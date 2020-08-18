智冠寄予厚望的《黃易群俠傳M》表現不如預期，讓他們不得不先停下腳步，檢討端遊轉手遊的策略與方向。

智冠集團於今（18）日參加櫃買中心的業績發表會，財管中心總經理暨發言人鍾興博多次提及：「《黃易群俠傳M》的表現的確不如預期。」

智冠董事長王俊博在《黃易群俠傳M》上市記者會時，也親自扮演遊戲內的人物登場。 陳君毅攝

於今年7月上市的《黃易群俠傳M》由智冠旗下中華網龍所開發，在上市前智冠與中華網龍相當看重《黃易群俠傳M》的未來性，也大手筆請來代言人藍正龍，甚至在上市記者會上，智冠董事長王俊博也扮演遊戲內的角色登場。

但最終成績並不理想，連帶影響智冠與旗下公司後續IP開發的進度。

《黃易M》失利，後續遊戲開發暫停進行調整

鍾興博提到，由於《吞食天地M》、《三國群英傳M》的表現都很成功，所以在智冠與中華網龍對於《黃易群俠傳M》的期待相當高，「所以我們很積極，花了不少的行銷費用。」鍾興博說，而後續他也提到《黃易群俠傳M》的行銷費用約為新台幣5,000萬元。

「但《黃易群俠傳M》的成績的確是不如預期。」鍾興博說，老玩家並沒有像原先設想的那樣積極回流，新玩家的留存也提升不起來，雙重打擊之下讓《黃易群俠傳M》的營收跟預期落差很大，目前每月營收約在500-1,000萬元左右。

連帶影響到的是智冠與旗下公司端遊轉手遊的開發進度，如先前也備受矚目的《尋秦記M》等也都先暫時暫停，「短期內我們不會有遊戲大作推出，會盡快檢討《黃易群俠傳M》失敗的原因，並把團隊調整好，再來進行下個遊戲的規劃，」鍾興博說，「中年人的情懷真的得罪不起。」

還有三大強棒，智冠喊維持獲利水平

雖然《黃易群俠傳M》失利，但鍾興博表示智冠還是有三大強棒。

一是智冠集團的MYCARD點數卡業務仍是相當穩定的營收來源，在台灣市占率超過6成；二是旗下遊戲新幹線，靠著《三國群英傳M》、《古劍奇譚》，讓遊戲新幹線2020年上半年營收創下自2013年以來的新高，對智冠也有所挹注；第三則是IP授權的部分，《天地劫》授權給紫龍遊戲旗下開發知名手遊《夢幻模擬戰》的團隊，智冠也預計其會有不錯的成績，但目前尚未取得中國的遊戲版號，可能也是未來潛在的問題之一。

除了上述的三大強棒之外，智冠陸續轉投資的事業版圖也有所成長，雖然自中華網龍上櫃以來，智冠集團內還沒有能再達上市規模的公司，「但慢慢看到一些領域的轉投資，市場價值已經開始浮現了。」鍾興博說。

如智冠的網路行銷事業群，2019年的營收為11億元、獲利4,700萬元，2020年上半年的營收已經快7億，獲利也接近去年水平，「可能是未來對智冠有重大貢獻的事業群。」鍾興博說。此外，還有金融科技事業群，包含有電子錢包等功能的ezPay簡單付、支付收款服務ezAIO簡單收等，去年營收8億元、虧損1,000萬元，但在2020年上半年已實現獲利。

責任編輯：錢玉紘