鞋可以設定許多不同的關鍵字，而不同消費者關注的重點就很不一樣，有些關注款式、有些關注顏色、有些關注功能，AI智慧文案就會針對商品屬性的關鍵字「款式」、「顏色」、「功能」產生多樣化的文案，一方面讓商家有更多選擇，一方面也能符合不同消費者的差異化需求。

阿里媽媽現提供店家高效率的圖文工具，透過簡單好用的編輯器、豐富多樣的模組庫，結合AI智慧文案能力，可大幅提升圖文設計效率及投放效果；另外也提供強大的短影音工具，提供自動化、指導化、自助化的影音創意製作平台，內含圖片編輯、剪輯、字幕、片段、劇本庫及音樂庫等功能，並可結合AI與機器學習功能，一鍵生成具備業務場景劇本的短影音作品。

責任編輯：林芳如

本文授權轉載自：FC未來商務，追蹤FC粉絲團：https://fc2020.pse.is/T6ULL

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