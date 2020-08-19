網購當道，電商又該如何運用消費心理學經營消費者市場?搶攻心商機讓網購不只是買東西，而是從心滿足消費者的各種需求。

一年365天，大大小小的節日和人生大事都要送禮，祝福別人事業順利送鋼筆；祝福求職者可以送餐具；祝福新婚夫婦送家具……。送對禮物可是個大學問，要如何送禮才能送到心坎裡?而人類所做的行為選擇都跟心理學有關係，心理學對消費行為的影響更是深遠，從商品外型顏色、大小、氣味等等都是影響感官心理學的刺激物。網購當道，電商又該如何運用消費心理學經營消費者市場?全台最大電商平台PChome 24h購物看準節慶最多的八月造節，去年首度推出8月心禮節，今年心禮節更主打「心底話 由禮說」，讓父親節走入「潮老爸」心裡，情人節更結合感官心理學，洞悉消費者的心，發展「心禮商機」!

心理學與大數據加乘 電商比你更寵老爸

PChome 24h購物觀察到生活處處是心理，今年的8月心禮節，結合心理學，以「心禮學」的角度推出一系列操作，直攻消費者的心理，幫助消費者挖掘最真實的感受！八月首個節日—父親節即利用大數據和心理測驗來推薦商品，成功吸引了更多潮老爸，據PChome 24h購物內部統計，父親節檔期間到PChome挑選禮物的消費者以25-34歲年齡層為大宗，熱銷禮物也並不再只是刮鬍刀、家電等傳統父親節禮物。隨著時代在變，不同的父親形象也一直更新，爸爸的角色不只是養家，成為孩子的朋友、打理好自己成為時尚潮爸也是趨勢之一!這次PChome 24h購物推出的強打品也都以潮老爸為主，包含SK-II男士活能青春露、MONTBLANC探尋旅者淡香精、PORTER 經典斜背包NEW HEAT等等，讓老爸成為時尚潮爸!

PChome 24h購物挑選時尚潮爸必備單品，引領潮爸當道風潮。 PChome

PChome 24h購物透過AI大數據及市場資料計算後推算熱門禮物，開跑僅一周新會員即較去年同期成長超過3成，首當其衝的父親節今年因為針對「時髦潮老爸」，特別與星際大戰IP聯名，推出「宇宙最強老爸」活動專區，「心商機」吸引許多潮老爸，買給爸爸的禮物也有了變化，根據PChome 24h購物的統計，今年父親節檔期以Airpods pro、Apple iPhone11(128G)、Nibtendo Switch藍紅主機(電量加強版)、Herman Miller Aeron 2.0人體工學椅、Google Pixel 4a、Realme X3等時髦3C用品創造出銷售佳績，父親節前一周的整體銷量較去年成長超過3成!也為緊接而來的七夕情人節、中元節先打出漂亮的前哨戰。

今年父親節熱門商品因結合星際大戰，吸引許多年輕潮老爸。 PChome

情人節結合感官心理學 無論有伴或單身都值得好好被愛

今年PChome 24h購物特別與知名的「暖心全人諮商中心」合作，設計許多心理測驗和心理學冷知識，立基於專業諮商與心理學的基礎，幫消費者分析其購物行為背後的心理，讓消費者更了解自己與送禮對象，並提供送禮建議，幫助消費者送禮送到心坎禮，PChome 24h購物臉書首篇心理測驗貼文「如何送禮送到心坎裡？」一推出互動率即較平日成長60倍!

情人節檔期也推出了「氣味可能會決定你的另一半」心理學冷知識，解析氣味的影響力有多大，香味所造成的刺激能影響人們的行為和選擇，所謂氣味相投，味道其實默默的幫我們挑選了另一半。PChome 24h購物統計，手機數位、美妝保養、名牌包、香水香氛、及專櫃飾品是每年情人節產品銷售量最高的前五大商品種類，其中手機數位的AirPods是最熱銷產品之一，美妝保養品類的化妝水、青春露，尤其香水香氛是每一年情人節大受歡迎的主力商品。PChome 24h購物這次推出了七夕情人節專屬會場，特別挑選了Jo Malone，挑戰市場最低價，Jo Malone系列香水銷量較去年同期成長2.5倍，其中更以英國梨與小蒼蘭的香氣最受歡迎。

觀察到香味是吸引人的致勝關鍵，PChome 24h購物情人節檔期推出Jo Malone系列，挑戰市場最低價。 PChome

PChome 24h購物推出七夕情人節專區，送禮送進心坎裡，下單幸福就到。 PChome

除了推出七夕情人節專屬會場，PChome 24h購物還全方位照顧消費者的心，特別與時尚雜誌《ELLE》合作，推出「ELLE RUN with Style風格路跑」，心理學研究指出，跑步時荷爾蒙會增加，跑步後荷爾蒙分泌量還能增高，使人放鬆、心情愉悅，讓單身朋友也能寵愛自己，享受時尚健康的生活!消費者在PChome 24h購物輕鬆挑選專屬的運動時尚風格單品，參加路跑或許就有機會遇到心儀的另一半!為消費者打造一條龍的「心商機」!

與時尚雜誌《ELLE》，為消費者打造一條龍心商機。 PChome

翻轉中元心商機 迎普渡也能一站購足

心禮節的壓軸節日—中元節，PChome 24h購物更從心體貼現代人生活忙碌、無法一一準備普渡用品，因此推出必buy專區及多種中元普渡澎派組合，還針對不同預算提供不同的組合，讓大家一站就能購足所需用品!甚至推出各種綜合口味及特殊大包裝，滿足消費者多元需求，也能對鬼神展現十足誠意。

PChome

推出多款普渡組合和大包裝，連米都幫你想好了! PChome

因應現代人飲食習慣多變，PChome 24h購物更與麥當勞強勢結盟，翻轉消費者過往的普渡採購習俗，讓熟食、速食也能成為另類的拜拜新選擇。PChome 24h購物成為唯一與麥當勞合作的電商，推出「拜拜就要麥克鷄塊分享盒」活動，只要購買指定拜拜箱或指定食品滿額就送麥當勞餐點，讓消費者在準備普渡的同時也能滿足心靈和口腹之慾！

除此之外，考量到華人普遍重視民間習俗，PChome 24h購物與開運大師詹惟中合作，推出「禁忌大補帖」影片，教導大家普渡的禁忌，並且拜出好運氣，精彩的內容包含合宜的普渡穿著、祭拜空間到供品的選擇……等，透過創新的心策略，PChome 24h購物讓消費者輕輕鬆鬆準備中元普渡用品又不失誠意，從裡到外滿足消費者的大小需求。

電商「心」策略 用心開創新商機

PChome 24h購物8月心禮節進入第2年，用心深掘消費者心裡真正的需要，除了針對父親節、七夕、中元節推出專屬的行銷活動，PChome 24h購物也利用AI大數據及市場資料計算後推算熱門禮物，並根據消費者過去的消費行為試算出最適合的刷卡方案，幫消費者精打細算守護荷包。在這個屬於全民的8月心禮節，也推出超值優惠，全站500萬種商品，折扣總價狂降破億，八月底前使用行動支付綁訂Pi錢包還能享筆筆加碼回饋5%。

結合心理學及大數據，PChome 24h購物在心禮節中不斷直攻消費者的心，送禮送到心坎裡!讓網購不只是買東西，還是了解自我與送禮對象的途徑，PChome 24h購物也穩固在消費者心中的信賴度，從心滿足消費者的各種需求，搶攻心商機。