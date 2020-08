繼TikTok之後,微信(WeChat)也在海外市場遭遇了巨大危機。

北京時間8月7日,美國總統川普簽署兩項行政命令,宣布將在45天後禁止任何美國個人及企業與TikTok母公司字節跳動進行任何交易,以及與騰訊公司進行與微信有關的任何交易。

受該行政令消息影響,8月7日騰訊股價一度跌超10%,市值蒸發5,000億港元(約新台幣1.8兆元)。

有外媒澄清禁令只針對微信後,騰訊控股跌幅收窄。截至收盤,股價跌幅收窄至5%。

7日晚間,騰訊控股在港交所發布澄清公告指出,「我們注意到,美利堅合眾國總統於2020年8月6日頒布了一項行政命令,禁止與我們的WeChat應用程式相關的且受制於美國管轄的若干交易。本公司正在審閱行政命令的潛在後果以便更全面理解其對本集團的影響。本公司將在適當的時候發布進一步的公告。」

在股價大跌前, 騰訊市值已達6,860億美元(約新台幣20.1兆元),躋身全球第八大市值最高公司。自年初至今,騰訊股價累計漲幅達40.83%。

紐約州執業律師高西白進一步解讀道,行政令影響的是WeChat在美提供服務:包括營運、正常商務活動等等,都會出現較大問題,「甚至連騰訊在美國租房子都會有問題」。與字節跳動此前的回應一致,高西白也認為,美國總統命令引用的「依據報告」未經證實,也沒有經過調查。

高西白表示,行政令條文提供了一些解釋:

他表示,由於美國憲法對政府權力的限制,美國白宮不能直接禁止公民使用某一社交平台或應用,包括抖音或微信,但是白宮可以以國家安全為名孤立、限制和制裁公司實體甚至某一國家。

微信帳號之間發紅包或轉帳是否違規?

從行政令語言本身上理解,這並不違規。行政令禁止的是與騰訊或其子公司的交易(with Tencent Holdings Ltd.,Shenzhen,China,or any subsidiary of that entity),並不禁止所有透過微信進行的交易。

微信支付帳號裡人民幣餘額是否合法?

帳號裡人民幣本身並不違規,但是從銀行或信用卡向微信帳號轉出或轉入餘額,或者購買騰訊在微信上的服務產品(譬如WeChat Out),技術上可能構成與騰訊公司的交易,從而違反該行政命令,除非美國商務部部長的解釋將其明確排除。

擁有微信帳號是否違規?

不違規。雖然擁有微信帳號實質是和騰訊公司的一個交易,但白宮在法律上沒有能力禁止公民使用某一社交應用軟體,所以行政令刻意明確禁令僅在「在相關法律允許的範圍內」適用。