美國總統川普發布行政命令，要在45天後禁止全美人民和企業與字節跳動、微信母公司騰訊有業務往來，究竟這項禁令限制的是什麼？

繼TikTok之後，微信（WeChat）也在海外市場遭遇了巨大危機。

北京時間8月7日，美國總統川普簽署兩項行政命令，宣布將在45天後禁止任何美國個人及企業與TikTok母公司字節跳動進行任何交易，以及與騰訊公司進行與微信有關的任何交易。

川普針對微信的行政令核心內容 鈦媒體

受該行政令消息影響，8月7日騰訊股價一度跌超10％，市值蒸發5,000億港元（約新台幣1.8兆元）。

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有外媒澄清禁令只針對微信後，騰訊控股跌幅收窄。截至收盤，股價跌幅收窄至5％。

7日晚間，騰訊控股在港交所發布澄清公告指出，「我們注意到，美利堅合眾國總統於2020年8月6日頒布了一項行政命令，禁止與我們的WeChat應用程式相關的且受制於美國管轄的若干交易。本公司正在審閱行政命令的潛在後果以便更全面理解其對本集團的影響。本公司將在適當的時候發布進一步的公告。」

騰訊公告回應微信禁令 鈦媒體

在股價大跌前， 騰訊市值已達6,860億美元（約新台幣20.1兆元），躋身全球第八大市值最高公司。自年初至今，騰訊股價累計漲幅達40.83％。

行政令究竟限制的是什麼？

紐約州執業律師高西白進一步解讀道，行政令影響的是WeChat在美提供服務：包括營運、正常商務活動等等，都會出現較大問題，「甚至連騰訊在美國租房子都會有問題」。與字節跳動此前的回應一致，高西白也認為，美國總統命令引用的「依據報告」未經證實，也沒有經過調查。

高西白表示，行政令條文提供了一些解釋：

適用禁令的人（person）包含個人與實體，包括美國公民、永久居民（綠卡）、按照美國法律成立的實體及在美國領土上的個人；

實體包含政府組織、機構、合夥、協會、信託、公司、團體等甚至包括國際組織

禁止的具體交易（transaction）將會由美國商務部部長45天後做出解釋。

他表示，由於美國憲法對政府權力的限制，美國白宮不能直接禁止公民使用某一社交平台或應用，包括抖音或微信，但是白宮可以以國家安全為名孤立、限制和制裁公司實體甚至某一國家。

微信帳號之間發紅包或轉帳是否違規？ 從行政令語言本身上理解，這並不違規。行政令禁止的是與騰訊或其子公司的交易（with Tencent Holdings Ltd.,Shenzhen,China,or any subsidiary of that entity），並不禁止所有透過微信進行的交易。 微信支付帳號裡人民幣餘額是否合法？ 帳號裡人民幣本身並不違規，但是從銀行或信用卡向微信帳號轉出或轉入餘額，或者購買騰訊在微信上的服務產品（譬如WeChat Out），技術上可能構成與騰訊公司的交易，從而違反該行政命令，除非美國商務部部長的解釋將其明確排除。 擁有微信帳號是否違規？ 不違規。雖然擁有微信帳號實質是和騰訊公司的一個交易，但白宮在法律上沒有能力禁止公民使用某一社交應用軟體，所以行政令刻意明確禁令僅在「在相關法律允許的範圍內」適用。

WeChat在美被禁，如何影響華人及留學生生活？

據志象網統計，在美國，微信有約148萬活躍用戶，其中一小部分是中國留學生，另一大半是在美工作和生活的華人。他們原本都依靠微信和中國親友保持聯繫。而微信幾乎是他們和在中國的家人聯繫的唯一方式。此外，一些和中國公司有生意往來的美國人預計也將受影響。

