歷經停產後，黑莓機要重出江湖了！由美國新創OnwardMobility接手BlackBerry代理權、牽手富智康，將於2021上半年推出鍵盤5G手機。

還記得十年前曾紅極一時的「黑莓機」嗎？BlackBerry穩定的系統、經典的QWERTY鍵盤，成為商務人士的首選手機。

根據市調機構ComScore統計，截至2010年11月，BlackBerry在美國的用戶達到頂峰，大約有2,100萬名用戶，佔了美國總手機人口的33.5%。

但是，神話最終還是隕落了。BlackBerry不敵蘋果和Android的智慧型手機，在歷經了作業系統BlackBerry 10失利、黑莓機停產、授與TCL品牌使用權等種種波折後，今年8月底，BlackBerry與TCL的合作終結，品牌使用權由美國新創OnwardMobility接手，黑莓機也將重出江湖。

19日，OnwardMobility宣布已和Blackberry及鴻海集團旗下的富智康公司（FIH Mobile）達成協議，將於2021年上半年在北美、歐洲推出搭載實體鍵盤和Android系統的5G黑莓機，由OnwardMobility進行產品規劃及市場開發，富智康則負責設計製造。

黑莓機重出江湖，BlackBerry2021年將發表5G新機。 BlackBerry

黑莓機歷史回顧：抗爭iPhone失敗，不得不走上品牌授權之路

回首過去，其實BlackBerry一路上都努力地與智慧型手機興起後的對手抗爭。

早在2008年，iPhone推出一年後，BlackBerry就上市了自家一支搭載觸控螢的智慧型手機「BlackBerry Storm」；時至2015年，他們甚至嘗試放棄自家系統，推出首度採用Android系統的手機「Priv」，但仍舊沒有把握好轉型節奏，被逐出主流市場。

2016年，BlackBerry正式走上品牌授權之路，交由中國公司TCL設計、製造、銷售其產品，但今年初TCL卻宣布將停止生產黑莓機。

慶幸的是，BlackBerry在8月底與TCL的合作正式終止，由OnwardMobility接任，他們並沒有打算就此讓黑莓機退出江湖，2021年上半年就計畫重出大眾視野，但OnwardMobility也並未說明除了這一款手機，是否還有更多機型推出的計畫。

鍵盤再經典，在2020年頂多只能賣「情懷」？

除了推出時間、合作代工廠，OnwardMobility並未透露更多手機細節，只是反覆強調「這會是一款安全的5G手機」。

過去，黑莓機因為穩定的系統，保護通訊、隱私以及數據聞名，族群以政府、公司及商務人士為大宗，不少美國政要都使用黑莓機。外界猜測，這一支手機可能會回到BlackBerry最初的品牌定位，主打的不是一般消費者，而是對資訊安全格外重視的用戶。

綜觀今日，智慧型手機市場已飽和，品牌市占排名大致底定。即便市調機構TrendForce預測，2020年智慧型手機生產總量將達12.43億，其中5G手機占了2.35億支、滲透率達18.9%，這數字到了2021年無疑將更高，但已經在主流市場上消失多年的黑莓機，若要在數量上與他牌較量，毫無競爭力。

當我們早已習慣鍵盤「躲」在觸控大螢幕後，一般消費者是否還會想購買有實體鍵盤的手機？還是最多買「情懷」？OnwardMobility又將如何讓黑莓機最經典的鍵盤，再造出新的價值？全球拭目以待。

責任編輯：錢玉紘