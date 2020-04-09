現代人生活忙碌，有效率、能迅速解決各種問題的多功能型商品，成為消費市場主流，加上對於「商品顏值」的強力需求，使得人們希望商品要美也要很省力。

近年來，消費需求趨勢逐漸走向兼具多功能和顏值的商品，尤其在逐漸步入家庭的90後族群身上特別顯著。由於正值工作起步、子女年幼，他們必須隨時轉換身分，成為新一代「斜槓家庭」的象徵，在消費商品上，偏好多功能型、一機搞定等省時省力的產品，可以解決生活中大大小小的挑戰；同時，他們也注重生活品味，對於商品外觀仍有相當的要求。可預見的是，「斜槓家庭」注重功能性省力商品和外觀顏值的消費思維將大大地扭轉傳統的銷售策略。

根據電商龍頭PChome24h購物數據發現，「斜槓家庭」看重「美麗」與「省力」兩項要素，而這也可以從今年第一季的購物趨勢略見端倪，許多曾被視為主要消費族群的「年輕人」成為步入家庭的「中年人」，30歲到50歲族群成為網購主力，佔40%，30歲以下僅佔25%。

無論年節或防疫消費 顏值商機是共同趨勢

以今年農曆新年為例，90後族群相對於過往爸媽較少下廚，使得各大飯店或知名老店的外帶年菜業績開出長紅，而在年菜大量銷售的同時，美麗鍋具、餐具的需求也快速上升，不僅重視一機多用省時省力功能型產品，如不沾鍋、鑄鐵鍋、壓力鍋、氣炸鍋等，外表美觀或大品牌、大師推薦的產品也成為主要選購趨勢，如WMF、鍋寶、柳宗理、Tefal特福、LE CREUSET、日本製…等，在在顯露現代人輸人不輸陣、追求「顏值」的硬需求。

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這樣的趨勢也影響伴手禮的選擇，國人過去過年送禮喜歡「大包」、「大紅」的禮盒，但現在已轉為名店、有故事、精緻、健康的趨勢，像是2020年節伴手禮熱銷前3名分別為「紅豆食府伴手禮盒」、「糖村法式牛軋糖經典包」、「李日勝野生日曬烏魚子」，當中的第一名「紅豆食府伴手禮盒」更曾特別推出PChome獨家組合款式，在網路上持續蟬聯熱銷第一；第二名的「糖村法式牛軋糖經典包」則為金馬獎指定之貴賓伴手禮；第三名迪化街一甲子老店的「李日勝野生日曬烏魚子」則送禮體面大方。

這波「顏值商機」的趨勢在進入2月後仍然持續。雖然2月的關注焦點大多放在防疫商品，如口罩、消毒水等商品，或者連帶受推升的清潔、清淨商品，例如空氣清淨機、衛生紙等。但在之後隨著民眾減少外出頻率、宅在家裡不出門，門上單槓、啞鈴等健身器材成為新一代熱門寵兒，上架1天就賣出300組，兼具娛樂跟運動的Switch健身環買氣飆漲，電玩遊戲2月銷量較去年同期，成長達60%。

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有助於提升免疫力的保健食品也開始受到青睞，與去年同期相較，漲幅達45%。儘管防疫商品在2月完全佔據眾人目光，但與疫情難有直接聯想的保養品卻意外地蓬勃發展，由於消費者長期戴口罩，造成皮膚乾燥或臉部出現瑕疵，因此像理膚寶水、碧兒泉保濕乳液等保養商品出現一波強勁需求，平日就寫下3倍以上業績，愛美族群購買力驚人。

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另外，各公司受疫情影響而改採在家上班的分流人潮措施，意外的也帶動一波商機，包含印表機、視訊設備、USB擴充周邊、繪圖版等辦公周邊品項，與去年同月相較成長3成。

3月搶攻女力商機 透過多功能商品輕鬆滿足生活需求

隨著時序邁入3月，消費趨勢從1、2月的「輸人不輸陣」或「顏值商機」，邁向女力為主，除了在意如何減輕家事辛勞，更需要節省時間、快速方便的商品，進而提升效率、增加生活質感，於是一瓶多用的乳液、快速上妝的氣墊粉餅、讓家裡舒服清香的洗衣香香豆、香氛機成為熱搜項目，職業媽媽下訂育兒點讀機，不用自己講故事，也能輕鬆滿足寶寶的娛樂需求，另外在遊戲機Switch購買量上，女性意外地比男性還多，致力促進家裡和樂融融氛圍；女性消費者透過科技輕鬆轉換角色，在外是工作俐落的亮眼OL，回到家也能輕鬆料理家務，充分展現女力。

綜觀今年第一季的消費趨勢，除了「輸人不輸陣」或「顏值商機」等美麗要素之外，還可以觀察出90後「斜槓家庭」不僅精通科技，也時時添購能增進效率的器材，與過往的傳統消費者不同，他們更善用各種工具解決問題，得心應手地處理每一項挑戰，美麗又省力。隨著社會分工越來越細致、生活品味越來越講究的趨勢之下，90後「斜槓家庭」未來仍將持續影響各電商業者的決策走向，成為不可忽視的族群。