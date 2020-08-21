紐約時報、華盛頓郵報、華爾街日報、迪士尼等媒體透過「Digital Content Next」聯盟，公開向蘋果要求享有和亞馬遜相同的15%分潤比例。

繼EPIC Games和Spotify針對高達30%的App內付款的分潤比例，即俗稱的蘋果税，而與蘋果槓上之際，包括《紐約時報》、《華盛頓郵報》、《華爾街日報》、迪士尼、Discovery等媒體透過「Digital Content Next」（下一代數位內容）聯盟，公開向蘋果要求享有和亞馬遜相同的15%分潤比例。

亞馬遜之前也曾因不願意支付蘋果30%的分潤，而將Amazon Prime Video App從App Store下架，讓蘋果主動對30%分潤比例妥協，以15%v相對優惠的抽成比例，讓亞馬遜同意Amazon Prime Video app重回App Store。因此「Digital Content Next」認為蘋果數度公開表示對所有開發者一視同仁的說法與事實不符，尤其在日前對EPIC Games的回應中又強調公平對待所有開發者，更是自打嘴巴。

根據蘋果App Store的規定，任何開發者在App Store上架的付費內容，通常在第一年都會收取30%比例分潤，第二年則會依照付費情狀況酌情調整為15%，但若是收入不佳的App，則可能會在第二年之後仍維持30%。

日前EPIC Games執行長提姆·史威尼（Tim Sweeney）抗議高額蘋果税時就曾表示，蘋果不應仗著App Store的平台優勢抽取過高的分潤。EPIC Games日前直接在《要塞英雄》App內加入直接付費選項，避開透過蘋果付費機制必須被抽取分潤情況，而被蘋果下令必須在8月26日以前修正App內提供直接付費選項「問題」，否則將關閉EPIC Games在App Store的開發者帳號權限，但EPIC Games目前已向法院聲請阻止蘋果此項作法。

目前包括EPIC Games、Spotify、Netflix等付費服務都曾抗議蘋果抽取分潤比重過高，並且指控蘋果以平台優勢形成市場壟斷，而Google Play Store、微軟Microsoft Store也面對類似的指控，不過，微軟先前已開始透過較低分潤比例吸引開發者，而Google雖仍以30%分潤比例為原則，但與開發者的合作相對更彈性，也會提供穩定合作開發商較優惠的分潤比例，因此並沒有成為矛頭。

資料來源：華爾街日報、The Verge