在此行政令正式頒布前，焦慮已經在海外人群中蔓延。不少在美留學生已經在朋友圈留下了WhatsApp、Twitter和Line等其他替代的聯繫方式。

7月中旬，一份網友提供的《微信群善後FAQ》的文檔在華人社群中轉發。文中提醒了如何處理微信群、微信錢包等一系列事宜。

「微信被封主要是私人聯繫不太方便，工作上更多用郵件或者協同辦公軟體。」在美國工作的李貝表示，「許多朋友已經主動加了WhatsApp和Line，不過和中國聯繫的話，我可能會教家裡人用Line，還是可以找到替代品。」

除了私人通訊受阻，基於微信生態的海外自媒體人也受到了衝擊。

一位自媒體人今日發文表示，「由於一大半讀者都是海外華人，如果微信被禁，針對海外華人的公號基本作廢。」因此他也在尋求與讀者建立新的聯繫渠道。

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「微信公眾號是很重要的資訊獲取途徑。如果被禁了真的比較可惜。」李貝表示。

不過，參照此前印度封禁微信的先例，在美國號碼註冊微信被封禁後，用中國手機號註冊的微信或仍能正常使用。

另外，一位東南亞創業者稱，不僅僅是東南亞的朋友還有美國的朋友，大家都認為微信不會被封，所以「大家沒有關於封不封微信這個話題聊太多」。

該人士解釋道，明令禁止的是「與騰訊公司進行與微信有關的交易」，而不是說在美國禁止使用微信。

微信會被應用商店下架？用戶面臨「蘋果、微信二選一」

行政令不排除進一步要求Google和蘋果應用商店在美國下架微信的可能性。

《人民日報》分析TikTok時曾援引法律人士觀點，按照該總統令，美國政府將可以命令蘋果、Google在全球範圍內的應用商店，下架字節跳動公司旗下的所有產品。該命令範圍甚至可以涵蓋到中國市場的AppStore。

但相比蘋果手機，Android手機影響相對不大，還有其他安裝途徑。

7日，格隆匯創辦人格隆也在微博表示，按行政令的措辭，極大可能會導致蘋果APP直接下架微信，而不是中國投資者理解的，只是美國人下載不了，其他地區的人仍可正常下載使用。

如果真的在AppStore上完全下架，對騰訊收入也是威脅。

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格隆在文中指出，「因為如果不完全下架，全球其他地區微信下載使用者的付費，騰訊仍會與蘋果公司分成。而這很明顯違反了總統令裡說的，美國公司不能與騰訊有業務往來。極端情況下，這意味著騰訊一半的收入來源受到了威脅。」

不過，如果行政令真波及到了應用商店，對蘋果公司的打擊或許比對騰訊打擊更大。據彭博社報導，蘋果發言人沒有回覆該消息置評請求。

7日中午，雪球在微博開放了「換蘋果手機還是卸微信」的網絡投票，吸引了超過80萬網友參加，其中大部分網友選擇換掉蘋果手機。

雪球發起投票，大多數人選擇換掉蘋果手機 鈦媒體

彭博情報（Bloomberg Intelligence）分析師阿南德·斯里尼瓦桑（Anand Srinivasan）表示，中國貢獻了蘋果公司iPhone銷量的20％，因此，將微信從蘋果應用商店App Store撤出，對於iPhone銷量來說「將形成一個嚴重的障礙」。斯里尼瓦桑還表示，蘋果大部分生產都在中國進行，如果中國瞄準蘋果的出口，將對蘋果公司的全球業務產生影響。此外，中國還可能限制稀土金屬等材料的供應，這些材料是iphone的關鍵原料。

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不過，高西白表示，蘋果中國的應用商店可能不受影響。行政令明確規定其適用對像是美國公司和在美國領土上的個人。蘋果在中國的應用商店屬於蘋果中國子公司，在美國領土之外服務器上運行。

但騰訊在美國擁有或租用的服務器可能由於該行政令停止運轉。雖然美國微信用戶仍然可以透過騰訊在美國之外的服務器使用微信。但是在印度微信近期被禁之後，為避免法律問題，騰訊主動選擇關閉在印度境內所有用戶的微信使用。

對騰訊在美業務產生會有什麼影響？

彭博新聞社中文版刊文分析道，字節跳動在TikTok以外的業務主要局限於中國國內，而騰訊在遊戲的全球發行中起著核心作用，是美國公司在中國銷售產品的主要渠道。

例如，蘋果公司大部分iPhone在中國生產，而微信就好像協助工廠車間和董事會溝通的潤滑油。在最壞的情況下，沃爾瑪和星巴克等美國消費品牌可能無法透過微信「小程序」向中國買家出售商品和服務。「小程序」是目前中國電子商務市場成長最快的渠道之一。中國約佔沃爾瑪國際銷售額的9％，是其成長最快的市場。

彭博行業研究分析師韋－塞恩·凌（Vey-Sern Ling）和馬修·坎特曼（Matthew Kanterman）表示，強行出售騰訊在美國的遊戲資產可能會獲得220億美元（約新台幣6,464億元）的收益，並且也增加了騰訊在全球其他地區持股的不確定性。騰訊自身在美國公司的投資可能會面臨風險，現在還無法確定矽谷可能面臨的後果。

也有一些觀點認為，行政令的影響範圍並不會擴大至此。

據洛杉磯時報記者山姆·迪恩（Sam Dean）消息，白宮官員表示總統令僅限微信以及微信相關公司，不涉及騰訊持股的遊戲公司。不過，該記者的說法暫未得到美國官方的確認。

外媒記者稱禁令僅限微信及微信相關公司 鈦媒體

雖然騰訊股價應市場恐慌情緒大跌，但如果只考慮封禁WeChat對騰訊的影響，從其社交、廣告、跨境支付業務來看，對騰訊的影響並不算大。

首先，WeChat在美國的使用群體主要集中在華人圈層。當前，微信及WeChat的合併月活躍帳戶數為12.025億。而據應用數據追踪公司Apptopia數據顯示，WeChat在美國的日活用戶量僅有1,900萬，在微信整體用戶規模中佔比極小。

其次，在廣告方面，海外微信用戶佔比較低，美國用戶數量有限，且變現水平低，被禁後將不會對廣告業務營收產生明顯影響。

在支付業務上，微信一度希望打入海外市場。不過，微信支付在美國依然限於華人圈層，主要在免稅店和華人聚集的景區落地。

當前，微信支付的跨境業務已合規接入60個國家及地區，支持16個幣種的直接換算，超過1,500個機構進駐，覆蓋了百萬家境外商戶。但截至目前，騰訊並未正式公佈過微信支付在海外的營收數據，在美國的收入更是可以忽略不計。

而且現在微信的跨境支付已經把重心轉移到了東南亞。在線上支付尚未成熟的新興市場，包括騰訊、阿里在內的網路巨頭已經成為東南亞網路金融的主力軍。

另外，在雲端業務方面，中國雲端廠商在美國的雲端業務營收較為有限，主要的海外營收來源於歐洲及東南亞市場。

騰訊在海外還有投資業務。截至2019年年底，騰訊在海外有114次投資併購，其中游戲領域有37起。據華泰證券測算，目前騰訊在美國的主要投資僅佔騰訊當前市值約3％左右，整體風險可控。

慶幸的是，騰訊的「現金牛」遊戲業務當前並未受限。即便被禁，遊戲出海業務中美國的營收佔比也很小。據華泰證券預測，去年Q4騰訊海外遊戲收入佔整體遊戲收入23％，來自美國的收入佔海外收入約20％，佔騰訊整體遊戲收入比重則不足5％，占公司整體收入不足1％。

由於行政令的模糊措辭，所有一切還尚不明朗。正如高西白所言，在美國，微信是選擇關閉服務，還是像字節跳動一樣準備戰鬥、起訴美國政府，尚未得知。而大家能做的是未雨綢繆，在其他社交、通訊平台上開通帳號。

責任編輯：林芳如、錢玉紘

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